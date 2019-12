Walldürn. (jam) Der Advent ist längst nicht mehr nur die Zeit vor Weihnachten, in der sich Christen auf das Fest der Geburt Jesu vorbereiten. In der heutigen Konsumgesellschaft bietet jeder Dezembertag vor dem großen Fest ein neues Türchen – und damit die Gelegenheit, an zahlreichen Adventsgewinnspielen teilzunehmen. Während es bei kommerziellen Anbietern lediglich darum geht, Kaffeemaschinen oder Reisegutscheine an Mann oder Frau zu bringen, geht der „Walldürner Adventskalender“ einen anderen Weg.

Der rein digitale Adventskalender, den Grafikfachmann Maximilian Dunkel und Fotograf Marcel Ditrich auf Initiative von Gaby Eder-Herold kreiert haben, präsentiert an jedem Tag einen neuen faszinierenden Aspekt der Wallfahrtsstadt und ihrer Geschäfte. „Wir zeigen täglich Impressionen aus Walldürn und versehen diese mit kurzen Texten“, sagt Maximilian Dunkel , der mit seiner Werbeagentur „Maxmedia Graphic Service“ bereits die Broschüre „Qualität & Ambiente“ herausgegeben hat.

Neben den Walldürner Momentaufnahmen, die Marcel Ditrich mit seiner Kamera eingefangen hat, sind auch spezielle Angebote rund um dieses frühere Projekt von Dunkel hinter den Türchen zu entdecken. Dazu hat der Werbefachmann Walldürner Geschäfte angeschrieben, die bereits in der Broschüre prominent vertreten waren, und ihnen angeboten, sie auf einem der virtuellen Kalenderblätter vorzustellen. Daraus resultierte letzten Endes ein bunter Mix aus zehn Türchen mit Walldürner inhabergeführten Geschäften wie das Wollstüble oder Blumen Kaufmann sowie 14 Türchen mit sehenswerten Motiven aus Walldürn und seiner Umgebung.

Dennoch zieht sich ein roter Faden durch Bilder hinter den Türchen. „Die Fotografien tragen Marcels Handschrift und zeigen gleichermaßen den vielfältigen Charakter unserer Stadt und Landschaft“, so Maximilian Dunkel, der froh ist, mit Ditrich ein großes Fotografentalent aus der Wallfahrtsstadt gefunden zu haben.

Und auch der Fotograf selbst freut sich über diese erste Zusammenarbeit: „Es macht Spaß, Walldürn aus anderen Blickwinkeln zu zeigen“, sagt Marcel Ditrich. Er hat zwar bei der Motivsuche freie Hand. Diese gestaltet sich aber manchmal schwieriger als zunächst gedacht – zumindest was das „Hauptziel“ des Kalenders angeht. „Ich will widerspiegeln, was die Walldürner Geschäfte zu bieten haben“, sagt Ditrich. „Es ist nicht einfach, das darzustellen.“ Dass er diese Hürde mit Bravour nimmt, zeigen die ersten Türchen des virtuellen Adventskalenders, die sich bereits öffnen lassen.

Ganz ohne Gewinnspielcharakter kommt übrigens auch der „Walldürner Adventskalender“ nicht aus: Als Anreiz, die Türchen täglich zu öffnen, gibt es ein Gewinnspiel mit Sachpreisen und Wertgutscheinen. Und der Hauptpreis ist etwas „absolut Einmaliges, das so vorher noch nie verlost wurde“, versichert Maximilian Dunkel: eine Kino-Flatrate der Löwenlichtspiele für ein Jahr.

Der gelungene Mix aus Walldürner Ansichten und Anekdoten samt Gewinnspiel kommt gut an. Knapp 2000 Besucher haben den digitalen Adventskalender bereits aufgerufen, mehr als 30 Klicks kamen sogar aus den USA. „Das ist ein tolles Beispiel, wie man sich gegenseitig positive Effekte verschaffen kann“, so das Zwischenfazit von Maximilian Dunkel. Vom „Walldürner Adventskalender“ profitieren jedoch nicht nur seine Werbeagentur, Fotograf Marcel Ditrich und die inhabergeführten Läden der Stadt, sondern jeder, der etwas Interesse an der eigenen Heimat hat oder zumindest gerne den Kitzel eines Gewinnspiels verspürt.

Info: tuerchen.com/wallduern