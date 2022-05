Marja Rijsdijk hat sich mit ihrem eigenen Käseladen in der Wallfahrtsstadt einen Traum erfüllt. Nach etwas mehr als einem Jahr seit der Eröffnung kann sie sagen: Ihre Käsevariationen und das weitere Sortiment – zum Beispiel die Liköre – kommen gut an. Fotos: Adrian Brosch

Walldürn. (adb) "Wer Käse streut, wird Liebe ernten": Dieser Spruch empfängt die Besucher von "Marja’s Käseladen" in Walldürn. Er untertreibt nicht: Das Geschäft in der Oberen Vorstadtstraße strotzt nur so vor Liebe zum Detail und dürfte eine der reichhaltigsten Käseauswahlen in der Region feilbieten – und noch ein bisschen mehr.

Käse steht stellvertretend für die Niederlande. Und das wird in "Marja’s Käseladen" sofort klar: Alles stammt direkt aus den Niederlanden, typisch niederländisch ist auch der Laden eingerichtet – und auch die Inhaberin ist eine echte Niederländerin. Marja Rijsdisk stammt aus der Kleinstadt Hendrik-Ido-Ambacht in der Nähe Rotterdams. Ihr Geschäft öffnete die gelernte Einzelhandelskauffrau am 16. April 2021 – aus einem amüsant anmutenden, aber durchaus plausiblen Grund: "Mein Mann und ich mussten immer so viel Käse aus den Niederlanden für Freunde und Bekannte mitbringen, dass ich mir dachte: ,Ein richtiger Käseladen fehlt in Walldürn einfach.‘ Außerdem ist der niederländische Käse nicht mit deutschen Produkten vergleichbar: Diese sind zwar auch gut, aber ganz einfach anders."

In Walldürn lebt Rijsdisk seit April 2019, ist der Stadt jedoch schon seit Jahrzehnten verbunden: In den 80er Jahren arbeitete sie zeitweilig bei der Firma ARI/Düchting, die älteren "Dürmern" noch bekannt sein dürfte. Zwar kehrte die Niederländerin nach deren Schließung in ihre Heimat zurück, sie ließ jedoch zahlreiche freundschaftliche Verbindungen nach Walldürn nicht abreißen. Ganz im Gegenteil: "Wir sind jährlich nach Walldürn gekommen und haben Urlaub gemacht, bis wir vor drei Jahren hierher gezogen sind. Urlaub ist zwar etwas anderes, als hier zu wohnen, aber schön ist es trotzdem", merkt Marja Rijsdijk an.

Die zahlreichen Bekanntschaften erleichterten ihr den Neubeginn im ehemaligen Schreibwarengeschäft Bonn: "Von Anfang an lief mein Laden super. Außerdem bin ich mein eigener Chef und habe total Spaß – es ist einfach mein Ding hier!", erklärt sie. In der Tat ist Marja Rijsdijk die Freude über ihr Lädchen anzumerken: Ihre Kundschaft empfängt sie herzlich und berät sie in guter Laune ausführlich – passend zum charmanten Ambiente des "Käseladens". Marja Rijsdijk betont, dass ihr Kunden, die bis aus dem Raum Bad Mergentheim regelmäßig anreisen, sehr am Herzen liegen: "Gerade die netten Gespräche über dies und das gehören für mich dazu!"

Schließlich handelt es sich bei Käse um ein "fröhliches" Produkt, wie die Expertin betont: "Käse wird oft als Geschenkartikel gekauft und dann mit viel Liebe verpackt. Auf Kundenwunsch richte ich häufig ganze Käseplatten, die mit verschiedenen anderen Artikeln angereichert werden. Der Muttertag war zum Beispiel ein Anlass für viele Käsegeschenke, so wie es für den Vatertag bei mir ein spezielles holländisches Käsebier von Heineken geben wird. Solche besonderen Artikel lieben die Kunden aus Erfahrung ganz besonders", sagt Marja Rijsdijk.

Dabei kann sie beim "Beiwerk" auf ihr Sortiment verweisen: Neben Käse aller Art umfasst es handgemachte Pralinen und Süßwaren aus den Niederlanden, Oliven, Dips, feine Liköre und allerhand Schönes für Heim und Garten. "Besonders gefragt sind meine Holzbuchstaben", freut sie sich. Aber das Beste kommt erst noch – obwohl es mit Käse im eigentlichen Sinne nichts zu tun hat: Es handelt sich um handgeschöpfte Erdnussbutter nach altem Familienrezept, die komplett aus Erdnüssen besteht. Wobei Nüsse letztlich – wenngleich indirekt – ohne Frage in einem Ton mit Käse genannt werden können. "Ein guter Käse zeichnet sich dadurch aus, dass er einen nussigen Geschmack hat, cremig und frisch ist. Außerdem hat ein wirklich guter Käse immer einen speziellen Eigengeruch. Man kann sagen: ,Nicht nur die Liebe geht durch den Magen, sondern auch der Käse!‘"

Auf die Frage nach ihrem Lieblingskäse muss die Inhaberin allerdings erst einmal in sich gehen, ehe sie zu einer Antwort kommt – die es freilich in sich hat: "Ich liebe den Nussmixkäse", betont sie. Die Kundschaft hat ebenso einen klaren Favoriten: "Walldürn liebt seinen Emmentaler Käse, den mit den großen Löchern – den kauft hier irgendwie jeder!"

Ihr Programm wählt Marja Rijsdijk nach eigenen Kriterien aus: "Der jede Woche frisch gelieferte Käse muss aus den Niederlanden stammen. Außerdem verkaufe ich nur, was ich selbst essen würde", stellt sie klar. Den Sprung in die Selbstständigkeit hat die gebürtige Niederländerin, die von 2019 an zunächst in einem Walldürner Lebensmittelmarkt gearbeitet hatte, nie bereut: "Alles ist trotz Corona von Anfang an so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen", sagt sie zum Abschluss. Die Freude über diesen Satz – und über ihr niedliches Lädchen – ist Marja Rijsdijk bei jedem Wort anzumerken. Denn: "Wer Käse streut, wird Liebe ernten!"