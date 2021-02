Ahorn. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Schulen derzeit geschlossen. Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Die RNZ will diese Informationen liefern und stellt die weiterführenden Schulen vor. Heute stellen wir die Gemeinschaftsschule Lernhaus Ahorn mit Rektorin Carmen Stemmler vor:

Carmen Stemmler. Foto: zg

Was macht Ihre Schule so besonders?

Das Kind kann je nach Begabung in jedem Fach auf unterschiedlicher Niveaustufe lernen. Daraus folgt, dass Leistung auch auf unterschiedlichen Niveaustufen bewertet wird. Das bedeutet Vermeidung von Über- bzw. Unterforderung. Die Entscheidung über den angestrebten Schulabschluss wird erst in Klasse 8 gemeinsam getroffen.

Wie sieht – in kurzen Worten erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Als Gemeinschaftsschule ist uns gemeinsamer Unterricht wichtig. Das einzelne Kind und die Gruppe stehen hier im Mittelpunkt. Daneben braucht es aber auch Phasen, in denen das Kind lernt, selbstständig zu arbeiten und fachliche Leistung zu erbringen. Beide Phasen sind seit langem erprobt und in jeder Klasse Standard.

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Unser Ziel ist es, Kinder aus dem Lernhaus Ahorn zu entlassen, die leistungsbereit ihr künftiges Leben meistern und Verantwortung übernehmen. Wir sind Weltethosschule! Wir stehen in engem Kontakt mit zum Beispiel einigen Betrieben. Unsere Stärke ist hierbei die Zukunftsorientierung. Die "Zukunftswerkstatt" ist wie "LEBE" ein Unterrichtsfach.

Welche Schüler sind bei Ihnen an der Gemeinschaftsschule Lernhaus Ahorn genau richtig?

Wir heißen jede/jeden herzlich willkommen, die/der unsere Vorstellung von gemeinsamem Lernen teilt. Wir wünschen uns Schülerinnen und Schüler, die neugierig sind und sich motivieren lassen. Und wir benötigen Eltern, die den schulischen Erfolg ihrer Kinder als Teamarbeit zwischen Eltern-Kind-Lernhaus sehen.