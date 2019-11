Am Samstag, 7. Dezember, ist es um 15 Uhr wieder so weit: Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus beginnt der Osterburkener Weihnachtsmarkt. Vielleicht schneit es ja vorher – der vorweihnachtlichen Stimmung würde es zumindest keinen Abbruch tun. Foto: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Am zweiten Adventswochenende, also am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Dezember, verwandelt sich der Marktplatz vor dem Osterburkener Rathaus in eine stimmungsvolle Weihnachtslandschaft und lädt Besucher zu einem Weihnachtsbummel ein. Denn dort findet der zweitägige Weihnachtsmarkt statt. Das Programm umrahmen in bewährter Weise die Schulen, Kindergärten, Chöre und die musikalischen Vereine. Selbstverständlich gibt es auch wieder ein vielfältiges Angebot an gebastelter und handwerklicher Kunst sowie an Speisen und Getränken.

Am Samstag eröffnen um 15 Uhr der Fanfarenzug Osterburken und das Weihnachtssingen der Schule am Limes den Markt. Danach folgt um 16 Uhr das Weihnachtssingen des Chores der Realschule sowie der Kinder vom Kindergarten Schlierstadt. Um 17.15 Uhr ist ein Kasperletheater im Römermuseum mit dem Titel „Seppel trifft den Weihnachtsmann“ zu sehen. Die Bläsergruppe des GTO spielt um 18 Uhr, und die Jagdhornbläsergruppe Bauland beschließt um 19.30 Uhr das Programm.

Der Sonntag startet um 13.30 Uhr mit der Aufführung der Zirkus-AG der Astrid-Lindgren-Schule im Römermuseum. Ab 14 Uhr gibt es das traditionelle Weihnachtssingen in der Pfarrkirche St. Kilian, an dem die Chorgemeinschaft „Frohsinn“, der evangelische und katholische Kirchenchor sowie die Musikschule Bauland teilnehmen. Um 14 und 16 Uhr ist eine weitere Theateraufführung des Kasperletheaters im Römermuseum und um 15 Uhr beginnt eine historische Stadtführung. Treffpunkt dazu ist am Eingang vor dem Rathaus.

Die Bläsergruppe des Musikvereins Schlierstadt unterhält ab 16 Uhr die Besucher. Danach findet um 16.30 Uhr die Auslosung der Weihnachtsaktion des Gewerbevereins statt. Mit weihnachtlicher Blasmusik vom Musikverein Osterburken endet schließlich das Programm am Abend.

Am Weihnachtsmarkt sind unter anderem Benno Bethäuser mit seinem Christbaumverkauf sowie der Dart-Club beteiligt, die DLRG Osterburken, der Fanfarenzug Osterburken, die Hexengruppe, die katholische Jugend, der Obst- und Gartenbauverein und der SV Osterburken, die mit reichlich Spezialitäten für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. Die Frauengemeinschaft hat zudem am Sonntag ab 13.30 Uhr im Bernhardusheim eine Kaffeestube eingerichtet.

Bei Renate Karle gibt es Puppenkleider und Strickwaren und bei Marianne Pflüger Geschenkideen für Weihnachten nach dem Motto „Holz trifft auf Modernes“. Bastelarbeiten bietet auch die Klasse zehn der Schule am Limes an. Mit der „Kindergunst“ ist von den Kindern des Kindergartens St. Josef im Foyer des Rathauses eine Ausstellung zu sehen.

Zu einer besonderen Atmosphäre tragen die Feuerstellen auf dem Marktplatz bei. Für die Kleinen ist außerdem ein Streichelzoo aufgebaut. Die Pferdefreunde laden am Samstag von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr zum Ponyreiten ein. Selbstverständlich wird auch der Nikolaus den Weihnachtsmarkt am Samstag von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr besuchen und Geschenke an die Kinder verteilen.

Info: Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.