In veränderter Form präsentiert sich in diesem Jahr die Weihnachtskrippe in der Basilika, um mögliche Ansteckungsgefahren zu minimieren. Foto: Achim Dörr

Walldürn. (ac) Die Seelsorgeeinheit setzt Präsenzgottesdienste ab Montag bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, aus. "Dieser Schritt war absolut notwendig und ist in der Konsequenz verantwortungsvoll für alle Beteiligten und Mitchristen in unserer Seelsorgeeinheit. Sowohl das Pastoralteam, der Pfarrgemeinderat als auch der Stiftungsrat stehen hinter dieser Entscheidung, die gerade mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest schmerzt", so Pater Josef Bregula.

Das Online-Team überträgt nun kurzfristig vier heilige Messen aus der Basilika auf dem Youtube-Kanal der Seelsorgeeinheit: an Heiligabend um 17 Uhr; am ersten Weihnachtsfeiertag um 9.30 Uhr; an Silvester um 17 Uhr sowie zum Fest der Heiligen Drei Könige um 9.30 Uhr. Zudem übertragt der katholische Fernsehsender K-TV am Sonntag, 27. Dezember, um 9.30 Uhr die heilige Messe live im Fernsehen. Zeitgleich wird sie auf dem Youtube-Kanal der Seelsorgeeinheit gesendet.

Anders als in den Vorjahren haben Mesner Markus Weigand und sein Team die Weihnachtskrippe in der Basilika in reduziertem Umfang aufgebaut, um die Ansteckungsgefahren zu minimieren. Krippen werden zudem in den anderen Kirchen der Seelsorgeeinheit errichtet. An den Schriftenständen liegt ein Hausgebet für die Weihnachtstage aus. Die Erzdiözese hält außerdem zu Weihnachten ein vielseitiges Angebot unter www.ebfr.de bereit. "Wichtig ist besonders in dieser herausfordernden Zeit das Gebet miteinander in der Familie und darüber hinaus für all die lieben Menschen, mit denen wir in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise an Weihnachten Gemeinschaft erleben können", so Pater Josef. Die Kirchen der Seelsorgeeinheit bleiben nach wie vor geöffnet und können zu den üblichen Zeiten für das persönliche Gebet besucht werden.