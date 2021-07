Walldürn. (Sti.) Das Abschlusskonzert der Musikschule bot am Samstag ein buntes Programm mit Konzertdarbietungen aus verschiedenen Epochen der Musikgeschichte – mit einem Mix aus altbekannten und neuzeitlichen Kompositionen. Die Programmgestaltung lag in den bewährten Händen des Musikschulleiters Bernd Heß. Zahlreiche Zuhörer hatten sich im "Haus der offenen Tür" eingefunden, um den Nachwuchsmusikern zu lauschen. Den Auftakt beim ersten öffentlichen Auftritt von Musikschülern seit eineinhalb Jahren machte die "Brass Collection" mit Bernd Heß, Ralf Richter, Matthias Nonnenmacher, Heidi Fabrig und Jürgen Nummer. Sie brachten die beiden modernen Kompositionen "Shepherd’s Hey" von Percy Grainger und "Soul Bossa Nova" von Quincy Jones zur Aufführung.

Auf diesen schwungvollen Auftakt folgte das Klassenmusizieren der Blockflötisten Leon Arndt, Anni Dell, Samuel Fordon, Katharina Hilscher, Luisa Link und Laura Winkler (Klasse von Sonja Arlt) mit "Ach, du lieber Augustin" von Barbara Ertl. Gleich nach diesem Blockflötensextett wusste Mirjam Schmitt als Klaviersolistin (Klasse von Nina Benke) mit "Menuett" von Johann Krieger und "Lettische Polka" von Arvids Zilinskis zu gefallen. Danach präsentierte ein Kammer-Ensemble unter der Leitung von Susanne Wütschner mit Hanna Berres, Johanna Spies, Greta Mathilda Weckbach (alle Altblockflöte) sowie Mareen Schindler und Nelli Krug (beide Akkordeon) die französische Weise "Vois sur ton Chemin" von Bruno Coulais.

Lisa Löhr aus der Violinklasse von Jutta Pfeil brillierte dann als Solistin mit der "Mazurka" von Andrea Holzer-Rhomberg, ehe Andreas Wagner als nächster Violinensolist Andreas Wagner mit der "Russischen Fantasie in d-Moll" von Leo Portnoff überzeugte. Auf gleichbleibend hohem Niveau ging es mit "Libertango" von Astor Piazzolla weiter – dargeboten von Emma Maria Trunk aus der Klasse von Nelli Krug. Einen weiteren Höhepunkt an der Violine präsentierte dann Luzia Drayß aus der Klasse von Jutta Pfeil – begleitet von ihrem Vater Michael Drayß am Klavier. Ausgewählt hatten sie die "Sonate für Klavier und Violine Op. 137 Nr. 1, D-Dur, 1. Satz Allegro Molto" von Franz Schubert.

Diesem Beitrag in nichts nach stand dann das von Emilia Wöhl und Lehrerin Helen Kemmerer gemeinsam auf der Querflöte dargebotene "Menuett für zwei Flöten" von James Hook. Weiter ging es mit Maja Günther und Chiara Ballweg aus der Querflötenklasse von Helen Kemmerer, die die israelischen Liedweisen "Hatikva" und "Az der Rebbe est" vortrugen.

Sein virtuoses Können am Klavier stellte Daniel Ziegler aus der Klavierklasse von Thomas Listl mit dem Lied "Someone you loved" von Lewis Capaldi unter Beweis. Danach schlossen sich die Konzertauftritte der drei Duschek-Schwestern an. Hierbei überzeugte zunächst Ula Duschek aus der Gitarrenklasse mit "Set Fire to the Rain" von Fraser Smith, ehe Silvia Duschek aus der Violinenklasse – von Jutta Pfeil dezent am Klavier begleitet – den "1. Satz Largo" und den "2. Satz Presto" aus der "Sonate op. 2, Nr. 12, a-Moll" von Antonio Vivaldi sowie Sandra Duschek aus der Klavierklasse "Nuvole Bianche" von Ludovico Einaudi folgen ließ. Zweifelsohne zählten diese drei Programmbeiträge mit zu den absoluten Höhepunkten des Jahresabschlusskonzerts.

Simon Kreis aus der Klasse von Bernhard Trabold brillierte dann als Gitarrensolist mit "Tico Tico" von Zequinha de Abreu. Die letzten beiden Höhepunkte steuerten Celina Stumpf aus der Gesangsklasse von Helene Kemmener mit Hoziers "Take me to Church" und die Gruppe "XY addiction" (Jonas Farrenkopf [Klavier], Alina Stumpf [Gesang] und Noah Mann [Bass/Keyboard]) unter der Leitung von Thomas Listl bei. Die Letzteren brachten "Grenade" von Bruno Mars und "People Help the People" von "Birdy" zu Gehör.

In seiner kurzen Schlussansprache dankte Leiter Bernd Heß allen Musiklehrkräften sowie den beteiligten Musikschülern für die geleistete Arbeit und das Abschlusskonzert. Zudem dankte er dem Förderverein der Musikschule für die gewährte tatkräftige Unterstützung.