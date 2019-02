Walldürn. (jam/dpa) Bei der Debatte um den "bösen" Diesel und den "CO2-schleudernden" Benziner wird die Elektromobilität oft als Heilsbringer genannt. Wer dabei nur an batterieelektrische Antriebe à la Tesla denkt, übersieht eine vielversprechende technische Innovation: die Brennstoffzelle. Dieser Technologie hat der Walldürner Professor Ludger Blum sein Leben gewidmet.

Doch wie funktioniert das? In einer Brennstoffzelle wird grob gesagt die in Wasserstoff gespeicherte Energie in Elektrizität und Wärme umgewandelt. Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff aus der Luft - es entstehen Wasserdampf, Strom und Wärme. Per Strom wird ein Elektromotor angetrieben, aus dem Auspuff kommt nur Wasserdampf. Eine solche Brennstoffzelle treibt zum Beispiel den Dienstwagen des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann an, der am Wochenende Walldürn im Rahmen des Fränkischen Narrentreffens besucht. Das Auto gehört allerdings zu einer Kleinserie. Und das dürfte wohl noch länger so bleiben.

Einen größeren Markt für Brennstoffzellenfahrzeuge sehen Experten erst auf mittlere Sicht. "Der Brennstoffzellenmarkt wird nach der ersten Hochlaufphase spätestens zwischen 2025 und 2030 richtig anziehen", lautet eine Prognose. Der 61 Jahre alte Professor Blum, der im Forschungszentrum Jülich die Abteilung Verfahrenstechnik - Brennstoffzellen" leitet und an der Fachhochschule Aachen lehrt, will diese Entwicklung beschleunigen und seinen Teil dazu beitragen, dass das System zu einer Schlüsseltechnologie der Energiewende werden kann. "Ich wünsche mir, dass noch vor meinem Renteneintritt die Brennstoffzelle am Markt angekommen ist und ihren Beitrag in Verkehr und Energieversorgung leistet."

Ludger Blum wurde 1957 in Walldürn geboren. Seine Eltern sind Kurt und Ruth Blum. Nachdem Ludger Blum das Abitur am Gymnasium in Amorbach abgelegt hatte, studierte er Maschinenbau an der Universität Karlsruhe und arbeitete anschließend bei der Siemens AG an der Entwicklung von alkalischen Brennstoffzellen für U-Boote und Raumfähren. Nach dem Ende des Kalten Kriegs verlegte er sich auf das Gebiet der Hochtemperaturbrennstoffzelle. Seit Juni 2000 leitet er die Abteilung "Festoxid-Brennstoffzellen" am Forschungszentrum Jülich mit dem Schwerpunkt SOFC-Stack- und Systemtechnik und ist Professor im Fachbereich Energietechnik an der Fachhochschule Aachen. Sein Lehrgebiet sind Brennstoffzellen mit den Schwerpunkten Anlagen- und Verfahrenstechnik sowie Energiebilanzierung/Thermodynamik. Für Ludger Blum ist es wichtig, als Wissenschaftler immer auch Kenner benachbarter Disziplinen zu sein: "Da Brennstoffzellen ein sehr komplexes Gebiet sind, in dem praktisch alle Bereiche der Physik und der Ingenieurstechniken relevant sind, beschäftige ich mich auch mit Konstruktion, Werkstoffen, Strömungstechnik, Mechanik sowie Mess- und Regelungstechnik." Zusammen mit seiner Frau besucht Ludger Blum regelmäßig seine alte Heimat Walldürn.

Zuletzt gelang der Jülicher Forschergruppe ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Ihre neu entwickelte Hochtemperaturbrennstoffzelle weist einen einmalig hohen Wirkungsgrad auf. Sie verwandelt 62 Prozent der im Wasserstoff gespeicherten Energie in Strom. "Keiner kann die Verstromung mit einem so hohen Wirkungsgrad wie wir und in einer so kompakten Bauweise", freut sich der Walldürner. Zum Vergleich: Moderne Braunkohlekraftwerke gewinnen aus ihrem Energieträger laut Umweltbundesamt etwa 40 Prozent.

Doch die Jülicher Brennstoffzelle hat einen weiteren Clou: Sie ist reversibel. Das bedeutet, dass sie nicht nur aus Wasserstoff Strom erzeugen, sondern auch Strom in Form von Wasserstoff speichern kann. Ludger Blum erklärt das Prinzip wie folgt: "Solange die Sonne scheint, kann ich Energie in Wasserstoff speichern. Wenn ich Strom brauche, dann schalte ich in den Brennstoffzellenbetrieb, investiere den Wasserstoff und produziere so Strom." Für das Umschalten benötigt das System nur wenige Minuten. Die Brennstoffzelle übernimmt also die Funktion eines Ladegeräts.

Damit hat die Forschergruppe - zumindest unter Laborbedingungen - bewiesen, dass sich Strom klimaneutral produzieren lässt und man Energie in großen Mengen speichern kann, wenn weder die Sonne scheint noch der Wind weht. Dennoch springen bislang kaum Unternehmen auf das Prinzip der reversiblen Brennstoffzelle an - Blum zufolge zeigen beinahe nur Start-ups Interesse an der Technologie. "Die Energie ist ein konservativer Wirtschaftszweig. Das ist der Grund für so manches graue Haar bei mir."

Dabei spricht einiges dafür, dass die Brennstoffzelle das Potenzial hat, das Mobilitätsproblem zu lösen. Im Gegensatz zur Elektromobilität lässt sich beispielsweise viel einfacher eine Infrastruktur aufbauen, weil das bestehende Tankstellennetz genutzt werden könnte. "Dieses kann man mit Wasserstoffzapfsäulen nachrüsten, denn Tankstellen wird es auch in 50 Jahren noch geben", sagt Stefan Wolf, Chef des Autozulieferers ElringKlinger. "Ich hoffe, dass die europäischen Hersteller bald stärker erkennen, welche Vorteile die Brennstoffzellentechnologie hat."

Unter den deutschen Herstellern bietet bislang einzig Daimler ein Brennstoffzellenauto an. Einen Stadtgeländewagen mit Wasserstoffantrieb hat der Stuttgarter Autokonzern in Kleinserie auf den Markt gebracht. Gefertigt werden nur ein paar hundert Autos, die Daimler lediglich zur Miete an seine Kunden weitergibt. BMW wird wohl erst 2020 so weit sein, Volkswagen forscht noch an einer Brennstoffzelle. Vorreiter bei der Technologie sind ausländische Hersteller wie Toyota, Honda oder Hyundai.