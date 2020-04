Blick nach vorne in der Krise: Peter Limberger kümmert sich in seiner amerikanischen Wahlheimat zusammen mit seiner Frau Inga Carus um den Erhalt des „Hegeler-Carus-Mansion“, das heute zum Museum geworden ist. Foto: Brigitte Geiselhart

Von Brigitte Geiselhart

Walldürn/Ottawa. Dieser Mann strahlt jede Menge Optimismus aus. Das war schon immer so – und daran hat sich in Zeiten der weltweiten Coronakrise nichts geändert. "Meiner Familie und mir geht’s privat und beruflich gut", sagt Peter Limberger im Telefon-Interview. Der gebürtige Walldürner fühlt sich in seiner Wahlheimat Ottawa im US-Bundesstaat Illinois so richtig wohl – und pflegt doch seine deutschen Wurzeln.

"Ich bin wieder Großvater geworden und habe noch vor drei Wochen meine Tochter und meinen neugeborenen Enkel in Berlin besucht", erzählt er. Aus gegebenem Anlass habe er die Rückreise in die Vereinigten Staaten früher als geplant angetreten. Ähnlich sei es seinem Bruder aus Fahrenbach gegangen, der noch vor Kurzem in Ottawa auf Besuch gewesen sei und eigentlich bis Mitte April bleiben wollte.

"Alles ist ruhig und gelassen", beschreibt Peter Limberger die aktuelle Lage vor Ort, die in keiner Weise mit Corona-Epizentren wie etwa New York zu vergleichen sei. "Egal was passiert, bei uns passiert weniger", sagt er angesichts der ländlich idyllischen Atmosphäre seiner Kleinstadt, die knapp zwei Autostunden von Chicago entfernt ist. In Ottawa selbst seien derzeit noch gar keine Corona-Fälle nachgewiesen, in der umgebenden Region des County LaSalle "nur eine Handvoll".

Hintergrund Zur Person Peter Limberger ist in Walldürn geboren und aufgewachsen. Im Anschluss an sein Ingenieurstudium in Karlsruhe ging er mit einem Stipendium nach Atlanta und arbeitete später in Chicago. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren [+] Lesen Sie mehr Zur Person Peter Limberger ist in Walldürn geboren und aufgewachsen. Im Anschluss an sein Ingenieurstudium in Karlsruhe ging er mit einem Stipendium nach Atlanta und arbeitete später in Chicago. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren Südamerika, Afrika und Asien. Er arbeitete für einen Konzern in Düsseldorf und machte sich 1990 in Berlin selbstständig. 2009 entschied er sich zusammen mit seiner Familie, den gemeinsamen Wohnsitz nach Ottawa im US-Bundesstaat Illinois zu verlegen. Dort hat Peter Limberger zahlreiche unternehmerische Projekte in Angriff genommen. Er betreibt unter anderem eine Schreinerei, ein Restaurant mit eigener Brauerei, ein Luftfahrtunternehmen, ein Chemie- und einImmobilienentwicklungsunternehmen. Zusammen mit seiner Frau Inga Carus kümmert sich der heute 71-Jährige leidenschaftlich um den Erhalt des zum Museum gewordenen Herrenhauses "Hegeler-Carus-Mansion", das von Eduard Hegeler – dem Ur-Ur-Großvater seiner Frau – im 19. Jahrhundert erbaut wurde. (B.G.)

Dennoch gelte es, mit gewissen Einschränkungen zu leben. So seien Schulen und Restaurants geschlossen. "Aber die meisten Betriebe und Läden sind nach wie vor offen und es gibt alles – auch Toilettenpapier", berichtet Peter Limberger. Sein eigenes Restaurant, das "The Lone Buffalo", hat aus der Not eine Tugend gemacht und bietet einen Lieferdienst an. In der Bevölkerung sei die Stimmung zwar angespannt, aber dennoch nach vorne gerichtet. Die Leute gingen vernünftig mit der Situation um und würden sich an das empfohlene "Social Distancing" halten. "Und Solidarität wird noch größer geschrieben als sonst", sagt er.

Dass er längst zum überzeugten und bekennenden Amerikaner geworden ist, daraus macht Peter Limberger keinen Hehl. "Amerikaner zu sein, ist eine Einstellungssache, eine Haltung – und nicht eine Frage der Herkunft", ist sein Credo. "Die extreme föderalistische Prägung der Vereinigten Staaten hat den Vorteil, dass in der Coronakrise jeder Bundesstaat, sogar jede Stadt eigene Entscheidungen treffen kann – zusammengehalten durch das Band der Freiwilligkeit", sagt er.

So gäbe es in Kalifornien oder New York strengere Beschränkungen, in anderen Bundesstaaten seien die derzeitigen Restriktionen hingegen vergleichsweise eher locker. In Illinois selbst entschieden die einzelnen Bürgermeister durchaus unterschiedlich. Während man sich beispielsweise in Chicago in öffentlichen Parks im Augenblick nicht mehr aufhalten dürfe, sei das in Peoria derzeit noch kein Problem. "Ich denke, dass von politischer Seite in Amerika gerade in diesen Zeiten vieles richtig gemacht wird. Und ich vertraue der Dezentralität und Schnelligkeit von Handlungen", so die Überzeugung von Peter Limberger.

"Thumbs up"– "Daumen hoch". Statt sich die Hände zu schütteln, setzt sich diese Begrüßungsformel in der Wahlheimat des Odenwälders in diesen Tagen immer mehr durch. Ein Ritual, das gut zur Lebenseinstellung von Peter Limberger passt. "Das Land und die Leute sind flexibel, resilient und tatkräftig. Wir kommen aus dieser Krise bald wieder heraus", sagt er mit großem Vertrauen in die Zukunft.