Die Konrad-von-Dürn-Realschule in Walldürn sieht sich als „kleine, aber feine Realschule“ in familiärer Atmosphäre mit einem Fokus auf Musik, Sport und Sprachen. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Schulen derzeit geschlossen. Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Die RNZ will diese Informationen liefern – und präsentiert daher eine kleine Serie, in deren Rahmen sie die weiterführenden Schulen vorstellt. Heute stellen wir die Konrad-von-Dürn-Realschule in Walldürn mit Schulleiter Patrick Schmid vor.

> Was macht Ihre Schule so besonders?

Eine kleine, aber feine Realschule in familiärer Atmosphäre mit Schwerpunkten im musisch-sportlichen Bereich (Chor, Schulband, Gitarren-AG, musische Nacht, Tag des Sports, Lehrer-Schüler-Sport) und Sprachen (Austausch mit Frankreich, Großbritannien, USA; Fremdsprachenzertifikate Cambridge Certificate (E) und Delf (F)).