Von Martin Bernhard

Walldürn. Die Stadtwerke Walldürn zählen zu insgesamt 44 Gründungsmitgliedern der "Stadtwerke Initiative Klimaschutz". Die deutschlandweite Initiative will treibhausgasneutrales Wirtschaften fördern. Die Initiative hat sich offiziell am Donnerstag gegründet.

"Bindeglied zwischen dem, was gewollt und was möglich ist"

Bei der virtuellen Gründungsveranstaltung sprach zunächst Professor Dr. Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie über Chancen und Herausforderungen des Klimaschutzes. Er betonte, dass der Klimawandel menschengemacht und deshalb "schnelles und konsequentes Handeln" nötig sei. Denn man müsse den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzen. Der Temperaturanstieg betrage derzeit schon 1,1 bis 1,2 Grad Celsius.

Der "Green Deal" der Europäischen Union bedeute einen Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik. Dieser besage, dass Klimaschutz in allen Politikfeldern berücksichtigt werden sollte. Dabei solle Klimapolitik neue Arbeitsplätze schaffen. Die deutsche Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 rund 67 Prozent der bisher ausgestoßenen Treibhausgasmenge zu vermeiden. Das stelle eine große Herausforderung dar. Denn in den Jahren von 1990 bis 2020 habe man diese Emissionen um 41 Prozent reduziert.

Treibstoff der Zukunft: Strom aus Windenergie lässt sich mithilfe der Elektrolyse in Wasserstoff umwandeln und speichern. Foto: dpa

Wie kann man dieses Ziel erreichen? Fischedick empfiehlt ein breites Portfolio an Maßnahmen: zum Beispiel den Ausbau von erneuerbarer Energie, die Stärkung der Kreislaufwirtschaft und eine Erhöhung der Energieeffizienz. Für die Stadtwerke bedeutet dies, dass sie sich mit neuen Themenfeldern befassen müssen: zum Beispiel mit thermischer Abfallbehandlung oder mit einer Wasserstoffstrategie. Stadtwerke müssten gemeinsam mit den Kommunen selbst Klimaschutzziele definieren und "Transformationspfade" entwickeln. In diesem Zusammenhang unterschied der Referent zwischen Kohlendioxid-, Treibhausgas- und Klimaneutralität.

Generell hält er eine gute Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene für wichtig, in der auch Unternehmen und Bürger einbezogen sein sollten. Fischedick ist der Meinung, dass diese ambitionierte Transformation den Stadtwerken die Chance eröffne, sich gegenüber externen Einflüssen "robust aufzustellen" und neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Bei allem seien die Stadtwerke abhängig von äußeren Rahmenbedingungen, zum Beispiel der Wasserstoffinfrastruktur. Deshalb sollte man alternative Handlungsmodelle entwickeln.

Jürgen Schäpermeier, Geschäftsführer der Stadtwerke Unna, war der erste, der sein Unternehmen bei der Initiative angemeldet hat. "Die Stadtwerke sind der Treiber der Energiewende", erklärte er seine Motivation, der Initiative beizutreten. "Es geht nur mit uns, da wir vor Ort das Bindeglied sind zwischen dem, was gewollt, und dem, was möglich ist." Die Initiative ermögliche es, dass die Mitglieder ihr Wissen miteinander teilen. Außerdem sorge ein langjähriges Wirken für Klima und Umwelt für Glaubwürdigkeit bei den Bürgern.

Die "Stadtwerke Initiative Klimaschutz" wurde auf Anregung der "Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- & Wasserverwendung" (ASEW) gegründet. Die teilnehmenden Unternehmen erklären sich bereit, folgende Vorgaben zu erfüllen: Sie wollen bis Jahresende eine Treibhausgasbilanz erstellen. Auf deren Grundlage erarbeiten sie eine Dekarbonisierungsstrategie. Diese Ziele werden jährlich überprüft und in konkrete Maßnahmen umgesetzt. Außerdem verpflichten die Mitglieder sich, diese Maßnahmen jährlich zu veröffentlichen und zu aktualisieren. Schließlich teilen die Teilnehmer ihre Erfahrungen innerhalb der Initiative.

"Unser Ziel ist CO2-Neutralität"

Walldürn. (mb) Tobias Hagenmeyer, Geschäftsführer der Stadtwerke Walldürn, sprach mit der Rhein-Neckar-Zeitung darüber, warum die Stadtwerke an der "Stadtwerke Initiative Klimaschutz" teilnehmen und was sich dadurch für ihre Kunden ändert.

Wie kam es dazu, dass die Stadtwerke Walldürn der Initiative beitraten?

Tobias Hagenmeyer Foto: RNZ

Tobias Hagenmeyer: Über einen Artikel in der "Zeitung für Kommunalwirtschaft". Die Ziele, die inhaltliche Ausgestaltung und die Tatsache, dass es sich um eine Initiative von Stadtwerken handelt, haben uns überzeugt.

Erstellen die Stadtwerke bisher schon eine CO2- oder Nachhaltigkeitsbilanz?

Als kommunales Unternehmen sind wir bereits verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Energieaudits durchzuführen. Im Rahmen dieser Energieaudits werden maßgeblich die jeweiligen Energieverbräuche erfasst und entsprechende Maßnahmen zur Energieeinsparung abgeleitet. Künftig werden wir eine Treibhausgasbilanz erstellen und diese jährlich veröffentlichen. Unser Ziel ist es, bis Ende 2022 unsere erste eigene Treibhausgasbilanz vorzulegen. Die bisher durchgeführten Energieaudits werden wir hierfür als Grundlage heranziehen.

Warum machen die Stadtwerke mit?

Klimaschutz und Klimaneutralität sind die zentralen Themen und Herausforderungen für die kommenden Jahrzehnte. Insbesondere die Energiewirtschaft trägt zur Transformation einer klimaneutralen Wirtschaft wesentlich bei. Zur Erreichung der angestrebten CO2-Neutralität gilt es, über die reinen Einsparpotenziale hinaus eine Dekarbonisierungsstrategie abzuleiten. Die Klimaschutzinitiative der Stadtwerke bietet uns hierfür einen geeigneten und moderierten Prozess.

Was ändert sich dadurch für die Kunden der Stadtwerke?

Für unsere Kunden wird sich dadurch erst einmal nichts ändern. Perspektivisch werden wir unseren Kunden aufzeigen können, welche Maßnahmen wir als lokaler Versorger vor Ort umsetzen, um das Ziel der CO2-Neutralität zu erreichen. Dazu wird unter anderem gehören, dass wir künftig unsere Energie verstärkt aus lokalen und regionalen regenerativen Erzeugungseinheiten beziehen, so dass unsere Kunden CO2-neutrale, lokal und vor Ort erzeugte Energie von uns beziehen können. Ebenfalls wollen wir künftig als lokaler Ansprechpartner für Maßnahmen der CO2-Neutralität von Unternehmen und Kommunen wahrgenommen werden.