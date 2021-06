Auch Erzbischof Stephan Burger (Freiburg) war in der vierwöchigen Hauptwallfahrtszeit in der Wallfahrtsstadt zu Gast und zelebrierte am „Großen Blutfeiertag“ ein Pontifikalamt. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Die vierwöchige Walldürner Hauptwallfahrtszeit ging am Sonntag zu Ende. Dieses Jahr stand sie unter dem Leitwort "Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir" (Jesaja 41,10a).

In den zurückliegenden vier Wallfahrtswochen kamen trotz der Corona-Pandemie mit all ihren Vorgaben und Einschränkungen wieder viele Wallfahrer und Pilger in die Wallfahrtsstadt Walldürn.

Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula, die in Walldürn ansässigen Franziskaner-Minoriten und die während der Wallfahrtszeit in Walldürn weilenden Bischöfe und geistlichen Würdenträger zelebrierten insgesamt fünf Pontifikalämter, 15 Hochämter, 27 Pilgerämter und Pilgermessen, elf Blutandachten, vier Vorabendmessen und Abendandachten sowie 18 heilige Ämter und heilige Messen für die Pfarrgemeinde.

Besonders beeindruckend war auch in diesem Jahr wieder die Präsenz von bedeutenden Bischöfen sowie weiteren hohen geistlichen Würdenträgern, die der Wallfahrtsstadt Walldürn einen Besuch abstatteten und die Pontifikalämter und Hochämter zelebrierten: Dies waren Erzbischof Stephan Burger (Freiburg), Bischof Prof. Dr. Ludwig Schick (Bamberg), Bischof em. Dr. Friedhelm Hofmann (Würzburg), Weihbischof Dr. Peter Birkhofer (Freiburg), Weihbischof Dr. Dr. Christian Würtz (Freiburg), Domkapitular Thorsten Weil (Freiburg), Spiritual Paul Weismantel (Würzburg).

In den feierlichen Pontifikal- und Hochämtern wirkten auch in diesem Jahr verschiedene Gesangsensembles der Basilika und weitere Ensembles unter der jeweiligen Leitung von Kirchenmusiker und Organist Sven Geier mit.

Das Sakristei-Team mit Mesner Markus Weigand, Felix Kaufmann und Rainer Kreis war ebenso wie Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula und alle Walldürner Franziskaner-Minoriten tagsüber im Wallfahrtseinsatz.

Circa 20 Ministranten halfen mit, alle Gottesdienste feierlich mitzugestalten. Als unermüdliche Helfer und "gute Geister" im Pfarrbüro sowie im Wallfahrts-Info-Pavillon wirkten Sonja Heusler-Enders, Chris Klingenberger, Thomas Franz, Johanna Feit, Waltraud Speth und Claudia Tauer. Jürgen Kirchgeßner versah von morgens bis abends den vielfältigen und vielschichtigen technischen Dienst. Kornelia Seubert und Helga Walter sorgten dafür, dass sich die Basilika in einem gereinigten Zustand präsentierte. Circa 25 ehrenamtliche Helfer bildeten bei allen Wallfahrtsgottesdiensten in der Basilika in vorbildlicher und selbstloser Weise den Ordnungsdienst.

Jeweils mit einer Urkunde geehrt wurden vier während der Wallfahrtszeit bereits seit vielen Jahren im Einsatz befindliche Ministranten: Romy Schärpf, Pia Seyfried, Eva Trunk und Felix Kaufmann.