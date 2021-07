Walldürn. (pol/rl) Ein tödlicher Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen in Altheim. Die ersten Notrufe hierzu erreichten die Einsatzstellen gegen 2.20 Uhr, teilte die Polizei mit.

In Altheim waren vier Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren in einem Microcar-Leichtfahrzeug unterwegs gewesen. Das Fahrzeug war allerdings nur auf zwei Personen ausgelegt. An der Einmündung der Gerichtstetter Straße in die Baulandstraße kippte der Wagen in der dortigen Linkskurve um.

Ein 17-Jähriger erlitt dabei tödliche Verletzungen an Kopf und Hals. Obwohl Helfer versuchten ihn zu reanimieren, starb er noch am Unfallort. Die 16-jährige Fahrerin und die anderen beiden Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Insgesamt waren vier Rettungswagen und ein Notarztteam vor Ort. Darüber hinaus waren die Feuerwehren aus Altheim und Walldürn mit 20 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei in Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/60040 entgegen.