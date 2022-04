Von Rüdiger Busch

Walldürn/Freiburg. Eine freilaufende Schweineherde zwingt einen ICE zum Anhalten. Vom unfreiwilligen Stopp sind auch sechs Menschen betroffen, die sich nicht nur ein Abteil teilen, sondern die alle ein dunkles Geheimnis haben ... So beginnt "Sechs Fremde und ein Dackel", eine herrlich abgedrehte Krimikomödie. Die aus Walldürn stammende und in Freiburg lebende Schriftstellerin Anne Grießer ("Das Heilige Blut") hat den humorvollen Roman gemeinsam mit ihren Kolleginnen Gina Greifenstein und Barbara Saladin verfasst.

In dem schrecklich überhitzten Zugabteil sitzen eine Nonne, ein Auftragskiller, eine – zumindest auf den ersten Blick – brave Hausfrau, ein Polizist, ein Rocker und eine junge Tierwohl-Aktivistin. In Rückblenden beleuchten die Autorinnen, welches Ziel die sechs Menschen ansteuern – und bald wird klar, was sie wie zufällig zusammengeführt hat.

Da ist beispielsweise Hausfrau Anneliese, die ein tristes Dasein führt. Langweiliger als ihr Leben ist nur ihr ignoranter Gatte. Einzig ihre Schwärmerei für den Schlagersänger Rex und der Briefwechsel mit dem Star sorgen für etwas Lebensfreude. Doch dann muss sie in einem Klatschblättchen lesen, dass "ihr" Rex heiraten möchte. Sofort ist ihr klar: Sie muss die Hochzeit verhindern! Und so landet sie wenig später in dem Zug.

Anneliese und ihre Verwandlung vom grauen Mauerblümchen zur selbstbewussten Frau ist der heimliche Star des Buches. Aber auch die Hintergründe der weiteren Protagonisten haben es in sich. Mit reichlich Situationskomik und viel Wortwitz gelingt es den drei Autorinnen, dem Leser ein spaßiges Lesevergnügen zu bereiten. Wer skurrile Typen und Krimikomödien liebt, wird "Sechs Fremde und ein Dackel" verschlingen.

Doch wie kam es eigentlich zu dem Gemeinschaftsprojekt dreier Schriftstellerinnen, die in Freiburg (Grießer), in der Südpfalz (Greifenstein) und in der Schweiz (Saladin) leben? "Wir drei hatten schon bei unserem Filmprojekt geplant, es einmal mit einem Gemeinschaftsroman zu versuchen", erklärt Anne Grießer im Gespräch mit der RNZ. Das gemeinsame Filmprojekt war der Dokumentarfilm "Krimi auf Rädern", der die drei 2015 zu Dreharbeiten auch nach Walldürn führte.

Vor vier Jahren wollten sich die drei dann in der Pfalz treffen, um das Grundgerüst der Handlung festzulegen. "Prompt blieb der Zug auf dem Weg dorthin liegen", erinnert sich Anne Grießer, und der Auftakt für den Roman stand fest. "Klar war auch von Anfang an, dass es ein skurriler, abgedrehter Roman werden soll, der nicht allzu realistisch daherkommen muss."

Als sie die Handlung geplant hatten, lag das Buch aber erst einmal eine Weile auf Eis, weil jede eigene Projekte voranbringen musste. Als es dann aber so weit war, schrieben die drei befreundeten Schriftstellerin nicht zusammen, sondern jede übernahm zunächst die Vorgeschichte von jeweils zwei Protagonisten. Anschließend wurden die einzelnen Teile aneinander angepasst. Das große Finale, das sie sich schon lange zuvor gemeinsam ausgedacht hatten, wurde dann nacheinander geschrieben, in der Reihenfolge, wie die Personen auftauchen.

"Wir haben zu dem Roman inzwischen auch eine gemeinsame Leseshow entwickelt, die man buchen kann", sagt Anne Grießer. "Dabei lesen wir nicht nur ein paar Passagen zu jeder Person, sondern haben auch kleine Spielszenen eingebaut, verrückte Requisiten und noch verrücktere Verkleidungen."

Ist denn mit einer Fortsetzung zu rechnen? "Wir haben festgestellt, dass wir gut miteinander harmonieren, deshalb soll es nicht das letzte gemeinsame Werk bleiben", antwortet Anne Grießer. Eine Fortsetzung mit den gleichen Personen werde es aber nicht geben, sondern eher eine lose Reihe. Derzeit planen die drei den zweiten Band mit dem Arbeitstitel "5 Männer und ein Waschbär". Mehr wird aber noch nicht verraten ...

Info: Gina Greifenstein, Anne Grießer und Barbara Saladin: "Sechs Fremde und ein Dackel", Piper, München 2022, 348 Seiten, 16 Euro.