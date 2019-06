Die Walldürner "Nachtschwärmerei" zog die Besucher in Scharen an. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Eine gute Resonanz fand am Samstagabend bei optimalem "Feschtles-Wetter" die zum zwölften Mal im Rahmen des Blumen- und Lichterfestes veranstaltete "Nacht für Nachtschwärmer" mit Kunst, Kultur, Vergnügen, musikalischen Genüssen, Illuminierung der Innenstadt, einer langer Einkaufsnacht, einer langen Nacht der Museen sowie einer Playground-Party der Kolpingjugend beim Spielplatz in der Hauptstraße. Vor allem die musikalischen Anlaufpunkte auf dem Schlossplatz, an der Rathaus-Bühne in der Hauptstraße und im Museumshof "Zeit(T)räume" waren gut frequentiert.

Einmal mehr hat sich dabei gezeigt, dass die Veranstalter mit ihrer Entscheidung, den Samstag des Blumen- und Lichterfestes mit dieser Aktion zu beleben, goldrichtig lagen. Bereits am Nachmittag präsentierte sich auf dem Parkplatz der Volksbank Franken der große Kinderflohmarkt. Das Wollstüble Pilster Am Plan wartete am Samstag mit einem "Creativ-Tag" und einer "Creativ-Nacht" auf.

Musik - hier die "Colours" mit Sängerin Ann-Kathrin Schneider - war am Samstag Trumpf. Foto: Bernd Stieglmeier

Gut besucht waren dann am Abend der Schlossplatz mit der großen Schlossplatzbühne in der Burgstraße beim Live-Auftritt der Gruppe "Jackaroos" mit Rock, Funk und Soul sowie der Rathaus-Vorplatzbereich mit dem Schalkbrunnen beim Live-Auftritt der "New Band in Town". Guten Zuspruch fand auch der Museumshof "Zeit(T)räume" in der Unteren Vorstadtstraße beim Live-Auftritt der Gruppe "Colours" mit Sängerin Ann-Kathrin Schneider.

Sehr zufriedenstellend fiel auch der überaus gute Besuch bei der Playground-Party der Kolpingjugend auf dem Areal des Kinderspielplatzes in der Hauptstraße aus.

Besonders erwähnt werden sollten auch die am Samstagabend geöffneten Ausstellungen: die Ausstellung "Schulterblick" des Heimat- und Museumsverein Walldürn im Bürgersaal des alten Rathauses, die Eisenbahn-Ausstellung "Das Haus der Bahngeschichte", die Kunstausstellung "Europäische Landschaften" der Galerie "Fürwahr" in der Hauptstraße, sowie die Ausstellung "Kunst im Kaiserhof" des Fotoclubs BSW Osterburken.

Stets gut frequentiert waren die Stände des Soldatenhilfswerks und der Jungen Union vor dem alten Rathaus sowie unter dem Motto "Schönes sehen, Freunde treffen, Spaß haben und nebenbei noch einen guten Zweck erfüllen" der Aktionsstand des Hutsalons Lang zu Gunsten des Kiwanis Club Buchen-Walldürn.