Altheim/Hardheim. (pm) Zum 1. April haben das Munitionsdepot Altheim und Materiallager Hardheim ihren Versorgungsbetrieb wieder aufgenommen. Die beiden Liegenschaften waren zuvor im Zuge der drastischen Verkleinerung der Bundeswehr in den Jahren 2010 bis 2013 zunächst aufgegeben worden. Am kommenden Montag, 9. Mai, findet nun ein offizieller Festakt zur Reaktivierung der beiden Bundeswehr-Standorte statt. Der Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis, nimmt dabei mit dem Kommandeur des Erfurter Logistikkommandos der Bundeswehr, Generalmajor Gerald Funke, ab 10 Uhr das Materiallager in Hardheim und am selben Tag ab 13 Uhr das Munitionslager in Altheim wieder offiziell in Betrieb.

Nachdem bereits 2021 das Materiallager Königswinter-Eudenbach und das Munitionslager Lorup wieder in Betrieb genommen wurden, folgen nun das Materiallager in Hardheim mit fünf Soldaten und circa 70 zivilen Mitarbeitern sowie das Munitionslager in Altheim mit voraussichtlich neun Soldaten und circa 40 zivilen Mitarbeitern. Ab 2026 wird der Personalumfang im Munitionslager Altheim um eine Bundeswehrfeuerwehr in einer Stärke von aktuell 16 zivilen Mitarbeitern erhöht.

Bereits im Januar 2019 hatte die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, entschieden, die Kapazitäten zur raschen Verfügbarkeit von Bundeswehrmaterial und Munition im Rahmen der Wiederausrichtung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung zu erhöhen. Insgesamt werden in Deutschland bis 2029 acht ortsfeste logistische Lagereinrichtungen wieder in Betrieb genommen. Dazu gehören fünf Materiallager und drei Munitionslager.

Das Logistikkommando der Bundeswehr ist zuständig für die Versorgung der Streitkräfte und unterhält hierzu die ortsfesten logistischen Einrichtungen, zu denen auch das Munitionsdepot Altheim und Materiallager Hardheim gehören. Hier erfolgt nicht nur die Lagerung und Instandhaltung des Materials und der Munition für den täglichen Dienst und die Ausbildung, sondern auch die Unterstützung der Auslandseinsätze. Waren aller Art werden hier für den täglichen und militärischen Gebrauch bevorratet und instandgesetzt sowie für die jeweiligen Erfordernisse der Einsätze vorbereitet, gewartet, und auf die Funktionsfähigkeit geprüft. Die ortsfesten logistischen Einrichtungen sorgen damit auch für die Einsatzbereitschaft und Betriebssicherheit von Gerät, Werkzeugen und Fahrzeugen.