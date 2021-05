Walldürn. (pol/lyd) Die umfangreiche Suchaktion nach einem 18-jährigen Heranwachsenden im Raum Buchen/Walldürn am heutigen Donnerstag wurde beendet, teilt die Polizei mit. Der Vermisste wurde am Spätnachmittag tot gefunden. Am Donnerstag hatten ein Hubschrauber, zwei Rettungshundestaffeln und Kräfte der Feuerwehr nach dem Vermissten gesucht.

Update: Freitag, 14. Mai 2021, 10.21 Uhr

Walldürn. (pol) Ein Polizeihubschrauber, der am Donnerstagvormittag im Bereich Walldürn nach einem vermissten 18-Jährigen suchte, musste seine Mission nach kurzer Zeit ohne Erfolg einstellen. Dies teilte die Polizei Heilbronn auf Twitter mit.

"Die Suchmaßnahmen laufen weiterhin", hieß es dort zur Mittagszeit. Die großangelegte Aktion beschäftigte die Polizei sowie eine Suchmannschaft mit Hunden und Kräften der Feuerwehr im Raum Buchen. Der 18-Jährige galt seit Mittwochmittag als vermisst.