Ann-Kathrin Schneider will mit einem Musikvideo Optimismus, Kraft, Zuversicht und den Glauben an eine Zeit nach der Pandemie zum Ausdruck bringen. Für den Dreh nutzte sie die winterliche Landschaft von Gottersdorf als Hintergrund. Repro: Adrian Brosch

Walldürn-Gottersdorf. (adb) Mit den Farben ist es so eine Sache: Man unterscheidet in warme und kalte Farben, in helle und dunkle Töne und in "Farben der Saison". Aber was sind durchschimmernde Farben? Das erfährt, wer sich ein bemerkenswertes Musikvideo ansieht. Die Hauptrollen spielen Ann-Kathrin Schneider, Andreas Schieser – und die winterliche Landschaft bei Gottersdorf. Dort hatten sie das Lied "True Colors" der Popsängerin Cyndi Lauper interpretiert.

Damit setzten sie eine musikalisch-filmische Zusammenarbeit fort, die sie bereits im vergangenen Jahr gestartet hatten: "Seinerzeit hatten wir das Lied ,Learning To Fly‘ von Tom Petty vertont und das dazugehörige Video im Hardheimer ,Bahnhof 1910‘ gedreht", blickt Ann-Kathrin Schneider zurück. Sie erinnert sich damit zurück an eine Zeit, die gerade für einen Videodreh besonders schwierig war. "Damals durfte man sich maximal zu zweit treffen. So hatten wir uns im Bahnhof gegenseitig gefilmt, ehe Andreas in mühseliger Kleinarbeit das Video geschickt zusammenschneiden konnte", erklärt die Walldürnerin.

Mit Andreas Schieser, der in Gottersdorf ein privates Studio betreibt, verbindet die Sängerin eine lange Freundschaft: "Wir hatten früher schon gemeinsam Musik gemacht und uns nie aus den Augen verloren." Nachdem die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr "für beide unglaublich toll und bereichernd" verlaufen war, entschlossen sie sich zu einer Fortsetzung mit den selben Vorzeichen und anderen Inhalten. Dieses Mal entschieden sie sich für das 1986 erstmals veröffentlichte Lied "True Colors" von Cyndi Lauper, trennten ihre Interpretation jedoch komplett vom damaligen Originalvideo und der ursprünglichen Aufnahme.

Der Ton stand schon vor dem Film fest: "Bereits vor Weihnachten hatte Andi das Lied fertig abgemischt und produziert, aber wir warteten noch auf das passende Wetter. Unser Wunsch war, das Video in einer Winterszenerie zu präsentieren, was dann am 8. Januar der Fall war. Wir hatten zum Glück tatsächlich den bisher einzigen Schneetag des Winters 2021/22 erwischt", lässt sie wissen. Der Dreh selbst dauerte rund zwei Stunden: "Es war mehr ein gemeinsamer Spaziergang durch den Winterwald, bei dem wir so ganz nebenbei noch kreativ tätig waren", verrät Ann-Kathrin Schneider. Dabei verweist sie auf ein Beispiel dieser Kreativität: So habe zum Zeitpunkt des Videodrehs noch nicht festgestanden, dass der musikalische Kurzfilm am Ende partiell in Schwarz-Weiß gehalten sein wird.

Apropos musikalischer Kurzfilm: So lässt sich zwar ein Musikvideo durchaus definieren, doch den Charakter der "durchschimmernden Farben" umschreiben diese zwei Worte nur bedingt. "Wohl werden durch die Musik und den Text Gefühle transferiert, doch erzählt unser Video keine Geschichte im eigentlichen Sinne. Es dreht sich mehr darum, dass eine gewisse Kopf-hoch-Stimmung generiert wird, die durch leuchtende, ja durchschimmernde Farben Optimismus, Kraft, Zuversicht und den Glauben an eine Zeit nach der Pandemie zum Ausdruck bringt. Diese Zeit wird kommen – und das Lied richtet sich an Menschen, die darauf hoffen, momentan aber emotional vielleicht noch in einem schwarzen Loch sitzen", verdeutlicht die Walldürnerin.

Die eigentliche Arbeit begann erst nach der Winterwanderung: Bevor der Film am 15. Januar in der Online-Plattform Youtube veröffentlicht wurde, war noch Hand anzulegen. Also machte sich Andreas Schieser in seinem privaten Studio sofort ans Werk, zumal aus zwei Filmen einer zu schaffen war.

Für das Video hatte er im Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf auf einem Dachboden Harmonium gespielt. Die Statik des Hauses gestattete allerdings nur einer Person den Aufenthalt im Dachstuhl, so dass Margareta Sauer, die Leiterin des Freilandmuseums, ihn zuvor einweisen musste. "Hier hat er sich selbst gefilmt und diese Passage in das endgültige Video eingearbeitet", erklärt Ann-Kathrin Schneider.

Sie bezeichnet den Videodreh als ganz besondere Erfahrung: "Der Reiz lag neben der Entstehung im zwischenmenschlichen Bereich: Das Spannende ist, dass man sich nahezu komplett in die Hände des jeweils anderen begibt – was wir im vollen Vertrauen tun konnten und natürlich erneut tun möchten." Denn in der Tat soll dieses Video nicht das Letzte dieser vielversprechenden Kooperation sein. "Es gibt einige Ideen für weitere Songs und Settings. Gerade das Freilandmuseum bietet viele interessante Plätze, die kreative Bühnen für neue Projekte bieten könnten", schildert Schneider. "Auch menschlich harmonieren wir so gut miteinander, dass es einfach weiter gehen muss – wir haben beide Lust auf mehr und in gewisser Weise Blut geleckt!"

Erst einmal freut sie sich jedoch über die bisher zahlreichen Rückmeldungen auf das Video: "Selbst wenn es im Internet mehrheitlich anonym ist, freut man sich über Klicks, Likes und positive Kommentare begeisterter Hörer. Das Video hat geradezu bombastisch eingeschlagen!", freut sie sich. Man darf also gespannt sein.