Walldürn. (rüb) "Wofür steht Walldürn?" Eine prägnante Antwort auf diese von Bürgermeister Markus Günther gestellte Frage soll die Esslinger Werbeagentur "Rombach & Jacobi" in einem langfristig angelegten Prozess unter Einbeziehung der Bürger liefern. Nach intensiver Diskussion vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag im Haus der offenen Tür den entsprechenden Auftrag für knapp 15.000 Euro, bei 16 Ja- und 7 Nein-Stimmen sowie 5 Enthaltungen. Ziel ist es, das Profil der Stadt zu schärfen und daraus eine Marke zu entwickeln, um sich dadurch im Wettbewerb mit anderen Kommunen abzuheben und gleichzeitig die Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Heimat zu erhöhen.

Die überregional bekannte Wallfahrt, ein reizvolles touristisches Ziel, eine funktionierende Gastronomie und attraktive Arbeitgeber: Walldürn habe viel zu bieten. "Aber dennoch", gab Bürgermeister Günther zu, "habe auch ich Probleme, wenn ich die Stadt charakterisieren soll." Seit Jahren versuche Walldürn, sich ein Profil zu geben. Gerade als touristisches Ziel sei es unabdingbar, eine Marke herauszuarbeiten.

Im anstehendem Jubiläumsjahr 2019 feiere die Stadt ihr 1225-jähriges Bestehen. Dies sei ein guter Anlass, das Profil zu schärfen und einen Gemeinschaftssinn zu entwickeln. Die Kosten seien im Budget für das Stadtjubiläum abgedeckt. Die Markenbildung sei ein langwieriger Prozess, sagte Günther, und eine "wichtige Investition in die Zukunft".

Hintergrund Der Markenfindungsprozess Laut Dr. Rombach soll ein Weg gewählt werden, der zu einer hohen Akzeptanz des Leitbildes bei den Multiplikatoren und Meinungsführern Walldürns führt. Dies gelinge, indem diese Gruppierungen bei der Entwicklung des Prozesses eingebunden werden. Meilenstein 1: Projektteam Ein Projektteam aus Tourist-Info, Rathaus [+] Lesen Sie mehr Der Markenfindungsprozess Laut Dr. Rombach soll ein Weg gewählt werden, der zu einer hohen Akzeptanz des Leitbildes bei den Multiplikatoren und Meinungsführern Walldürns führt. Dies gelinge, indem diese Gruppierungen bei der Entwicklung des Prozesses eingebunden werden. Meilenstein 1: Projektteam Ein Projektteam aus Tourist-Info, Rathaus und Gemeinderat, Vertretern der Vereine und Kirchen mit etwa 10 bis 15 Personen wird gebildet. Ein moderierter Workshop arbeitet die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken heraus und definiert charakteristische Merkmale Walldürns, die konkret, relevant und spezifisch für die Stadt sind. Meilenstein 2: Workshop mit Leistungsträgern und Bürgerschaft Ein Workshop mit maximal 40 Personen aus Gemeinderat, Leistungsträgern aus Hotelerie, Gastronomie, Kultur, Kirchen, Schulen und Vereinen bildet sich. Dort werden Ideen, Maßnahmen, Vorschläge und Projekte gesammelt, die Walldürn in den kommenden Jahren anpacken sollte. Weiterhin werden Eigenschaften gesammelt, die Walldürn auszeichnen. Meilenstein 3: Workshop mit Vertretern der Ortsteile Ein Workshop mit 40 Teilnehmern aus den Ortsteilen ergänzt das Potenzial aus Meilenstein 1 und 2 durch das Herausloten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden und sucht gemeinsame Nenner. Meilenstein 4: Projektteam Das Projektteam wertet die bisherigen Ergebnisse aus und bewertet sie. Meilenstein 5: Gemeinderat, Workshopteilnehmer und Interessierte Das Ergebnis wird aufbereitet und vorgestellt. Optional: Befragung von Gästen und Pilgern über die Hotels und Gaststätten, um Fremdbild und Selbstbild abzugleichen. rüb

"Die Erfahrung zeigt, dass es sehr fruchtbar sein kann, darüber nachzudenken, wer wir sind und wo wir hinwollen", sagte Theo Rombach. Deshalb sollten in dem Prozess möglichst viele Bürger darüber nachdenken, was Walldürn für sie ausmacht. Ein unverwechselbares Profil zu besitzen, sei für eine Stadt sowohl nach außen - im Wettbewerb der Kommunen - wie auch nach innen - Stichwort: Identifikation mit der Heimat - wichtig. Rombach erläuterte kurz den Markenfindungsprozess und sagte, dass im Frühjahr erste Ergebnisse vorliegen sollten.

Aus den Reihen des Gemeinderats gab es dann kritische Anmerkungen: Rolf Günther und Jürgen Schmeiser waren der Meinung, dass das Thema in einer Ausschusssitzung bzw. einer Klausurtagung hätte vorberaten werden sollen. Zudem vertrat Schmeiser die Ansicht, dass die Stadt einen solchen Markenfindungsprozess auch in eigener Regie durchführen - und einiges an Geld einsparen könnte. Dem widersprach der Bürgermeister: "Wir haben als Stadt nicht die Expertise." Auch Fabian Berger sprach sich für eine professionelle Begleitung aus: "Ein externer Blick und eine externe Moderation sind wichtig."

"Für das Stadtjubiläum sind wir zu spät dran", kritisierte Ramona Paar, zeigte sich ansonsten aber aufgeschlossen: Angesichts seit Jahren rückläufiger Gästezahlen sei es wichtig, die Stadt besser zu vermarkten. Eine nachhaltige Qualitätssicherung müsse aber gewährleistet sein, damit der Effekt nicht in ein, zwei Jahren verpufft. Damit verbunden seien dann auch entsprechende Kosten, etwa für die Neugestaltung der Werbemittel und den Entwurf eines Logos.

Wolfgang Stich erkundigte sich nach bisherigen Erfahrungen und möglichen weiterführenden Kosten. Dr. Rombach teilte mit, dass er zuletzt die Stadt Bad Mergentheim bei der Suche nach einer Marke begleitet habe. Zusätzliche Kosten zu dem Angebotspreis werde seine Agentur nicht in Rechnung stellen.

"Die Ergebnisse sollten aber nicht in der Schublade verschwinden", forderte Friedbert Günther. Christine Böhm wies dagegen darauf hin, dass in den Schubladen schon genügend Konzepte und Ideen liegen würden: "Wir haben schon so viele Prozesse angestoßen. Ich sehe die Gefahr, dass wir den Überblick verlieren." Dem widersprach Alexander Ockenfels: "Das ist doch die ideale Gelegenheit, um alles aus den Schubladen zu ziehen, zu sichten, neue Ideen einzubringen und an zentraler Stelle zu sammeln."

Dieser Argumentation folgte die Mehrheit des Gremiums: Der Gemeinderat vergab den Auftrag zum Preis von 14.637 Euro an das Büro Dr. Rombach & Jacobi (Esslingen).