Annette Gehrig, die Inhaberin von Gehrig Mode und Mehr in der Adolf-Kolping-Straße, hat ihre Stammkunden mithilfe der sozialen Medien auf den Wechsel von 2G zu 3G im Einzelhandel informiert. Trotz der Lockerung blickt sie verhalten in die nahe Zukunft. Foto: Dominik Rechner

Walldürn. (jam/dore) "Ab sofort gilt auch bei uns wieder die 3G-Regel: geimpft, genesen oder getestet", wirbt das Walldürner Modehaus Gehrig in den sozialen Medien. Denn: Die Justiz hat die harten Beschränkungen für den Einzelhandel gekippt. In Walldürner Läden bleibt die Euphorie über diese Lockerung dennoch aus. Im Gegenteil sorgt sie bei manchem Händler nur für noch mehr Verdruss. "Das Chaos wird immer größer", sagt zum Beispiel Augenoptiker Bernd Müller, der in seinem Geschäft Brillen, Uhren und Schmuck anbietet. "Es blickt ja keiner mehr durch."

Zum Hintergrund: Die Landesregierung hatte aus Sorge vor der Omikron-Variante die "Alarmstufe II" eingefroren, obwohl Baden-Württemberg laut seiner Hospitalisierungsinzidenz eigentlich bereits wieder in die normale Alarmstufe gerutscht war. Mit dem jüngsten Urteil des Verwaltungsgerichtshofs, der dieses Vorgehen als "voraussichtlich rechtswidrig" einstufte, fiel die 2G-Regel in Geschäften außerhalb der Grundversorgung mit sofortiger Wirkung weg. Seit Dienstag können also neben Geimpften und Genesenen auch Menschen mit einem aktuellen Corona-Test wieder nach Herzenslust Kleidung, Bücher oder Schmuck shoppen.

Annette Gehrig, Inhaberin von Gehrig Mode und Mehr, ist skeptisch, ob der Wechsel von 2G auf 3G "so einen großen Unterschied ausmacht". Nach den vielen kurzfristigen Änderungen seien die Kunden unsicher, was aktuell gelte. Und: Sie hat das Gefühl, dass die meisten Kunden keine Lust mehr haben, sich überhaupt nach den Regeln zu erkundigen. Zwar hatte die 2G-Regelung bei ihr zu massiven Verlusten geführt, 3G mache die Situation ihrer Meinung nach jedoch nicht unbedingt besser. Stattdessen äugt sie neidisch nach Bayern: Dort gehören seit Ende Dezember Bekleidungsgeschäfte zu den Läden des täglichen Bedarfs. Ein Nachweis egal welcher Art ist demnach nicht notwendig. Trotz der schwierigen Zeit blickt sie positiv in die Zukunft: "Ich bin immer sehr optimistisch und denke, dass es im März, April besser wird. Ich glaube daran. Letztes Jahr haben wir auch Ende April wieder aufgemacht, und es war gut."

Bernd Müller, der Inhaber von Thiry-Müller, gibt sich dagegen schon jetzt verhalten optimistisch, dass der Wechsel von 2G auf 3G den Umsatz im Einzelhandel wieder etwas anzukurbeln vermag. "2G war ein markanter Einschnitt für uns – quasi ein ,Lockdown light‘", sagt er. Das habe sich vor allem im Dezember bemerkbar gemacht. "Wir haben im Weihnachtsgeschäft viel an die Internethändler verloren", schätzt Bernd Müller. Tatsächlich landete jeder siebte Euro, den die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr für Lebensmittel, Elektronik, Möbel und Bekleidung ausgaben, in den Kassen des Onlinehandels. Lässt man Lebensmittel beiseite, so sicherten sich Amazon und seine Rivalen sogar ein Fünftel des Geldes.

Für Bernd Müller und seine Mitstreiter in den deutschen Fußgängerzonen gibt es aber trotzdem einen Hoffnungsschimmer. In einer Umfrage kündigten 63 Prozent der befragten Verbraucher an, dass sie nach dem Ende der Pandemie wieder in größerem Umfang in stationären Ladengeschäften einkaufen wollen. Bis dahin muss die Devise also "Durchhalten" lauten. Bernd Müller hat auf jeden Fall die Hoffnung, dass der Einzelhandel bereits etwas früher wieder auflebt. Aber: Noch hat die Lockerung nicht mehr Fußkundschaft in seinen Juwelierbereich gebracht. "Die Änderung ist vermutlich noch gar nicht bei jedem angekommen", vermutet der Augenoptiker.

Achim Ullrich und Gabi Eder-Herold vom Bücherladen am Alten Rathaus bieten weiterhin die Anlieferung frei Haus. Foto: Dominik Rechner

Ähnlich sieht das Achim Ullrich vom Bücherladen am Alten Rathaus: "Wetterabhängig und saisonal sind gerade ohnehin nicht allzu viele Menschen unterwegs – und die vielen Richtungswechsel spielen da bestimmt auch eine Rolle." Im Vergleich zu Bernd Müller wirkt Ullrich beim Blick auf die nahe Zukunft ernüchtert. "Die Änderung wird nur kurzfristig Bestand haben", ist der Buchhändler überzeugt. "Es war ja bisher immer so, dass die Hospitalisierung den Infektionen hinterherläuft. Wer weiß, wie es in zwei Wochen aussieht!" Wer sich in der Zwischenzeit noch vorsorglich mit guter Lektüre eindecken will, ist beim Bücherladen oder dem dazugehörigen Online-Shop an der richtigen Adresse. "Wir haben für jeden Haushalt ein passendes Buch parat", versichert Ullrich, der 2020 die Inhaberschaft des Bücherladens von Gabi Eder-Herold übernommen hat.

Deutlich positiver bewertet dagegen Bürgermeister Markus Günther, der dem Stadtmarketingverein "Walldürn gemeinsam" vorsitzt, den Wegfall von 2G im Einzelhandel. "Es ergibt Sinn, diese Regelung zukünftig schlank zu halten", sagt er im Gespräch mit der RNZ. Die Verpflichtung, bei jedem Einkaufsbummel die Grundimmunisierung oder eine zurückliegende Infektion nachzuweisen, "hat ja doch einen gehörigen Kundenteil weggehalten", ist er überzeugt. Stand Sonntag galten im Neckar-Odenwald-Kreis mehr als 30 Prozent der Einwohner nicht als voll immunisiert. Zieht man davon die Genesenen sowie Personengruppen ab, die von der 2G-Pflicht im Einzelhandel ausgenommen waren, bleibt dennoch ein beträchtlicher Teil übrig. "Diese Kunden blieben dann einfach fern. Noch dazu ist der Umsatz durch die Pandemie ja ohnehin schon geschrumpft, weil die Leute nur das Nötigste einkaufen und vieles andere verschieben", sagt Markus Günther.

Dank der Lockerung können die Walldürner Geschäfte nun also wieder neue alte Kunden anlocken. "Unsere Einzelhändler haben schnell reagiert und zum Teil online auf die veränderte Regelung hingewiesen", berichtet Günther.

Erleichterungen für den Arbeitsalltag bringt der Wechsel von 2G zu 3G ihnen dagegen nicht. "Die Kontrolle bleibt ja trotzdem", sagt der Bürgermeister. Seltsame Blüten treibt das bei zwei der Geschäfte, die die RNZ befragt hat. "Im Optikbereich bin ich Grundversorger – da muss ich jeden reinlassen", sagt Bernd Müller, der innerhalb seines Ladens zwischen dem Geschäftsbereich Optik auf der einen und dem Juwelierbereich auf der anderen Seite unterscheiden muss. Ähnlich verhält es sich beim Bücherladen, der Zeitschriften und eine Lottoannahmestelle für den täglichen Bedarf für jedermann frei zugänglich anbietet, aber Zertifikate einfordern muss, wenn jemand im Buchbestand schmökern möchte. "Für uns macht es keinen wesentlichen Unterschied im Ablauf, ob nun 2G oder 3G gilt", sagt daher Achim Ullrich.

Für die Einzelhändler heißt es also weiterhin, auf die Vorgaben der Politik und die veränderte Dynamik der Pandemie zu reagieren. Mit Letzterem tut man sich allerdings sogar in Stuttgart schwer. Es sei noch immer unklar, mit welcher Wucht die Omikron-Welle das Land und somit das Gesundheitssystem treffe, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Mittwoch im Landtag. Die Signale seien "widersprüchlich".