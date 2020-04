Walldürn. Mehr als 100 Soldaten bereiten sich gerade im Logistikbataillon 461 am Standort Walldürn auf den Corona-Ernstfall vor. Zwar wurde deren Hilfe noch nicht angefordert, doch vor dem Hintergrund der Dynamik der Lage kann sich dies jeden Tag ändern. Doch das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf den Alltag der in Walldürn stationierten Soldaten. Die meisten von ihnen verrichten derzeit keinen Dienst in der Nibelungenkaserne, sondern stehen daheim auf Abruf bereit.

Deutschlandweit werden Soldaten bereits im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt: Die Hilfeleistungen, die sie erbringen, umfassen dabei etwa die Bereitstellung von Lagerkapazitäten, Feldbetten oder Sanitätspersonal.

Ob 400 Feldbetten oder Schutzkleidung, ob medizinisches Personal oder eine Drive-In-Teststation für Corona-Verdachtsfälle – die Bundeswehr unterstützt an vielen Stellen. Die Soldaten greifen grundsätzlich nur ein, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und zivile Stellen einen Antrag gestellt haben. Dann entscheidet das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr. Stimmt es dem Antrag zu, kommt das "Einsatzkontingent Hilfeleistungen Corona" zum Zug. Etwa 15.000 Soldaten stehen im ganzen Bundesgebiet bereit, um anzupacken, wenn die Landkreise ihre eigenen Mittel erschöpft haben.

In Walldürn ist es diesbezüglich noch ruhig. Was allerdings nicht heißt, dass man sich nicht intensiv auf einen möglichen Einsatz zur Bekämpfung des Coronavirus vorbereitet. Denn: "Das Logistikbataillon 461 ist grundsätzlich, wie alle anderen Dienststellen der Bundeswehr, auf Anweisung des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr und vorangegangener Anfrage der zuständigen Behörde, also zum Beispiel ein Landkreis, bereit, im Rahmen des Paragrafen 35 Absatz 1 des Grundgesetzes schnell und tatkräftig zu unterstützen", wie Oberleutnant Rainer Pukrop, einer der beiden Presseoffiziere des Logistikbataillons, auf Anfrage der RNZ erklärt. "Hierbei handelt es sich um die bewährte Unterstützung der zivilen Behörden im Rahmen einer Amtshilfe. Darauf bereiten sich derzeit mehr als hundert Soldatinnen und Soldaten vor."

In Walldürn geht es dabei vor allem darum, Unterstützungsleistungen bereitzustellen. "Insbesondere logistische Unterstützung ist momentan in der Covid-19 Pandemie eine oft in Erwägung gezogene Unterstützungsleistung", teilt Oberleutnant Pukrop mit.

Dass man für solche Aufgaben bestens gerüstet ist, hat das Bataillon mehrfach unter Beweis gestellt. "Im Detail kann das bedeuten, dass Soldatinnen und Soldaten des Logistikbataillons 461 mit der Durchführung von Transporten oder auch helfenden Händen unterstützen", erklärt der Presseoffizier.

Im Rahmen dieser Unterstützung zeichne sich ein Einsatz im Ausland für das Logistikbataillon 461 noch nicht ab. Doch habe die Bundeswehr bereits frühzeitig Beiträge zur Krisenbewältigung auch im Ausland geleistet. "So fand die Rückholoperation deutscher Staatsbürger und ihrer Angehörigen durch die Luftwaffe Anfang Februar 2020 und die darauffolgende Unterbringung am Standort Germersheim umfassend mediale Beachtung", erinnert Pukrop.

Für den Ernstfall sei man auf jeden Fall gewappnet, zumal "Vorbereitungen für etwaige Unterstützungen im Rahmen einer Amtshilfe angesichts der aktuellen Lage unumgänglich sind".

Das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr informiert dazu: "Uns ist wichtig, alle Unterstützungsersuchen der zuständigen Behörden zu erfüllen, solange wir die geeigneten Frauen und Männer sowie das Gerät und Material dafür haben. Wir werden so lange unterstützen, wie wir gebraucht werden." Wie Pukrop weiter erklärt, gelte es, durch Vorbefehle und strukturierte Organisation die notwendige Bereitschaft zur Unterstützung herzustellen und zu halten.

Doch glücklicherweise ist der Ernstfall noch nicht gekommen. Dennoch hat das Coronavirus auch Auswirkungen auf das Alltagsleben der Soldaten. So bleibe das aktuell nicht unabdingbar benötigte Personal bis auf Weiteres auf Abruf zuhause. Auf Abruf heißt auch, dass "die Rückkehr zum Normalbetrieb jederzeit möglich ist. Führungsfähigkeit, Einsatz- und Arbeitsbereitschaft bleiben gewährleistet, ebenso die Fähigkeit zur raschen Hilfeleistung im Bedarfsfall. Ziel ist es, die Menschen zu schützen und die ständige Einsatzbereitschaft zu erhalten", so der Presseoffizier.

Dabei dürfen die Soldaten jedoch nie vergessen, dass sie selbst ebenso anfällig für das neuartige Coronavirus sind. "Der Soldat hat alles in seinen Kräften Stehende zu tun, um seine Gesundheit zu erhalten", zitiert Prukop aus dem Soldatengesetz. "Das wissen die Soldatinnen und Soldaten selbstverständlich und setzen das entsprechend in ihrem Privatleben um." Denn dieses Gesetz gelte auch außerhalb des Diensts. Die Staatsbürger in Uniform halten sich also ebenso an die Kontaktverbote, die die Landesregierungen und der Bund angeordnet haben, meiden öffentliche Plätze und pflegen das "stayathome".

"Für Vorgesetzte bedeutet es, dass sie beispielsweise bei der Aufteilung von Unterkunftskapazitäten, bei der Einteilung von Diensten oder bei der Einnahme der Truppenverpflegung Vorkehrungen treffen müssen, um die potenzielle Ansteckungsgefahr zu senken und damit zur Gesunderhaltung beizutragen", erklärt der Presseoffizier. "Unsere Maßnahmen reichen vom Abstandsgebot im arbeitstäglichen Umgang miteinander bis hin zur Umsetzung von medizinisch angeordneter häuslicher Quarantäne bei Verdachtsfällen einer Infektion."

Oberstleutnant Dirck Radunz ist der neue Kommandeur des Logistikbataillons 461. Foto: Hanel

Inwiefern das Coronavirus den Alltag der Bundeswehr bereits beeinflusst, erfuhren die Walldürner unter anderem mit der Absage des Übergabeappells, der für den 19. März auf dem Wallfahrtsplatz geplant war. "Die Absage wurde in der rasanten Lageentwicklung unumgänglich: Das Erfordernis, zur Begrenzung des Infektionsrisikos beizutragen, hatte schlichtweg Vorrang", begründet Oberstleutnant Dirck Radunz, der Oberstleutnant Christoph Werle als Kommandeur des Logistikbataillons 461 abgelöst hat. "An den Entwicklungen um den letztlich nicht durchgeführten Übergabeappell, der sicherlich ein erinnerungswürdiges Ereignis gewesen wäre, lässt sich die Dynamik des Geschehens der letzten Wochen bestens nachvollziehen."