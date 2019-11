Mit dem Wildwest-Gesetz "Auge um Auge, Zahn um Zahn" will Regisseur Juan Manuel Cotelo nichts am Hut haben. Der Spanier setzt in seinem neuesten christlichen Film "Das größte Geschenk" dagegen auf die Macht der Vergebung. Foto: Infinito +1

Walldürn. (RNZ) "Der Gute tötet den Bösen und das Publikum ist begeistert! Das ist die klassische Form des Happy Ends, das von allen akzeptiert wird", beschreibt der spanische Regisseur Juan Manuel Cotelo typische Hollywood-Actionfilme. Dass da etwas gehörig falsch läuft, will der Macher von christlichen Filmen wie "Mary’s Land" und "Footprints" mit seinem neuesten Werk zeigen. Der Dokumentarfilm "Das größte Geschenk", der anhand realer Geschichten zeigt, dass Vergebung jeden Konflikt beenden kann, wird am Sonntag, 3. November, um 17.30 Uhr, am Donnerstag, 14. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 17. November, um 17.30 Uhr in den "Löwenlichtspielen" gezeigt.

"Wir haben diesen Film auf eigene Initiative hin nach Walldürn geholt", erklärt Ideengeberin Ute Peper. Es gehe dabei nicht um kommerzielle Aspekte, sondern vielmehr um "die Botschaft an die Menschen".

Welches Ausmaß Vergebung haben kann und ob Menschen sogar unvorstellbare Verbrechen vergeben können, sind die Fragen, denen Cotelo in seinem Film nachgeht. "Ich möchte den Frieden in der Gesellschaft fördern, indem ich die Kraft der Vergebung zeige. Denn ich kenne kein anderes Mittel mit so viel Potenzial, um Konflikte zu lösen", sagt der Spanier, der sich überzeugt zeigt: "Um Vergebung zu bitten und zu vergeben, funktioniert in jedem einzelnen Fall."

Ist es möglich, dass eine Mutter dem Mörder ihres Kindes verzeiht, ja diesen sogar umarmt? Kann eine Frau Terroristen vergeben, obwohl diese ihr ihre Beine genommen haben? Wird der Sohn seinem Vater vergeben, obwohl dieser ihn als Kind misshandelt und fast umgebracht hatte? Antworten auf diese wahren Geschichten gibt "Das größte Geschenk". Ausgedacht ist lediglich die Rahmenhandlung, die Cotelo in das Wildwest-Dorf "Hateful Town" verlegt hat.

Als dort zwei Revolverhelden gerade eine Generationen zurückreichende Familienfehde im tödlichen Duell entscheiden wollen, unterbricht ein Regisseur den Filmdreh im Film und fordert "ein richtiges Happy End". Er will nicht länger hinnehmen, dass sich die Gewalt aus der Leinwand auf das echte Leben überträgt. Regisseur Cotelo hat dazu eine klare Meinung: "Die harte Realität zeigt uns, dass das alte Gesetz ,Auge um Auge, Zahn um Zahn’ noch immer überall zur Anwendung kommt - und dementsprechend geht es uns: Trennungen, Streitereien, Hass, Gewalt, Spott und Beleidigungen." Deshalb zeigt er stattdessen echte Versöhnungsgeschichten, in denen der Friede am Ende über den Hass triumphiert hat, obwohl das vollkommen utopisch erschien.

Informationen erteilt Ute Peper unter Tel. 0152/29534420 oder unter Tel. 06286/760.