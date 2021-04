Von Tabea Laier

Walldürn. "Wir sind total begeistert, mal wieder live Musik zu hören. Es gibt nichts Besseres, als mal wieder unter Leute zu kommen." Die ausgelassene Stimmung war am Freitagabend auf dem Walldürner Flugplatz zu spüren. Mit organisatorischer Höchstleistung hat "Wiegman‘s Fliegerstübchen" ein coronakonformes Autokonzert auf die Beine gestellt. In Absprache mit der Stadt Walldürn und dem Walldürner Flugsportclub konnten 30 Autos auf dem Flugplatz parken und die Musik von Danny McCoy und Claudi McCarthy genießen.

"Wir freuen uns wahnsinnig auf diesen Abend", begrüßte Antje Wiegman die Gäste, nachdem alle Autos ihren Parkplätzen zugewiesen waren. Sie betonte, dass das Konzert nur so stattfinden könne, weil es ein Autokonzert sei, bei dem die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Daher bat sie die Gäste eindrücklich darum, in ihren Autos zu bleiben.

Dann ging es auch schon los, und Danny McCoy und Claudi McCarthy betraten die Bühne. Für knapp zwei Stunden gehörte ihnen und ihrem Rockgesang die Aufmerksamkeit der Besucher. Auch die ungewohnte Situation, in den Autos sitzen zu bleiben, statt zu tanzen, trübte die Stimmung nicht. Während des Konzerts wurden die Gäste mit amerikanischen Klassikern kulinarisch versorgt.

"Wir freuen uns, endlich mal wieder Action zu erleben und mal rauszukommen. Wir können so trotz Abstand endlich mal wieder unsere Freunde sehen", meinte ein Paar, das sich mit Bekannten zum Konzert verabredet hatte. Sie genossen das Konzert gemeinsam mit den nebenan parkenden Freunden durch ihre Autofenster. Auch die anderen Besucher freuten sich über die Gelegenheit, mal wieder irgendwohin zu gehen: "Es passiert ja sonst nichts und so können wir gleichzeitig die Gastronomie und die Künstler unterstützen."

Schon bei den Anmeldungen für das Konzert sei die positive Resonanz deutlich gewesen, erzählt Antje Wiegman: "Wir mussten ganz viele Anmeldungen ablehnen, weil wir ausgebucht waren. Aber die Leute meinten, dass wir mit diesem Konzert viele Leute glücklich machen würden." Der Eintritt für das Konzert war übrigens frei. "Niemand verdient hiermit Geld, wir hatten einfach Bock, etwas zu machen."

Auch für die Musiker sind Konzerte zur Ausnahme geworden. "Es ist anders. Vor allem, weil die Leute nicht tanzen können. Aber Spaß macht es trotzdem", sagt Danny McCoy. "Wir haben noch nie in einem Lkw gespielt", fügt seine Ehefrau und Backvokalistin Claudi McCarthy hinzu. Ihr letzter Gig sei im September gewesen – und auch das war nur ein kleiner.

Danny McCoy ist ein Musiker aus Großbritannien. Als Stimme von "T.Rex with Bill Legend", einem Nachfolger der legendären Glam-Rock-Band "T.Rex", sammelte er Bühnenerfahrung auf der ganzen Welt. Antje und Adam Wiegman sind mit den beiden Musikern seit einem Jahr befreundet. Ursprünglich bewarb sich Claudi McCarthy für den nur englischsprechenden Danny McCoy als Küchenhilfe in "Wiegman‘s Fliegerstübchen". "Das war aber eine echte Katastrophe", erzählt Antje Wiegman mit einem Schmunzeln. "Wir haben ihm gesagt, er solle lieber raus auf die Bühne." Seitdem ist er schon mehrmals in der Gaststätte aufgetreten.

Unterstützt wurde die Aktion übrigens nicht nur von den Musikern, sondern auch von der Spedition Baumann, die den Bühnentruck kostenlos zur Verfügung stellte, von einem Sanitätsteam, das auf Spendenbasis arbeitet, und vom Walldürner Flugsportclub. "Wir finden, dass das eine tolle Sache ist, die man unterstützen sollte", sagte Christian Kuhn aus dem Vorstand des Flugsportclubs.

Der Situation geschuldet sahen aber nicht alle das Event so positiv und die Umsetzung war mit Problemen behaftet. "Die Idee war noch voller Euphorie, aber die ganzen Auflagen haben uns den Spaß ein Stück weit genommen. Für uns ist es klar, dass wir Maßnahmen einhalten, aber ich hätte nicht gedacht, dass uns so viele Stolpersteine in den Weg gelegt würden. Ich habe mir das einfacher vorgestellt", erzählt Antje Wiegman. Auch die Musiker wären in die Kritik geraten und wegen dieses Auftritts von manchen Seiten als Querdenker bezeichnet worden.