Walldürn. (Sti.) Walldürn machte es möglich. Ein Staraufgebot, wie es seinesgleichen im Odenwald bisher noch nicht gegeben hat, traf am Sonntag auf nahezu 1000 Schlagerfans, die nach den langen konzertlosen eineinhalb Jahren wahrlich hungrig nach Musik, nach guter Laune und nach Gesang und Mitsingen in der Gemeinschaft der großen "Schlagerfan-Familie" waren. Trotz Dauerregens im ersten Teil des siebenstündigen Sommer-Schlagerfests sorgten die zahlreichen Megastars der Schlagerbranche hinter der Nibelungenhalle für Stimmung – und die in Regenschutzbekleidung gehüllten Zuhörer kamen voll auf ihre Kosten.

Durch das Programm des Open-Air-Events führte Kevin Pabst charmant und fachlich versiert. Den musikalischen Auftakt bildete das Schwarzwald-Quintett, das dem Publikum mit "Rock Me" und der "Schwarzwald-Marie" gleich gehörig einheizte. Als erste Solistin des Abends stand dann Schlagersängerin Simona auf der großen Showbühne. Sie begeisterte ihre Zuhörer mit "7 Tage Regenbogen" und einer Ballade.

Keine Unbekannten in Walldürn sind das Duo "Die Capris" mit dem in Walldürn gebürtigen Bandmitglied Rainer Dell, die im Verlauf ihres gelungenen Auftritts mit bekannten Schlagern wie "Meine Hölle" und "Das Mädchen von Capri" aufwarteten. Das Duo "Spielberg" aus Dessau brillierte dann ebenso wie das Schlagernachwuchstalent Pauline. Die aktuelle Sommerhitkönigin der ARD aus dem französischen Elsass brachte das Publikum mit ihrer einzigartigen Stimme bei Liedern wie "Sommer in Marseille", "Picknick unterm Eiffelturm" und einem Schlagermedley zum Mitsingen und -klatschen.

Die Schwarzwälderin Daniela Martinez war mit ihrem Fanclub angereist und überzeugte zunächst als Solistin, bevor sie zur Begeisterung der Schlagerfans im Duo mit "Geri, dem Klostertaler" auftrat. Danach gehörte die Bühne Geri, der in der Vergangenheit bereits zusammen mit seinen "Klostertalern" den wichtigen "Grand Prix der Volksmusik" gewonnen hatte. Er präsentierte nicht nur sein gesangliches Können, sondern bewies sich als Multitalent an der "Quetsche", dem Saxofon, dem Alphorn und sogar einem australischen Didgeridoo.

Daniela Alfinito zeigte dann als Gesangssolistin, warum sie als eine der meist gefragten Schlagersängerinnen in Deutschland gehandelt wird.

Mit dem neuen Sympathiebotschafter des deutschen Schlagers, dem Elsässer Nachwuchssänger und Hitparadensieger Robin Leon, und seinen Liedern "Eine weiße Rose" und "Mein Sommertraum" ging es dann in eine halbstündige Pause, ehe im zweiten Teil des Schlagerfests erneut ein Höhepunkt den anderen jagte.

Den Auftakt machte die "Grand Dame" des deutschen Schlagers, Mara Kayser, eine der erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen, die sich auf der Walldürner Schlagerbühne mit ihrer markanten Stimme und ihren einfühlsamen Songs grandios präsentierte. Nach ihr stand die Nachwuchssängerin und strahlende Frohnatur Nadin Meypo mit ihrem herzlichen Lachen auf der großen Showbühne. Sie wohnt im hessischen Odenwald und gilt mittlerweile als Geheimtipp in der Schlagerbranche.

Wie viele Fans die Schlagerlegende Bata Illic mit mehr als 80 Jahren noch hat, dokumentierte sich eindrucksvoll bei seinem Auftritt am Sonntag in Walldürn. Lieder wie "Michaela", "Ich möcht‘ der Knopf an deiner Bluse sein", "Wie ein Liebeslied", "Candida", "Una Festa sui prati" und "Buona Sera, Signorina" animierten die knapp 1000 Zuhörer zum Mitsingen und ernteten ihm viel Applaus.

Ein besonderes Spektakel war dann der grandiose Auftakt von Anna-Maria Zimmermann, einer der populärsten deutschen Schlagersängerinnen. Zu ihrem Repertoire gehörten "Amore mio", "Scheiß egal", "Rock mi", "Wir haben 100.000 Sterne gesehen" und "1000 Träume weit".

Ein Unwetter im österreichischen Linz hatte zwar die Anreise und damit den Auftritt der "Schlagerpiloten" verhindert, mit der Vollblutitalienerin Rosanna Rocci war aber ein würdiger Ersatz gefunden. Der Wirbelwind der Schlagerbranche gab jedem Lied mit ihrem "musikalischen Vulkan der Stimme" und ihrem italienischem Temperament eine eigene persönliche Note.

Keiner Vorstellung bedurfte dann das erfolgreichste Schlagerduo Europas, ja sogar der ganzen Welt: "Die Amigos", die Brüder Karl-Heinz und Bernd Ulrich aus Hessen, begeisterten mit Hits wie "Gloria", "Dancing Queen", "Rocky", "Baby Blue", "Deja-vu", "Freiheit lebt", "Du bist wie James Dean" und "Seit 50 Jahren". Natürlich kamen "Die Amigos" wie fast überall erst nach zwei vom Publikum lautstark geforderten Zugaben von der Bühne.

Den Abschluss dieses Schlagerspektakels bildete dann der Auftritt von Publikumsliebling Patrick Lindner, der kurzfristig für den stimmlich erkrankten Superstar Nino de Angelo in die Presche gesprungen war. Lindner, der schon seit mehr als 30 Jahren als Schlagersänger und Schauspieler im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht, bildete mit eigenen Liedern und zwei Medleys von Udo Jürgens und Peter Alexander den würdigen Abschluss für ein Feuerwerk des deutschen Schlagers.