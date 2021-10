Walldürn. (jam) Die Stadt Walldürn schafft für ihre Schulen und für ihre Kinderbetreuungseinrichtung "TigeR" 54 mobile Raumluftfilter an. Bei einer Gegenstimme sprach sich der Gemeinderat dafür aus, zu diesem Zweck 26.924 Euro als überplanmäßige Ausgabe in die Hand zu nehmen. "Die Kosten sind deutlich geringer, als wir ursprünglich angenommen hatten", erklärte Bürgermeister Markus Günther, der sich über eine Förderzusage des Kultusministeriums über bis zu 80.000 Euro freut.

Lediglich Alexander Ockenfels (CDU) stimmte gegen die Auftragsvergabe an die Firma Greentec. Er hatte zuvor nachgefragt, inwiefern der Nutzen der Raumluftfilter für die Walldürner Einrichtungen belegt sei. Eine stichhaltige Antwort blieb man ihm am Montag schuldig. Mit seinem Zweifel befindet sich der Lehrer an der Auerberg-Werkrealschule in guter Gesellschaft. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte noch im Juni seinen Stab beauftragt, eine Kosten-Nutzen-Rechnung für mobile Raumluftfilter vorzulegen. Es könne nicht sein, dass man nach eineinhalb Jahren Corona-Krise noch nicht genau wisse, ob die Filteranlagen das Infektionsrisiko deutlich senken oder nicht.

Dabei gibt es dazu längst Erkenntnisse. Zwei große Studien – eine vom Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr München, eine zweite von der Frankfurter Goethe-Universität – haben die Wirkung von Luftfiltern und offenen Fenstern in aufwendigen Versuchsanordnungen verglichen und kommen unabhängig voneinander zum Ergebnis: Luftfilter in Schulen einzusetzen, ist dringend empfohlen. Eine Studie der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC bestätigt das: Sogenannte Hepa-Filter, die in hochwertigen Geräten genutzt werden, "können Aerosole und damit die Ausbreitung von Coronaviren um bis zu 65 Prozent reduzieren", erklärt der Immunologe Carsten Watzl. In Kombination mit Masken erreicht man sogar eine Reduktion von 90 Prozent.

Mittlerweile haben Kultus- und Sozialministerium ihre Einschätzung abgeliefert. Demnach sind "die Filter ein Baustein für mehr Sicherheit in Klassenzimmern und Kita-Räumen". Das entspricht in etwa der Empfehlung des Umweltbundesamts, das erklärt hatte, dass mobile Luftfilter nur eine Ergänzung zum aktiven Lüften sein könnten: "Neben der Einhaltung der Hygieneregeln bleibt die regelmäßige Lüftung über die Fenster die wichtigste Maßnahme zur Reduzierung der Virenmengen in der Luft."

Raumluftfiltergeräte, wie sie die Stadt Walldürn nun bestellt hat, können das Lüften also definitiv nicht ersetzen. Das Kultusministerium berücksichtigt diese Erkenntnisse bereits: "Die Verpflichtung zum Lüften bleibt auch beim Einsatz von mobilen Luftfiltergeräten bestehen." Spätestens in einigen Wochen könnte es also in vielen Klassenzimmern wieder ziemlich frisch werden. In Anbetracht dessen warnte jüngst ein Regierungssprecher: "Wir haben ein wenig die Sorge, dass im Winter – wenn es ein bisschen kälter wird – die Fenster zu bleiben und die Geräte falsch eingesetzt werden."

Falsch eingesetzt wären die Raumluftfilter zudem in Räumen, die sich gar nicht lüften lassen. "Der Einsatz von Luftreinigern in solchen Räumen ergibt keinen Sinn, da kein Luftaustausch mit der Außenluft gewährleistet wird", schreibt das Umweltbundesamt.

Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit – dazu gehören solche ohne raumlufttechnische Anlage und mit Fenstern, die sich lediglich kippen lassen – profitieren dagegen am meisten vom Einsatz der Geräte. Doch für welche Klassenzimmer in Walldürn gilt das? Ockenfels störte sich am Montag daran, dass die Stadtverwaltung Räume des Bildungszentrums als "mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit" klassifiziert hatte. Sowohl in der Werkreal- als auch in der Realschule gibt es Fenster, die aufgrund einer zu niedrigen Brüstungshöhe mit einer Schließvorrichtung versehen sind und nur von einer Lehrkraft geöffnet werden können. Laut Ockenfels sollte diese Besonderheit aber keinen Einfluss auf die Kategorisierung haben, da die Schulordnung ohnehin vorsehe, dass beim Lüften stets eine Lehrkraft anwesend sein müsse.

Allerdings gilt dieses Problem mit abgeschlossenen Fenstern nicht einmal für jeden vierten der nun auszustattenden Klassenräume. In allen anderen Zimmern sind ohnehin Kinder unter zwölf Jahren betroffen, für die es noch keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission gibt und die es daher besonders zu schützen gilt – unabhängig davon, wie eingeschränkt die Lüftungsmöglichkeiten sind.