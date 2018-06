Lauda. (pol) Gleich mehrere Vorfälle beim Weinfest in Lauda beschäftigen die Polizei. Einem 16-jährigen Jugendlichen wurde am Freitagabend auf dem Weinfest in Lauda-Königshofen aufgrund seines aggressiven Verhaltens ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er aber, trotz mehrmaliger Aufforderung, nicht nach. Er zeigte sich äußerst uneinsichtig und aggressiv, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand gegenüber den einschreitenden Polizisten, wodurch ein 44-jähriger Beamter leicht verletzt wurde. Ein auf dem Polizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille.

Noch in derselben Nacht kam es zu einem weiteren polizeilichen Einschreiten auf dem Weinfest. Gegen 0.45 Uhr sollte der Tatverdächtige einer Körperverletzung zur Personalienfeststellung aus dem Pfarrkeller geführt werden. Die Polizeibeamten wurden daraufhin von umstehenden Festbesuchern massiv verbal und körperlich bedrängt. Dies nutzte der 24-jährige zu seinem Fluchtversuch, der durch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und die einschreitenden Beamten unterbunden werden konnte.

Anwesende Festbesucher versuchten diese erneute vorläufige Festnahme zu verhindern und verletzten hierbei eine Polizeibeamtin leicht. Erst nachdem weitere Streifenwagenbesatzungen eingetroffen waren, beruhigte sich die Situation. Gegen drei männliche Personen im Alter von 32 und 24 Jahren wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet.

Info: Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, in Verbindung zu setzen.