Walldürn. (jam) Das marode Parkdeck am Bettendorfring soll abgerissen werden. Ein privater Investor will an gleicher Stelle ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. "Der Verkauf des Areals ist bereits in trockenen Tüchern", erklärt Bürgermeister Markus Günther. Beide Parteien, der Gemeinderat und der Investor, haben dem Deal zugestimmt. Auch der Aufsichtsrat der Stadtwerke, die Eigentümer des Parkdecks sind, hat grünes Licht gegeben.

Laut Bauamt soll das 34 Jahre alte Parkdeck beginnend im Sommer abgerissen werden. Der Rohbau des Wohn- und Geschäftshauses soll dann bis Winter stehen. Den aktuellen Plänen zufolge sind neun Wohnungen vorgesehen, ganz oben soll eine großzügige Penthousewohnung entstehen.

Die Stadtverwaltung hatte ursprünglich geplant, an diesem Standort ein Ärzte- und Gesundheitszentrum zu errichten. Das Vorhaben war aber daran gescheitert, dass sich bislang keine Ärzte fanden, die sich in Walldürn niederlassen wollen. Der private Investor hat diese Idee nun aufgegriffen und bietet auf zwei Ebenen Platz seines geplanten Neubaus Platz für Praxisräume. "Das entspricht natürlich unseren Wünschen", freut sich Günther und betont, dass man gerne behilflich sei, geeignete Mieter für die Praxen zu finden.

Mit dem Verkauf des benachbarten Wohn- und Geschäftshauses am Bettendorfring für 950.000 Euro im vergangenen Sommer hängt dieses neue Projekt nur bedingt zusammen. "Es sind unterschiedliche Käufer, aber beide profitieren von der neuen Zufahrt zum Bettendorfring und voneinander", erklärt der Bürgermeister. Von den Großprojekten am Bettendorfring erhofft er sich wichtige Impulse für Wiederbelebung der Innenstadt.