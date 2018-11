Walldürn. Die Stadt Walldürn ist mit der Wallfahrtsbasilika "Heilig Blut" und dem Schloss seit diesem Jahr Mitglied der Burglandschaft Spessart und Odenwald. Im Rahmen der Mitgliedschaft im Netzwerk werden für die Stadt Walldürn unterschiedliche Digital- und Printprodukte im einheitlichen Erscheinungsbild der Burglandschaft erstellt. Die Wallfahrtsbasilika und das Schloss Walldürn werden durch einen individuellen Folder in gedruckter Form, einen Beitrag in der Gesamtbroschüre Burglandschaft 2019 und mit einem ausführlichen Internetbeitrag auf der Homepage des Netzwerks vertreten sein.

Darüber hinaus ist geplant, dass Walldürn ein 360-Grad-Panorama und eine virtuelle Rekonstruktion des Schlosses sowie einen Filmbeitrag erhält und vor Ort Informationstafeln aufgestellt werden. Die Produkte sowie die Netzwerkbeteiligung könnten daraufhin mittels einer Veranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Hintergrund > Verwaltungsgebäude: Heute beherbergt das Schloss die meisten Ämter der Walldürner Stadtverwaltung. > Befestigtes Haus: Lange bevor eine Burg oder ein Schloss die leichte Anhöhe am Marsbach im Ortszentrum zierte, soll dort um das Jahr 200 ein befestigtes Haus des römischen Kommandanten gestanden haben. > Wasserburg: [+] Lesen Sie mehr > Verwaltungsgebäude: Heute beherbergt das Schloss die meisten Ämter der Walldürner Stadtverwaltung. > Befestigtes Haus: Lange bevor eine Burg oder ein Schloss die leichte Anhöhe am Marsbach im Ortszentrum zierte, soll dort um das Jahr 200 ein befestigtes Haus des römischen Kommandanten gestanden haben. > Wasserburg: Ursprünglich handelte es sich bei der Anlage um eine Wasserburg, die im 12. Jahrhundert errichtet wurde - inklusive Graben und Schutzmauer. Seit 1294 war das Gebäude im Besitz der Edelherren von Dürn. > Kellerei: Das Gebäude der "Mainzer Kellerei" (Amtshaus der Herrschaft des Fürstbischofs von Mainz mit einem "Amtskeller" an der Spitze) löste 1492 die ehemals kleine Burg der Edelherren von Dürn ab, die Ende des 12. und im 13. Jahrhundert die Herrschaft ausgeübt hatten. Die mittlerweile ruinöse Wasserburg wurde zu einem Schlosskomplex umgebaut. Im Wappenzeichen steht das "Mainzer Rad" an der Vorderseite im Gemäuer. > Verwaltung des Fürsten: Von 1803 bis 1806 beherbergte das Gebäude eine untere Verwaltung des Fürsten von Leiningen. > Amtshaus: Bis 1918 wurde es das Amtshaus des Großherzogtums Baden. Sein heutiges Aussehen erlangte das Schloss 1865.

Das Burgen- und Schlössernetzwerk hat seinen zentralen Sitz im Bildungs- und Informationszentrum Burglandschaft (BIB) im historischen Rathaus in Eschau. Die beteiligten Projektpartner des Netzwerks stammen aus dem Spessart und dem Odenwald. Die Anlagen umfassen insbesondere historisch bedeutende Profan- und Sakralbauten sowie archäologische Bodendenkmäler.

"Burgen und Schlösser faszinieren seit jeher die Menschen und ziehen Besucher und Interessierte gleichermaßen an. Sie thronen hoch oben auf Bergen oder liegen inmitten von Wassergräben in den Tälern und prägen so unsere Kulturlandschaft wie kaum andere historische Gebäude", heißt es in einer Pressemitteilung des Netzwerks Burglandschaft. Dessen Informationszentrum bemängelt, dass viele dieser historischen Anlagen nur ungenügend wertgeschätzt und in Wert gesetzt würden. "Dabei bieten sie ein großes Potenzial, die heimatliche Region neu zu definieren und Besucher in die Region zu locken."

Das Netzwerk Burglandschaft hat sich mit dem Ziel gegründet, einheitlich und koordiniert kulturhistorisch bedeutende Anlagen zusammen mit den Akteuren vor Ort in Wert zu setzen. Dabei wird der Fokus auf den Netzwerkgedanken gelegt. Mit einheitlichen Produkten in digitaler und gedruckter Form sollen die Burgen und Schlösser beworben, die Akteure in Netzwerktreffen zusammengeführt und Veranstaltungen koordiniert werden.

Die Kulturdenkmäler in Spessart und Odenwald sollen durch eine fundierte Netzwerkarbeit unterstützt, gefördert und in der Öffentlichkeit bekannter gemacht werden. Die Gäste der Region wie auch die Bevölkerung vor Ort sollen über die vielseitigen Möglichkeiten und die Attraktivität der Kulturlandschaft informiert werden.

Das Projekt Burglandschaft wurde als eine Initiative des Archäologischen Spessartprojekts (ASP) im Jahr 2011 in der Region um Miltenberg begonnen und in der Förderkulisse "Main4Eck" mit Mitteln aus dem EU-Förderprogramm Leader unterstützt. Von Beginn an waren 20 Burgen und Schlösser und darüber hinaus Stadtbefestigungen, Wehrkirchen, Klöster oder Ringwallanlagen dabei. Schließlich kamen die Akteure zu dem Entschluss, die Burglandschaft soll sich aufgrund der stets fortschreitenden Erweiterung in die gesamte Region Spessart und Odenwald entwickeln. Die Vereinsgründung zum "Burglandschaft e.V." im Februar 2017 war der Beginn und nächste Schritt dieser Initiative. Die Burglandschaft betreut mittlerweile über 60 Bau- und Kulturdenkmale und verfügt über eine überregional angewachsene Gebietskulisse in Spessart und Odenwald.

Info: www.burglandschaft.de