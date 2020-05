Von Jana Schnetz

Neckar-Odenwald-Kreis. Beinahe meditativ streift Norbert Patka mit dem Stockmeißel über die tausenden von Bienen in der Hoffnung, die Königin zu finden. Ohne sie gibt es keine Larven und letztendlich keinen Honig. Das Hobby-Imker-Ehepaar Susanne Dosch und Norbert Patka ist von der Leistung der Bienen begeistert. Das spürt man, wenn man die beiden darüber erzählen lässt.

Seit 2011 imkert Patka auf dem gemeinsamen Obstgrundstück in Ahorn, weil ihn die Neugier packte, Bienenprodukte selbst herzustellen. Zusammen mit seinem Sohn absolvierte Patka 2011 einen Lehrgang im Imkerverein Bauland und besuchte die Imkerschule im schwäbischen Härtsfeld. Seitdem stellt das Ehepaar Propolis, Wachstücher, Kerzen, Met, Seifen und Honig her.

Norbert Patka und Susanne Dosch bieten ihre Bienenprodukte auf dem Buchener Markt an. Foto: Jana Schnetz

Ihre Produkte verkaufen Dosch und Patka seit einigen Monaten auf dem Wochenmarkt in Buchen, das mache den beiden viel Spaß: "Wir sind sehr nett aufgenommen worden und haben das Gefühl, dass die Leute unser Angebot wertschätzen. Sie erkundigen sich nach den Bienen und wollen Infos haben. Es sind immer nette Gespräche", sagt Susanne Dosch.

Weil die beiden selbst an allem interessiert sind, was mit Honig zu tun hat, bilden sie sich stets weiter. Als ein Qualifizierungskurs von Heilpraktikerin und Imkerin Rosemarie Bort zur Fachberaterin für Bienenprodukte angeboten wurde, nahm Dosch daran teil.

Alls fertiges Naturprodukt könnte der Honig direkt von der Wabe gegessen werden. Foto: Jana Schnetz

Als IMF-gefördertes Projekt (innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum) des Landfrauenverbands Baden-Württemberg wurde die Initiative mit Fördermitteln der EU unterstützt. Das Thema der Kurse war die heilkundliche Anwendung von Bienenprodukten durch Gelee Royal, Propolis, Bienenwachs oder Bienengift. Deren Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend und pflegend. Sie kommen bei Rheuma oder in der Wundheilung zum Einsatz. Das Wissen darüber sei nicht neu, sondern nur in Vergessenheit geraten, so Dosch. Es sei schön, dass sich immer mehr junge Leute damit beschäftigen und Naturprodukte zu schätzen wüssten.

Propolis beispielsweise soll wegen seiner versiegelnden, antimykotischen, antiviralen und antibakteriellen Wirkung schon von den Ägyptern zur Mumifizierung genutzt worden sein. Patka erklärt: "Propolis ist Baumharz, das die Bienen aus der Umgebung ihres Standorts einsammeln und mit dem Bienenwachs vermischen. Sie benutzen es, um den Eingangsbereich des Bienenstocks und die Brutzellen zu ,desinfizieren‘, den Bienenstock abzudichten und um das Bienenwachs elastischer und stabiler zu machen. Es hält ihr Volk vital." Propolis bedeutet im Lateinischen so viel wie "vor dem Volk".

Die Honigbiene sorgt zudem für Biodiversität und Ernährung. "Die Lebensleistung einer Biene beträgt ungefähr einen Teelöffel Honig", fasst Patka zusammen. Das sei umso bedeutender, wenn man wisse, dass die Honigbiene von ungefähr 30 Tagen Lebenszeit nur zehn Tage mit Sammelflügen verbringe. In den ersten 20 Tagen ihres Lebens betreibt das Tier im Bienenstock Brut- und Wabenpflege. Die Honigbiene sammelt Nektar, Honigtau und Pollen als Futter für die junge Brut. Den Honig lagern die Arbeiterinnen in den Waben ein und verschließen diese mit Bienenwachs. Fertig ist ein vollkommenes Produkt, dem man nichts mehr hinzufügen muss und das man direkt von der Wabe essen könnte.

Sobald es wärmer wird, schwärmen die Bienen im Umkreis von bis zu fünf Kilometern aus. Beeinflussen könne man das Sammelverhalten lediglich durch den Standort der Bienenkästen. "Wenn man wissen will, welche Blüten im Einzelnen drin sind, muss man eine Pollenanalyse in einem Bieneninstitut machen", so Patka. Er selbst schleudert in einem Blütenjahr ungefähr 50 Kilogramm Honig je Wirtschaftsvolk.

Die Menge und Qualität des Honigs, ist letztendlich abhängig davon, ob die Biene genügend Nahrung findet. Ist das nicht der Fall, müsse der Imker zufüttern. Selbstverständlich ist Patka deshalb daran gelegen, dass Landwirte so wenig Pestizide und Neonicotinoide wie möglich einsetzen, denn die Spritzmittel wirken auf die Bienen wie ein Nervengift: "Sie zerstören die Orientierung der Bienen, die den Weg nicht zurückfinden und verenden. Als Folge kann das Volk nicht wachsen und produziert zu wenig Honig." Patka wünscht sich, dass die Landwirte und Imker miteinander auskommen: "Es kann nur im Miteinander funktionieren", betont er.

Wenn Patka die Bienenkästen öffnet und im untersten Abteil nach der Brut sieht, weiß er nie genau, was ihn erwartet. Besonders die Zeit von Anfang Mai bis Mitte Juni ist für Imker eine aufregende Zeit. Denn bei gutem Futterangebot, starken Bienenvölkern und warmem Wetter gerät das Bienenvolk in Schwarmtrieb.

Die Arbeiterinnen spüren, dass es Zeit für eine neue Königin ist und füttern bestimmte Zellen mit dem nahrhaften Königinnenfutter, Gelee Royal. Dadurch entwickelt sich die Larve zu einer jungen Königin. Für den Imker bedeutet das: Kurz bevor die neue Königin schlüpft, verlässt die "alte" Königin mit einem Großteil ihres Hofstaats den Bienenstock – die Bienen schwärmen. "Für die Bienen ist das optimal, für den Imker eher nicht. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als den Schwarm dann einzufangen", sagt Patka. Gerade diese Abwechslung, die Unberechenbarkeit des Bienenvolks und die Beziehung zur Natur macht für Patka die Faszination des Imkerns aus.