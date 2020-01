Von Walter Gramlich

Walldürn. Kaiser Friedrich I. Barbarossa hat auf dem Reichstag zu Würzburg im Juli 1168 in Franken die Vogteirechte über das Benediktinerkloster Amorbach neu geordnet. Die Belehnung des Edlen Rupert, der sich spätestens ab 1171 nach seinem neuen Verwaltungssitz "de Durne" – das heißt "von Dürn" nennt – leitet im südöstlichen Odenwald eine Entwicklung ein, die zum einzigen, wenn auch nur 126 Jahre dauernden Versuch der Bildung einer bodenständigen Territorialherrschaft in diesem Gebiet führt: der Herrschaft Dürn.

Zwischen 1168 und 1253 entsteht unter Rupert I., Ulrich I. und Konrad von Dürn ein Herrschaftsgebiet, das in alle heutigen süddeutschen Bundesländer hineinreicht: von Friesenheim bei Ludwigshafen im Westen bis nach Abtswind östlich von Kitzingen im Osten und von Nieder-Roden westlich von Aschaffenburg im Norden bis Heilbronn im Süden. Der Aufstieg und das Ende der Edelherren von Dürn vollziehen sich in enger Verflechtung mit der staufischen Reichspolitik vom Regierungsantritt Friedrichs I. Barbarossa bis zur Enthauptung Konradins von Staufen in Neapel 1268.

Rupert I., ein den Staufern treu ergebener Vasall, weiß die Dienste für Kaiser und Reich geschickt mit seinen Interessen am Aufbau einer eigenen Territorialherrschaft zu verbinden und begründet so den raschen Aufstieg der Herrschaft Dürn. Seit 1171 folgt Rupert den staufischen Herrschern durch Deutschland, Burgund und Italien. In nicht weniger als 142 Urkunden tritt er als Zeuge auf, so dass man ihn zum engsten Kreis um die Staufer rechnen muss. 1197 zieht er mit Kaiser Heinrich V. nach Italien, wo er gestorben sein dürfte. Ruperts einziger Sohn und Nachfolger Ulrich I. bleibt wie sein Vater in staufischen Diensten.

Auf der Burg Wildenberg zwischen Mudau und Amorbach soll Wolfram von Eschenbach Teile seines „Parzival“ verfasst haben. Foto: Tourismus Odenwald

Seinen glanzvollen Höhepunkt erreicht das Geschlecht der Edelherren von Dürn unter Konrad I., der um 1210 Mechthild heiratet: eine der beiden Erbtöchter des Grafen Boppo von Lauffen. Es muss jedoch ein böser Schlag für Konrad gewesen sein, als Kaiser Friedrich II. die schwiegerväterlichen Reichslehen Lauffen, Sinsheim, Eppingen, Ettlingen und Durlach nicht ihm überlässt, sondern sie an den Markgrafen von Baden weitergibt. Trotzdem bedeutet die Mitgift Mechthilds einen erheblichen Besitz- und Machtzuwachs: Neben Teilen der Grafschaft Dilsberg sowie den Herrschaften Möckmühl und Forchtenberg gelangen Osterburken und Oberwittstadt an Dürn. 1254 verwalten 26 ritterliche Dienstmannen den Besitz Konrads.

Das gesteigerte Selbstbewusstsein der Edelherren von Dürn, die sich schon bald "Grafen" nennen, zeigt sich nicht nur in der Errichtung des Hausklosters Seligental, das – mit Zisterzienserinnen belegt – zudem als Grablege dienen soll, sondern auch in der eigenmächtigen Erhebung der Dörfer Amorbach, Buchen und Dürn zu Städten. Ebenso überrascht die Selbstverständlichkeit, mit der die Herren von Dürn eines der am strengsten bewahrten Königrechte – das Befestigungsrecht – für sich in Anspruch nehmen und mit oder ohne (stille) Duldung der Staufer mehrere Burgen errichten, allen voran Wildenberg zwischen Mudau und Amorbach.

Dieser repräsentative Burgbau muss – so eine begeisterte Heimatforschung vergangener Tage – natürlich namhafte Dichter und Minnesänger in seinen Mauern beherbergt haben. Obwohl es buchstäblich keine genauen Informationen gibt, werden Albrecht von Buochein, Reinbot von Durne, Bligger von Steinach, Gottfried von Hohenlohe und Neidhart von Reuental dem Dürmer "Musenhof" zugerechnet. Schließlich lässt man gar Wolfram von Eschenbach einige Zeit auf Wildenberg verbringen und Teile seines "Parzival" verfassen. Es sind einige persönliche Einschübe, die Wolfram im "Parzival" vornimmt, die die Wissenschaft – mit aller Vorsicht – zu dieser Annahme bringen.

Im vierten Buch wird zum Beispiel der Graf von Wertheim erwähnt. Dieser unterhält, historisch belegt, freundschaftliche Beziehungen zu den Herren von Dürn. Im fünften Buch des "Parzival" vergleicht Wolfram in seiner Beschreibung der Gralsburg deren Kaminfeuer mit dem bescheideneren auf der Burg seiner Gastgeber: "so grôziu fiwer sît noch ê / sach niemen hie ze wildenberc" ("So große Kaminfeuer sah noch niemand hier zu Wildenberg"). Der Aufenthalt Wolframs auf Wildenberg ist deshalb zwar nicht unmöglich, aber in der Wissenschaft doch mehr oder weniger umstritten. Dass die Burg Wildenberg gar als Gralsburg Modell gestanden habe, ist ganz unwahrscheinlich und muss ins Reich des etwas hemmungslos gewordenen Fabulierens verwiesen werden.

Die Edelherren von Dürn gelten als Erbauer der Burg Wildenberg, deren Entstehung auf zwischen 1180 und 1200 datiert wird. Sie liegt bei Kirchzell auf dem Schlossberg. Foto: Tourismus Odenwald

Im Jahr 1251 nimmt Konrad I. von Dürn eine Erbteilung unter seinen drei weltlichen Söhnen Boppo, Rupert und Ulrich vor, die mit dem Tode Konrads 1253 rechtswirksam wird. Damit beginnt der Verfall des alten Territoriums: Die eigentliche Herrschaft Dürn hört auf zu bestehen. Die Nachfolge-Herrschaften – Dürn-Dilsberg, Dürn-Forchtenberg und Dürn-Wildenberg – führen von nun an ein immer stärkeres Eigenleben und geraten mehr und mehr in den Sog der angrenzenden mächtigeren Territorialherren Pfalz, Würzburg, Hohenlohe und Mainz.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten und Verschuldungen führen zu Verpfändungen und schließlich zum Verkauf. Nutznießer dieses territorialen "Ausverkaufs" ist vor allem das Erzstift Mainz. Erzbischof Werner von Eppstein (1259–1284) legt den Schwerpunkt seiner Territorialpolitik auf das Main-Tauber-Gebiet und den Odenwald, um wichtige Orte und Stützpunkte zu gewinnen und so den Mainzer Streubesitz in dieser Gegend miteinander zu verbinden und abzurunden.

So kauft er am 19. Mai 1271 die Burg Wildenberg zusammen mit den sieben dazugehörigen Dörfern Kirchzell, Buch, Preunschen, Donebach, Mörschenhardt, Schloßau und Mudau. Die zweite große Erwerbung lässt er am 13. Januar 1273 mit dem Kauf der Stadt und Zent Amorbach folgen. Den Schlusspunkt bildet der 1. Mai 1294, als Stadt und Burg Dürn endgültig an Mainz verkauft werden.

Bemerkenswert ist, dass diesem Verkauf das Patronatsrecht für die Kirche von Dürn hinzugefügt wird. Dieses ist jedoch bereits 1277 vom Kloster Amorbach an Würzburg verkauft worden. Damit ergibt sich rechtlich eine schwierige Situation: Die Kirche von Dürn liegt 1294 territorial im Mainzer Erzstift, diözesan aber in der Diözese Würzburg. Das führt in der Folgezeit zu einer territorial-diözesanen Zwitterstellung, die mit ihren unklaren Rechtsverhältnissen nicht nur die Abtei Amorbach, sondern das ganze Gebiet des Landkapitels Odenwald überschattet.

Erst 1656 kommt es mit einem Pfarreiaustausch zu einer Regelung. Johann Philipp von Schönborn war damals in Personalunion gleichzeitig Bischof von Würzburg und (ab 1647) Kurfürst von Mainz.