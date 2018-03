Walldürn. (Sti.) Projektkompetenz bewiesen am Mittwoch 16 Schüler der Abschlussklasse W3BM in der Kaufmännischen Berufsschule der Frankenlandschule Walldürn, die im Mai dieses Jahres ihre Ausbildung als Kauffrau oder Kaufmann für Büromanagement abschließen, wobei ein Teil der Abschlussprüfung darin besteht, ein Projekt zu organisieren und durchzuführen. Die Schüler hatten sich hierfür eine Stammzellen-Typisierungsaktion ausgesucht.

Der Tag der Typisierungsaktion war am Mittwoch und sollte zu einem vollen Erfolg werden, wie sich Landrat Achim Brötel als Schirmherr bei seiner Stippvisite in der Frankenlandschule überzeugen konnte: Insgesamt 172 Personen, darunter 130 Schüler der Frankenlandschule, ließen sich typisieren. Beteiligt waren neben Mitarbeitern der Schule und Mitarbeitern des Instituts für Immunologie/Transplantationsimmunologie und der Medizinischen Klinik V des Universitätsklinikums Heidelberg auch Mitarbeiter der Gemeinschaftspraxis Häfner und Schmitt aus Buchen, des Sozialdienstes Buchen und des DRK Walldürn.

Zum Hintergrund: Eine Blutstammzellspende ist oftmals die einzige Möglichkeit, das Leben von Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen des Knochenmarks, wie zum Beispiel Leukämie, zu retten. Eine Chemotherapie reicht oft nicht aus.

Bei der Typisierungsaktion wurde den Freiwilligen etwa 20 Milliliter Blut abgenommen. Das Blut wird nun auf bestimmte Gewebemerkmale (HLA) untersucht. Die HLA-Merkmale sind zum Beispiel auf den weißen Blutkörperchen zu finden und für die Gewebeverträglichkeit bzw. Abstoßreaktionen gegenüber körperfremden Geweben oder Organen verantwortlich. Als Spender kommen deshalb in erster Linie Familienmitglieder, zumeist Geschwister, in Frage, da die HLA-Werte von den Eltern auf ihre Kinder vererbt werden. Leider findet man jedoch für mehr als die Hälfte der Patienten kein gewebeverträgliches Familienmitglied. Die einzige Möglichkeit besteht dann in der Suche nach einem nicht-verwandten, freiwilligen Blutstammzellspender.

Die Daten der Spender sowie das Ergebnis der HLA-Typisierung werden in der Datenbank des Heidelberger Stammzellspenderregisters gespeichert und außerdem an das deutsche Zentralregister weitergeleitet und stehen dort für Anfragen aus aller Welt zur Verfügung.