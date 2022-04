Walldürn. (ac) Die vierwöchige Hauptwallfahrtszeit kann stattfinden. Und zwar in einem nahezu gewohnten Rahmen vom 12. Juni bis 10. Juli. Dieses Signal gab der Wallfahrtsausschuss, wie aus der Seelsorgeeinheit Walldürn nun bestätigt wird. "Nachdem uns die Corona-Vorschriften der Erzdiözese Freiburg einen gewissen Spielraum gegeben haben und die Abstandsregelung in den Kirchenbänken aufgehoben wurden, hat der Ausschuss entschieden, die Hauptwallfahrtszeit in diesem Jahr wieder in gewohnter Weise, wenn auch mit einigen Einschränkungen, durchzuführen", erklärt der Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula.

In den vergangenen beiden Jahren hatte die Corona-Pandemie zu einem sehr stark reduzierten Umfang der Hauptwallfahrtszeit geführt. Aktuell haben sich bereits Pilgergruppen angemeldet. Sie planen ihr Kommen an den Gnadenort zum Heiligen Blut nach Walldürn.

Die Koordination dieser vier Wochen liegt in den bewährten Händen des Wallfahrtsbüros und des ehrenamtlichen Helferteams. In Abstimmung mit der Ortspolizeibehörde der Stadtverwaltung wird aktuell geklärt, inwieweit die großen Prozessionen am Fronleichnamsfest und am Großen Blutfeiertag sowie die beiden großen Lichterprozessionen stattfinden können. Das Wallfahrtsprogramm wollen die Verantwortlichen aus Zeitgründen nur in elektronischer Form über die Homepage und sonstige digitale Medien der Wallfahrt veröffentlichen.

Bei anderen Aspekten steht bereits fest, dass sie nicht wie in den Jahren vor der Corona-Krise angeboten werden: So werden beispielsweise am Rita-Tag keine Rosen verteilt, und am Festtag des heiligen Antonius wird es keine Antonius-Brötchen von offizieller Seite geben. Die Pilger können aber selbst welche mitbringen, die dann in den Gottesdiensten gesegnet werden. Aufgrund personeller Rückgänge können es die Ministranten zudem nicht stemmen, alle Pilgergruppen an den Ortseingängen abzuholen. Dennoch will die Seelsorgeeinheit über die ehrenamtlichen Prozessionsabholer und Franziskanerpatres versuchen, die Gruppen in Empfang zu nehmen und zur Basilika zu begleiten.

Nach wie vor gilt aktuell das Tragen einer medizinischen Maske in der Basilika: Sie ist für alle Gottesdienste verpflichtend. "Diese kurzfristige Planung stellt die Wallfahrtsleitung vor enorme Herausforderungen und es wird schon heute um Verständnis gebeten, wenn nicht alles reibungslos abläuft und alle Wünsche erfüllt werden können", heißt es in einer Mitteilung an die Pilgergruppen.

Die Hauptwallfahrtzeit ist erneut in eine Wallfahrtssaison eingebunden, die am Sonntag, 1. Mai, mit einem festlichen Gottesdienst beginnt und bis zum 16. Oktober andauert. Zu den besonderen Themenwallfahrtstage zählen der Wallfahrtstag für die Erstkommunionkinder (21. Mai; ausschließlich für die Kinder der letzten drei Jahre aus der Seelsorgeeinheit Walldürn), die Motorrad-Wallfahrt (4. Juni) und die Fahrrad-Wallfahrt (10. September). Allerdings wird es dabei keine Verpflegung seitens der Wallfahrtsleitung im katholischen Gemeindezentrum geben, sondern es wird auf die örtlichen gastronomischen Betriebe verwiesen. Ein Rahmenprogramm soll es aber zu den jeweiligen Tagen geben.

Die Vorfreude auf die Wallfahrt 2022, die unter dem Motto "Wir sind gekommen ihn anzubeten" steht, ist besonders bei den Wallfahrtsgruppen spürbar. Sie wünschen sich nach einer so langen Pause beim Pilgern wieder eine Normalität.

Info: www.wallfahrt-wallduern.de