Mit 50 km/h und mehr durch die Adolf-Kolping-Straße: Das soll bald ein Ende haben. Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, die Innenstadt als 30er-Zone auszuweisen. In der Altstadt gilt dann sogar nur noch Tempo 20. Die Stadtverwaltung erhofft sich durch diese und weitere Maßnahmen eine Verkehrsentlastung der Innenstadt. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Innerhalb des Innenstadtrings soll für den Verkehr künftig Tempo 30 gelten. Der Gemeinderat stimmte am Montag für die Einführung einer weiträumigen 30er-Zone für die Kernstadt. Ausgenommen sind der Theodor-Heuss-Ring und seine Fortsetzung als Ringstraße, die Dr.-Heinrich-Köhler- und die Dr.-Rudolf-Schick-Straße, die Würzburger Straße, die B47 und die Miltenberger Straße, die als Grenze für den verkehrsberuhigten Bereich dienen.

Darüber hinaus soll es im Altstadtbereich eine Tempo-20-Zone geben, die als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich unter anderem Teile der beiden Vorstadtstraßen und der Adolf-Kolping-Straße, die Hauptstraße, den Bettendorfring und Teile "Klein-Frankreichs" umfasst. Eine Verkehrsschau, die laut Bürgermeister Markus Günther noch für den Oktober geplant ist, soll die verkehrsrechtlichen Punkte abschließend regeln.

Zweck dieser neuen Geschwindigkeitszonen für den Verkehr ist es, das Straßennetz klar von außen nach innen zu strukturieren. Der Ring von Hauptverkehrsstraßen, der die Innenstadt umschließt, ist laut einer Untersuchung der Bernard-Gruppe geeignet, "eine Verkehrsverteilung aufzunehmen und die innenstadtbezogenen Verkehre möglichst nahe an ihr Ziel zu führen". Damit ließe sich die Belastung der Innenstadtstraßen innerhalb des Rings minimieren. Laut Verkehrskonzeption gelinge das aber nur, wenn die Stadt "den Ring als Verteiler definieren [und] die darauf befindlichen Schwachstellen möglichst reduzieren" kann.

Wichtig wird es in diesem Zusammenhang, den Verkehr eindeutiger zu führen und die Leistungsfähigkeit der Achsen zu gewährleisten. Zu diesem Zweck sieht die Bernard-Gruppe vor: "Auf dem Innenstadtring soll deshalb eine Regelgeschwindigkeit von Tempo 50 oder mehr gelten." Diese Forderung dürfte zumindest bei Anwohnern der Verkehrsadern auf wenig Gegenliebe stoßen. Einige davon hatten sich zuletzt im März über zu viel und zu schnellen Verkehr auf der Ringstraße beschwert.

Foto: Mayer

Mögliche Änderungen an den Hauptverkehrsstraßen standen am Montag jedoch noch gar nicht auf der Agenda des Gremiums. Laut Stadtbauamtsleiter Christian Berlin handle es sich bei den nun einstimmig getroffenen Beschlüssen des Gemeinderats zu den Tempo-20- und -30-Zonen lediglich um "einen ersten Schritt". Letztlich sollen viele weitere solche Maßnahmen dazu führen, "die Erreichbarkeit und Attraktivität der Altstadt, der Innenstadt und der angrenzenden Wohnquartiere nachhaltig zu verbessern, die Innenstadt künftig vom Verkehr deutlich zu entlasten und die städtebaulichen Entwicklungsvorstellungen zu stützen", heißt es in der Verkehrskonzeption.

Die Bernard-Gruppe hatte im Vorfeld den Ist-Zustand des Walldürner Verkehrs untersucht und das Fazit gezogen, dass "in Walldürn das Auto derzeit auch in der Innenstadt eine überragende Rolle einnimmt". Das Problem ist bekannt und liegt nicht etwa am hohen Verkehrsaufkommen: "Die Verkehrsstärken sind mit wenigen Ausnahmen zwar eher gering,

aufgrund der fehlenden Hierarchisierung des Straßenverkehrsnetzes und der damit verbundenen ungünstigen Verkehrslenkung sowie der fehlenden Steuerung der Parkraumnachfrage findet sich ein Großteil des Kfz-Verkehrs jedoch in der Innenstadt nicht zuletzt als Parksuchverkehr wieder." Oder – wie es Christian Berlin etwas prägnanter formuliert: "Wir haben ein riesengroßes Parkplatzproblem."