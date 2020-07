Walldürn. (Sti.) Ein wichtiges Etappenziel in ihrem Leben haben die 45 Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums erreicht. Dies machten die Grußredner bei einer bescheidenen Feier in der Sporthalle der Frankenlandschule deutlich. Im Mittelpunkt dieser Abschlussfeier standen die Preise der einzelnen Fachschaften, die Auszeichnung und Belobigung der besten Schüler sowie die Ausgabe der Abschlusszeugnisse.

Schulleiter Torsten Mestmacher erinnerte an das coronabedingt schwierige Schuljahr "mit all seinen Wirrnissen und Erschwernissen". Umso erfreuter zeigte er sich deshalb, dass nun alle Schüler der drei Abschlussklassen ihre Abiturprüfung – trotz zeitweiser Schließung der Schule, trotz Fernunterricht und trotz Verschiebung der Abiturprüfung – erfolgreich bestanden haben.

Sonderpreise gab es für Lukas Farrenkopf (2), Jan Krippner (2), Elias Allgaier, Leo Dirsch, Tim Hauk, Sophia Noe, Marius Ohlhaut, Robin Reinhard, Xaver Schlegel und Stefan Schulz. Foto: Bernd Stieglmeier

Der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih wünschte den Abiturienten, dass ein jeder später einmal mit Zufriedenheit auf diesen Lebensabschnitt am WG zurückblicken könne. Sein Lob galt nicht nur den Schülern, sondern allen Menschen, die diese auf ihrem Weg durch diesen Lebensabschnitt begleitet haben: Lehrer, Schulleitung, Mitschüler und Eltern. "Nutzen Sie die Ihnen gebotenen Chancen, den weiteren Lebensweg stets verantwortungsvoll zu gehen, und Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, aber auch für andere in der Familie wie im Beruf, für die Gesellschaft und für die Welt, in der wir heute leben", lautete sein Appell.

Gerd Straub, der Vorsitzende des Vereins der Freunde der Frankenlandschule, gratulierte ebenfalls zur erfolgreich bestandenen Schulabschlussprüfung. Er freute sich, dass die Absolventen nun eine fundierte Grundlage für ihren weiteren Lebensweg erhalten hätten: "zum einen im betriebswirtschaftlichen Wissen und Denken sowie in der sozialkritischen Beurteilung der Gesellschaft, im Demokratieverständnis und im Teamgeist und zum anderen in der Persönlichkeitsbildung".

> Mit Sonderpreisen in den einzelnen Fachschaften zeichnete dann die Fachleiterin des Wirtschaftsgymnasiums, Heike Diener, die besten Abschlussschüler aus. Wirtschaftspreis (gestiftet von Volksbank Franken und Südwestmetall): Jan Krippner und Tim Hauk; Englisch: Elias Allgaier; Scheffelpreis (Deutsch): Sophia Noe; Mathematik: Lukas Farrenkopf und Robin Reinhard; Physik: Marius Ohlhaut, Leo Dirsch und Xaver Schlegel; Alfred-Maul-Gedächtnismedaille in Bronze (Sport): Lukas Farrenkopf; Schulpreis für vorbildliche Mitarbeit: Schülersprecher Jan Krippner und Stefan Schulz.

> Einen Klassenpreis in Form einer Buchgabe für sehr gute schulische Leistungen erhielten alle Schüler mit einem Schnitt von 1,5 und besser: Lukas Farrenkopf (1,1), Jan Krippner (1,2), Elias Allgaier, Tim Hauk und Robin Reinhard (beide 1,3), Sophia Haas (1,4) sowie Tim Schmitt (1,5).

> Ein Lob für einen Schnitt von 1,6 bis 2,0 erhielten: Marius Ohlhaut (1,6), Leonhard Dirsch, Nadja Hennig, Sophie Noe und Luisa Schäfer (alle 1,7), Ina Moser (1,8) sowie Alexander Horn (2,0).

Nun gelte es für alle Abiturienten, sich neuen Zielen zu widmen und einen geeigneten Lebensweg zu finden sowie weiterhin gute Entscheidungen zu treffen, betonte dann Scheffelpreisträgerin Sophia Noe in ihrer Rede. Nach der dreijährigen gemeinsamen Schulzeit am Wirtschaftsgymnasium ende mit dem Abitur ein Kapitel im bisherigen Leben eines jeden Einzelnen, und ein jeder könne damit einen Schlussstrich ziehen unter seine Schullaufbahn und nun etwas Neues beginnen. Abschließend dankte sie im Namen aller Schüler denen, die zum erfolgreichen Schulabschluss der 45 Abiturienten beitragen haben: den Tutoren und Lehrern, der Schulleitung, allen Mitarbeitern in der Schulverwaltung sowie allen Eltern.

Danach überreichten Schulleiter Torsten Mestmacher und Fachleiterin Heike Diener zusammen mit den jeweiligen Tutoren die Abschlusszeugnisse.