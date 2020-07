In Anwesenheit zahlreicher Ehrengästen präsentierten Bürgermeister Markus Günther (4. v. r.) und „Engelwirt“ Marco Zahn (6. v. l.) am Sonntag den Nachbau der historischen Postkutsche. Foto: Bernd Stieglmeier

Von Bernd Stieglmeier

Walldürn. "Knallgelb durch den Odenwald: Die Postkutsche von Walldürn ist ein echtes Wahrzeichen der Stadt", merkte das SWR-Fernsehteam der "Landesschau" an, als sie das Gefährt im Oktober einer breiten Öffentlichkeit vorstellte. Dass die Wallfahrtsstadt nun eines ihrer Alleinstellungsmerkmale wieder im Repertoire hat, war der Verwaltung um Bürgermeister Markus Günther am Sonntag eine Feierstunde wert, bei der sogar Minister Peter Hauk und Landrat Dr. Achim Brötel zur Wiederbelebung einer alten Tradition gratulierten.

Mit dem Text des Volkslieds "Hoch auf dem gelben Wagen", das auf dem Gedicht "Der Wagen rollt" von Rudolf Baumbusch basiert, begrüßte Günther im Hof des Gasthauses "Zum Engel" zahlreiche Gäste zur Einweihung der Postkutsche. Die Segnung übernahmen Pater Josef Bregula und Pfarrer Karl Kreß. Zuvor rief Walldürns Bürgermeister jedoch die faszinierende Geschichte der Postkutsche in Erinnerung.

Das Originalgefährt, das aus den 60er Jahren stammt, wurde 1969 in mehr als 2000 Arbeitsstunden saniert und an den damaligen Amtsvorsteher des Walldürner Postamts übergeben. Bis 1978 war die Postkutsche als offizielles Dienstfahrzeug der Bundespost gelistet, unter dem Namen "Pferdepost Madonnenländchen" transportierte sie täglich mehr als 100 offizielle Zustellungen auf der Fahrtroute von Buchen über Walldürn nach Amorbach.

Anschließend entwickelte sie sich zu einem der touristischen Highlights der Wallfahrtsstadt. Fahrten sowohl durch die Altstadt als auch durch die sanften Hügel des Odenwalds und das idyllische Marsbachtal erfreuten sich großer Beliebtheit, zahlreiche Brautpaare griffen auf die Postkutsche als Beförderungsmittel ihrer Wahl bei der Trauung zurück. "Doch in den letzten Jahren hat immer mehr der Zahn der Zeit an der hölzernen Karosse genagt", erzählte Günther. Im Frühjahr 2019 stellten Fachleute fest, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war.

Stadtpfarrer Josef Bregula (l.) und Pfarrer Karl Kreß erteilten der touristischen Attraktion gemeinsam den Segen. Foto: Bernd Stieglmeier

Weil eine Reparatur der alten Postkutsche nicht wirtschaftlich war, hat der Gemeinderat kurzfristig rund 28.000 Euro für einen Nachbau der historischen Postkutsche bereitgestellt. Für die Jungfernfahrt wählte der erfahrene Postkutscher Marco Zahn die "große Weltbühne", wie der Bürgermeister berichtete. Der "Engelwirt" und sein Gespann waren Teil des Festzugs anlässlich des Münchner Oktoberfests 2019. Dort begeisterte das Unikat nicht nur Zuschauer am Wegrand, sondern ein Millionenpublikum an den Fernsehgeräten. Den Bericht in der "Landesschau" wertet Günther als weitere gelungene Werbung für Walldürn und die ganze Odenwald-Region. "So etwas lässt sich finanziell nicht aufwiegen", betonte das Stadtoberhaupt.

Abschließend freute er sich, dass für die verspätete Weihe so viele Gäste den Weg zum "Engelwirt" gefunden haben: "Denn was kann man schon mit einer Postkutsche anfangen, wenn es an den nötigen Fahrgästen oder am nötigen Zuggespann fehlt oder es keinen routinierten Kutscher auf dem Kutschbock gibt?" Sein Dank galt Marco Zahn samt Familie, die sich gemeinsam um das Fuhrwerk kümmern.

Dass Walldürn die lange Tradition der Postkutschenfahrten am Leben erhält, war dann für Peter Hauk, den Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, ein Grund zur Freude. Nach dessen kurzem Grußwort erinnerte Landrat Brötel an Hubert Henn, den früheren Amtsvorsteher des Walldürner Postamts, dessen Name "untrennbar" mit der Postkutsche verbunden sei. Darüber hinaus würdigte der Landrat die Verdienste von Hubert Ackermann, der nicht nur viele Jahre lang die Odenwälder Trachtenkapelle dirigiert hat, sondern auch die eigens zusammengestellte Postkapelle, die in historisch nachempfundenen gelben Uniformen aufgetreten ist.

Brötel, selbst ein Hobby-Briefmarkensammler, habe sich ab und an mit der Postgeschichte der Region beschäftigt und kürzlich noch einmal in seiner Sammlung gekramt. Dort habe er gleich eine ganze Reihe von Belegen gefunden, die die Walldürner Postkutsche befördert hatte: darunter eine Postkarte von der allerersten Fahrt am 12. Mai 1969, abgestempelt mit "Pferdepost Madonnenländchen Walldürn".

"Die Stadt Walldürn lässt jetzt die alte Postherrlichkeit in neuer zeitgemäßer Form wieder aufleben", lobte Brötel. Dass die Postkutsche sehr bequem ausgestattet ist, habe er zusammen mit Bürgermeister Günther und den Ehefrauen bei der Jungfernfahrt auf dem Münchner Oktoberfest festgestellt. Sein Dank galt ebenfalls Marco Zahn, der zusammen mit seiner genauso kutschbegeisterten Familie ein "ganz wichtiger Treiber für diese Idee war".

Für das in ihn gesetzte Vertrauen dankte der "Engelwirt" und verkündete stolz, dass seine beiden zwischenzeitlich erwachsenen Kinder Nick und Emilie bereits den erforderlichen Fahrkurs für das Fahren von Kutschen absolviert haben. Ebenso würdigte er die zwei langjährige Kutschfahrern in seinem Team, Berthold Lenz aus Walldürn (20 Jahre) und Herbert Fahrmeier aus Pülfringen (über 25 Jahre). Für ihr Engagement in puncto Kutschfahrten dankte er außerdem seiner Mutter Inge und seiner Ehefrau Heike.