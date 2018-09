Am Freitag wurde am Wallürner Standort der Firma Weiss GmbH die neue Lehrwerkstatt offiziell eröffnet. Diese bietet beispielhaft für die drei Dualstudenten und die zehn Auszubildenden beste Voraussetzungen für ihre Ausbildung. Fotos: Andreas Hanel

Von Andreas Hanel

Walldürn. "Es fällt mir nicht schwer, das hohe Lied auf die Ausbildung hier zu singen", lobte Georg Nelius den Walldürner Standort der Firma Weiss GmbH, dem Experten für Automationskomponenten. Dort wurde vor Gästen aus Industrie und Politik - darunter Landtagsabgeordneter Georg Nelius, der Walldürner Bürgermeister Markus Günther sowie der Buchener Bürgermeister Roland Burger - die neu errichtete Lehrwerkstatt offiziell in Betrieb genommen. Mit dieser schafft die Firma beste Voraussetzungen für eine gute Ausbildung und trägt somit zur Stärkung der Region bei.

"Die Einweihung der neuen Lehrwerkstatt ist ein wichtiger Schritt im 51. Jahr des Unternehmens", sagte Geschäftsführer Uwe Weiss in seiner Rede, in der er auch kurz auf die Firmengeschichte einging. 1967 wurde das Unternehmen in Neckarweihingen gegründet. Im Jahr 1981 zog man dann in die neue Heimat nach Buchen. "Seit dieser Zeit haben wir uns mit viel Fleiß und einer gehörigen Portion Mut zum Weltmarktführer für innovative Automationslösungen entwickelt."

Kevin Quindt, Buchen (Zerspanungsmechaniker): "Jeder Azubi hat hier sein eigenes Werkzeug, alles ist neu. Hier sind die besten Voraussetzungen für eine gute Ausbildung." Sebastian Selonke, Gerolzahn (Elektroniker für Betriebstechnik): "Es ist sehr beeindruckend, was wir hier zur Verfügung haben. Das gibt es nur bei den wenigsten Firmen."

Inzwischen sei man ein Global Player. "Wir sind mit 475 Mitarbeitern an 13 Standorten auf der ganzen Welt vertreten." Die Kunden vom großen Automobilzulieferer bis hin zum hoch spezialisierten Medizinunternehmen würden sich auf "Weiss-High-Tech-Lösungen made in Baden-Württemberg" verlassen.

Doch trotz der globalen Dimension des Unternehmens bekräftigte der Firmenchef: "Wir bekennen uns zu den Wurzeln hier in unserer Heimat." Neben dem "Herz und Hirn" des Unternehmens in Buchen wolle man am Walldürner Standort die Zukunft erarbeiten und entwickeln. "In den letzten vier Jahren haben wir in Buchen und in Walldürn über 15 Millionen Euro investiert und über 100 neue Arbeitsplätze geschaffen."

Doch damit nicht genug: Dank des neuen Personalmarketing-Konzepts mit dem Slogan "Begeisterung entsteht, wenn man sie teilt" seien im letzten Geschäftsjahr über 1300 Bewerbungen bei dem Unternehmen eingegangen.

"Die Eröffnung unserer neuen Lehrwerkstatt ist folglich der nächste logische Schritt unserer auf Nachhaltigkeit angelegten Personalstrategie." So haben gerade erst drei Dualstudenten und zehn Auszubildende ihre berufliche Karriere bei der Firma gestartet.

MdL Georg Nelius gratulierte zur Einweihung der neuen Lehrwerkstatt. Gerade die Möglichkeit der dualen Ausbildung sei durch die Verbindung von Theorie und Praxis ein Segen. "Mit der Einweihung der modernen Lehrwerkstatt wird ein sehenswertes Ausrufezeichen gesetzt. Doch der Aufbau von Kompetenzen soll nicht nur bei der Hochschulausbildung liegen." Für Unternehmenserfolg, Innovation und Ideenreichtum bedürfe es der Verzahnung verschiedener Bildungswege.

"Die vorausschauende Fachkräftesicherung stärkt den ländlichen Raum. Das familiengeführte Unternehmen ist mit der Region verbunden und übernimmt gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Das ist nicht selbstverständlich", lobte Georg Nelius die Weiss GmbH, die er als "Leuchtturm-Unternehmen" für die Region bezeichnete.

Auch der Walldürner Bürgermeister Markus Günther sparte nicht mit Lob. Nachdem er die Glückwünsche des Landrats Dr. Achim Brötel überbracht hatte, betonte er, dass durch die Firma Weiss in der Region "die Ausbildungsqualität erheblich gesteigert wurde". Schließlich seien Bildung und Wissen wichtige Voraussetzungen dafür, dass man technologisch auf der Höhe bleibe.

"Wir dürfen die Ausbildung unserer jungen Menschen nicht vernachlässigen. Unternehmen, denen diese ein besonderes Anliegen ist, verdienen die öffentliche Anerkennung." Abschließend wünschte er, dass die Lehrwerkstatt wachse, blühe und gedeihe.

Nachdem Geschäftsführer Uwe Weiss die neue Lehrwerkstatt durch das symbolische Zerschneiden des Bands eröffnet hatte, fuhren die Auszubildenden die neuen Maschinen in der modernen Lehrwerkstatt hoch.