Walldürn. (jam) "Was wird vom Jahr 2021 bleiben?" Diese Frage versuchte Bürgermeister Markus Günther in seinem Jahresrückblick aus Walldürner Sicht zu beantworten. Während es ihm zufolge für ein allgemeines Fazit zu den politischen und gesundheitlichen Entwicklungen noch zu früh ist, kann Günther zumindest für die Wallfahrtsstadt einige markante Punkte herausgreifen.

> Historisch niedriger Schuldenstand: Als großen Erfolg verbucht der Rathauschef den "historisch niedrigen Schuldenstand" der Stadt Walldürn zum Ende des Jahres 2021. Ausgehend von einem Bevölkerungsstand von 11.800 Bürgern ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 912,96 Euro. "Wir haben also die magische Grenze von 1000 Euro Pro-Kopf-Verschuldung positiv nach unten durchbrochen", freut sich Günther. "Die langfristige Strategie [...] der maßvollen Sparpolitik hat daher nun einen großen Erfolg gezeigt."

> "Wallfahrtstadt Walldürn": Zudem bezeichnet Günther den neuen Zusatztitel auf den Ortsschildern als einen "Höhepunkt des Jahres". Ab dem neuen Jahr dürfen die Ortstafeln Gäste in der "Wallfahrtstadt Walldürn" begrüßen. "Die Verbindung zu unserer Stadtgeschichte erhält dadurch eine neue von uns sehr gut zu vermarktende Dimension", sagt Günther.

> Millionenprojekt abgeschlossen: Unter den Investitionen im ablaufenden Jahr sticht vor allem der Neubau der Turnhalle in der Keimstraße hervor. "Mit dem ursprünglich umstrittenen Entwurf mit der Holzaußenfassade aus dem eigenen Wald haben wir ein architektonisches Highlight sowohl von außen als auch von innen gesetzt, um das uns andere sicher noch lange beneiden werden", mutmaßt Walldürns Bürgermeister. Die Vereine und Schulen hätten die Zweifeldhalle bereits sehr gut angenommen. Was nun noch fehlt, ist laut Günther eine gebührende Einweihungsfeier: "Wir wollen dieses richtungsweisende Bauwerk nicht einfach nur ohne weitere Erwähnung in Funktion nehmen. Wir werden die Einweihung auf jeden Fall im Jahr 2022 mit einem größeren Fest nachholen."

> Chance für Vereine: "Unsere Vereine sind das Herz des ländlichen Raums. Ohne das Wirken der vielen ehrenamtlichen Kräfte hätte der ländliche Raum weder kulturell noch gesellschaftlich eine Chance, seine außergewöhnliche Lebensqualität für seine Bürgerinnen und Bürger zu erhalten", betont Günther. Deshalb hat die Stadt Walldürn ihre Vereinsförderrichtlinien angepasst und investiert nun doppelt so viel Geld in die Vereinsförderungshöhe und die investive Unterstützung. Damit hätten die Vereine nun "eine hervorragende Grundlage für ihre Jugendarbeit und die ehrenamtliche Vereinsarbeit".

Ausblick auf 2022

In seiner Rede äußerte Bürgermeister Günther die Hoffnung, 2022 "ohne Pandemie wieder ein normales Jahr erleben" zu dürfen. Dementsprechend hat sich seine Verwaltung bereits einige Ziele für das neue Jahr gesetzt.

> Neues Tourismuskonzept: Unter dem Thema "Nachhaltiger Tourismus" will man in Walldürn erste Schritte unternehmen, diese Tourismuskonzeption umzusetzen. "Wir denken daran, die Stadt Walldürn ähnlich des Modells des Neckar-Odenwald-Kreises zu einer Fair-Trade-Kommune zu machen", erklärt Günther.

Foto: jam

> Baubeginn für Großprojekt: Am Stadt- und Heimatmuseum mit Tourist- und Freizeitinfozentrum, für das Investitionen von rund 5,6 Millionen Euro vorgesehen sind, sollen erste bauliche Maßnahmen starten. Die Sanierung samt Neubau soll die Stadt und ihr Stadtbild wesentlich verändern. "Wir werden dadurch alle Möglichkeiten für den nachhaltigen Tourismus noch besser durch die Gebäudeeinheit ausschöpfen können, als dies bisher im Alten Rathaus der Fall gewesen ist", hofft der Bürgermeister.

Foto: jam

> Baustelle Grundschulen: Zwei bereits angelaufene Großprojekte, die Sanierungen der Grundschulen in der Kernstadt und Rippberg, sollen 2022 "trotz nicht unerheblicher baulicher Erschwernisse forciert und im Falle der Grundschule Rippberg mit Sicherheit fertiggestellt" werden.

> Erweiterung von St. Josef: Weniger beachtet, doch mit einer Investitionssumme von 7 Millionen Euro ebenfalls ein Großprojekt für die Wallfahrtsstadt ist der Ausbau des Geriatriezentrums St. Josef. "Wir hoffen, dass wir Ende 2022, spätestens aber Anfang 2023 die geplanten 30 Einzelzimmer und eine Tagespflege als moderne Ergänzung des Bestandes in Betrieb nehmen können", kündigt Günther an.

Foto: jam

Seine Vision für die Einrichtung ist "ein höchst wettbewerbsfähiges Zentrum, das auch baulich dem Standard entspricht, wie es jetzt schon qualitativ die personelle Betreuung der Bewohner hat". Zudem gibt es bereits Pläne, relativ kurzfristig betreutes Wohnen anzubieten. "Ebenfalls laufen derzeit die Vorbereitungen, das Gebäude unseres ,Alten Krankenhauses‘ zu einem modernen interdisziplinären Ärztehaus umzugestalten", teilt Günther mit.

> Bauplätze vorhanden: Der Ausbau der Gregor-Mendel-Straße und das daran anknüpfende neue Wohnbaugebiet "Lager Leinenkugel" stehen ebenfalls für 2022 auf der Agenda. Außerdem schreiten die Pläne für das Wohngebiet "Neuer Wasen II" mit 49 Bauplätzen weiter voran.

> Private Bauvorhaben: Beim Blick auf einen angespannten Mietmarkt freut sich Markus Günther, dass dieses Thema von privater Seite aktiv aufgreifen wird: "Inzwischen haben eine Vielzahl von Investoren erkannt, dass Walldürn und der ländliche Raum für Projekte des Wohnbaus sehr attraktiv sind." Als Beispiele nennt er das geplante Ärzte- und Geschäftshaus in der Adolf-Kolping-Straße, das er als "lang gehegten Wunsch unserer Bevölkerung" bezeichnet. Zudem erstellt der Arbeiter- und Samariterbund ASB in der Gregor-Mendel-Straße angrenzend an das neue Wohngebiet "Lager Leinenkugel" ein Wohn- und Pflegeheim. Und: Als innerstädtische Verdichtung entstehen weitere Wohnbau- und Sanierungsprojekte in der Gregor-Mendel-Straße, in der Bonnstraße, in der Wettersdorfer Straße, in der Hornbacher Straße und in der Otto-Hahn-Straße.

> Jung und Alt beteiligen sich: Ein Jugend- und ein Seniorenbeirat sollen unter dem Stichwort Bürgerbeteiligungsmanagement installiert werden, um den Gemeinderat bei seiner Entscheidungsfindung zu beraten. So sollen die Interessen von Jugendlichen, Kindern und Senioren Gehör finden. Im Vordergrund steht dabei für Günther "die Expertise der verschiedenen Interessengruppen", nicht die Bürokratie oder ein komplizierter Wahlvorgang.

> Veranstaltungsformate fortentwickeln: Die Veranstaltungsformate des Jahrs 2021 bezeichnet Günther als "sehr erfolgreich". Ob auf dem Schlossplatz, hinter dem Schloss oder im Freibad: Es lohne sich, diese Formate weiterzuentwickeln. 2022 will man zusätzlich zu diesen etablierten Formaten in den Höfen, "von denen Walldürn erstaunlich viele hat", Veranstaltungen anbieten, "damit schnell die Zeiten der Pandemie vergessen werden können", so Günther.

> Verantwortung übernehmen: "Um im Neuen Jahr wieder eine gewisse Normalität zu erreichen", sagt Günther, "ist es jedoch notwendig, dass jeder die Verantwortung für den anderen dadurch übernimmt, indem er sich impfen lässt." Daher appelliert er an alle Bürger Walldürns, sich impfen zu lassen. "Impfen ist nur ein kleiner Dienst am Nächsten. Dieser kleine Dienst jedoch hat in der Masse seiner Teilnehmenden riesige Auswirkungen auf unsere gesamte Gesellschaft."

Doch nicht nur, wer sich impft, übernimmt Verantwortung. Günther würdigte in seinem Jahresrückblick zudem die Arbeit der ehrenamtlichen Kräfte: "Eine Stadt braucht die Unterstützung ihrer Bürgerinnen und Bürger, um ihre sozialen und kulturellen Aufgaben überhaupt erst erfüllen zu können. Wir brauchen deshalb eine Kultur des Miteinanders, um unsere Standards zu halten und weitere Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Wir brauchen Menschen, die nicht nur an sich, sondern auch an andere denken."

Deshalb dankt er abschließend allen, die sich für ihre Mitmenschen und für lohnende Ziele einsetzen. "Es gibt viel bürgerschaftliches Engagement in unserer Stadt und in unserem Land – mehr, als man manchmal meint, wenn soziale Kälte oder Kriminalität alleine die Schlagzeilen beherrschen." Dem Bürgermeister zufolge machen Menschen, die sich für karitative Organisationen, in Vereinen oder in der Nachbarschaftshilfe engagieren, keine Schlagzeilen: "Sie machen einfach das, was sie für richtig halten oder als notwendig empfinden." Dadurch bewegen sie etwas im Sport, in der Kultur, in den sozialen Diensten oder überhaupt in der Gesellschaft. Sie helfen Bedürftigen oder verschaffen anderen ihr Recht. "Wir alle leben in einer Zeit, in der es darauf ankommt, mehr Solidarität zu üben."