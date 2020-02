Walldürn. (adb) Gebackene Natur seit mehr als 200 Jahren: So lautet das Credo der Walldürner Bäckerei Leiblein. Ganz gewiss trifft es auf das Jubiläumsbrot zu, das einem weiteren Markstein der Firmen- und Familiengeschichte sein wohlschmeckendes Gesicht gibt. Das mit Mehl der Hardheimer Steinemühle gebackene Dinkelvollkornbrot symbolisiert die 25-jährige Inhaberschaft des Bäckermeisters Tobias Leiblein.

Die Bäckerei übernahm er 1995 von seinem Vater Otmar, der zwölf Jahre später verstarb, und führt sie seither in siebter Generation. Dabei sah es zunächst so aus, als ob Tobias Leiblein nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. "Ich hatte aber so starkes Interesse am Bäckerberuf und der Fortsetzung der Tradition, dass ich das Handwerk ab 1986 in der damaligen Mudauer Bäckerei Burkhardt gelernt habe", erklärt er heute. Kaum war er 1990 in den elterlichen Betrieb – damals noch in der Hauptstraße – zurückgekehrt, bereitete Tobias Leiblein sich intensiv auf die Meisterprüfung vor, die er schließlich im Juni 1992 ablegte. Drei Jahre danach folgte die Übernahme des Familienunternehmens, dessen Grundstock der ursprünglich aus Hardheim stammende Bäckergeselle Ignatz Leiblein ("Bäcke-Naaz") bereits im Jahr 1789 gelegt hatte. Er hatte Christina Maria Bopp – Tochter des Walldürner Bäckers Johann Michael Bopp – geheiratet. Ihm folgten Michael Josef Leiblein, Ignatz Leiblein jun., Karl-Friedrich Leiblein sowie Emil und zuletzt Otmar Leiblein.

Unter Tobias Leibleins Ägide vergrößerte sich das Geschäft stark. Zunächst übernahm er bereits 1997 die frühere Bäckerei Trunk in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße, ehe 2006 die Übernahme der Bäckerei Weinlein folgte. Während deren Haus in der Friedrich-Ebert-Straße heute als Verkaufsstelle fungiert, versteht sich die ehemalige Bäckerei Trunk, die 2000 modernisiert und 2008 um einen ansprechend möblierten Loungebereich erweitert wurde, als "Hauptquartier".

Die Wurzeln der Bäckerei werden freilich nicht vergessen: "Unser früheres Stammhaus gegenüber des Alten Rathauses wird nach wie vor als Filiale betrieben", schildern Susanne und Tobias Leiblein. Allerdings seien die räumlichen Kapazitäten dort doch relativ beengt, sodass sie die Verlegung des Firmensitzes in die Dr.-Heinrich-Köhler-Straße rückwirkend als "sehr guten und zukunftsweisenden Entschluss" bezeichnen.

Damit sogar die Bewohner auf der Walldürner Höhe sowie in Waldstetten in den Genuss der feinen Backwaren, süßen Stückchen ("Mörbsle") und Kuchen der Bäckerei Leiblein kommen, fährt regelmäßig der "vierrädrige Bäckerladen" seine Touren.

Aktuell gehören dem Betrieb rund 20 Angestellte an – darunter zwei Auszubildende. Zwar sei es "nicht gerade einfach", Lehrlinge im handwerklichen Bereich zu finden, doch halte man nach wie vor an der traditionellen Ausbildung fest – nicht zuletzt, da die Familie Leiblein beim Verbraucher ein gewisses Umdenken feststellt. "Der Verbraucher weiß handwerkliche Teigarten und ein echtes ‚Bäckerbrot’ vom heimischen Bäcker definitiv zu schätzen und honoriert es mehr als noch vor zehn Jahren", räumt Tobias Leiblein ein, der im Vorstand der neugegründeten Bäckerinnung Neckar-Odenwald aktiv ist. Dabei liegt der Fokus der Bäckerei nicht nur auf Brot und Brötchen: "Wir bieten auch ein großes Konditoreisortiment und ab etwa Ostern hausgemachtes Eis mit bis zu 18 Sorten an."

Großgeschrieben werde vor allem die Qualität, die mit der Verwendung vorrangig regionaler Rohstoffe sowie traditionellen Rezepturen und der Liebe zum Handwerk ihren Höhepunkt erreicht: eben einfach gebackene Natur seit mehr als 200 Jahren.