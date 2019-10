Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt haben sich über die vielen Werbetafeln in Walldürn beklagt. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (Sti.) An exponierten Stellen prangen mittlerweile zu viele Werbetafeln, beklagten einige Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag. Diese Überhäufung an stark befahrenen innerstädtischen Durchgangsstraßen entspreche nicht mehr den ursprünglichen Vorstellungen des Gemeinderats und der Verwaltung.

Dennoch dürfen eine beleuchtete Großflächentafel und eine sogenannte City-Star-Anlage in der Buchener Straße errichtet werden. Letztere kennt man vor allem aus amerikanischen Spielfilmen. Es handelt sich bei der modernen Werbeform um eine beleuchtbare Werbetafel, die auf einem Monofuß errichtet wird.

Die Stadt hatte dem Vorhaben zunächst aus verkehrsrechtlicher Sicht und städtebaulichen Gründen das Einvernehmen versagt. Zuletzt aber haben die Fachbehörde Straßenverkehrswesen beim Gemeindeverwaltungsverband und das Straßenverkehrsamt keine Bedenken geäußert, sodass nun auch der ATU grünes Licht gab.

Eine Absage erteilte das Gremium dagegen einer weiteren Großflächentafel auf dem südlichen Teil des Tankstellengeländes an der Ein- und Ausfahrt zur Buchener Straße. Zwar haben die Baurechtsbehörde und das Straßenverkehrsamt keine Bedenken geäußert. Der ATU sah den Standort im unmittelbaren Einmündungsbereich der Buchener Straße in die nach rechts abknickende Waldstraße aber als zu kritisch an.