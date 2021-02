Adelsheim. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Schulen derzeit geschlossen. Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Die RNZ will diese Informationen liefern – und präsentiert daher eine kleine Serie, in deren Rahmen die weiterführenden Schulen vorgestellt werden. Heute stellen wir das Eckenberg-Gymnasium (EBG) in Adelsheim mit Schulleiter Martin Klaiber vor:

> Was macht Ihre Schule so besonders?

Das EBG versteht sich als Gemeinschaft. Das jährliche Sommerfest ist Sinnbild dafür: Begegnung mit Ehemaligen, Eltern und Lehrer hinterm Grill, Mitarbeiter am Getränkestand und in der kulinarischen Versorgung. Lehren, lernen, leben – so fassen wir das zusammen. Am EBG kann man sich wohlfühlen.