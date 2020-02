Walldürn/Mosbach. (pm) Einem 26-jährigen Afghanen wird vorgeworfen, am 7. September in der Flüchtlingsunterkunft in Walldürn mit einem Messer auf einen Mitbewohner eingestochen zu haben. Er habe dem Geschädigten – einem zur Tatzeit 30-jährigen afghanischen Staatsangehörigen – mehrere Messerstiche in die Oberschenkel und den Bauch versetzt. Nachdem der Geschädigte aus dem Zimmer geflohen sei, habe der Angeklagte von ihm abgelassen. Hintergrund sei ein Konflikt zwischen beiden gewesen.

Nun muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Mosbach verantworten. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Es sind drei Verhandlungstermine angesetzt: Am Donnerstag, 20. Februar, um 9.30 Uhr; am Donnerstag, 5. März, um 9.30 Uhr sowie am Montag, 16. März, um 9.30 Uhr.

Zum Termin am 20. Februar sind der Angeklagte, sein Verteidiger, elf Zeugen, eine rechtsmedizinische Sachverständige und ein Dolmetscher geladen. Zu den Terminen am 5. und 16. März der Angeklagte, sein Verteidiger, eine rechtsmedizinische Sachverständige und ein Dolmetscher. Der Verhandlungssaal und kurzfristige Änderungen werden durch Aushang im Gerichtsgebäude bekannt gegeben.