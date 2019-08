Walldürn/Köln. (jam) 39 Etagen, 714 Stufen, 132 Höhenmeter - der Kölnturm ist hinter Fernsehturm und Dom das dritthöchste Gebäude Kölns und damit der ideale Austragungsort für einen Wettkampf der etwas anderen Art: Einmal im Jahr hetzen nicht nur normale Starter, sondern auch Feuerwehrleute mit voller Montur und Atemschutzgeräten das Treppenhaus des Hochhauses hinauf. Erstmals mit dabei war nun ein Vertreter der Walldürner Floriansjünger: Dennis Meidel hat den Treppenlauf gemeinsam mit einem Feuerwehrler aus Tauberbischofsheim absolviert und sogar den Sprung aufs Treppchen in seiner Altersklasse geschafft.

Der 22-Jährige aus Walldürn hatte sich gemeinsam mit René Reinhard für den Zweier-Feuerwehr-Team-Lauf mit Pressluftatmer angemeldet. Den gleichaltrigen Feuerwehrkollegen aus dem Taubertal kennt Dennis Meidel von einem Atemschutzgeräteträgerlehrgang in Walldürn, den Kontakt haben die beiden dann aufgrund ähnlicher Interessen gehalten. "René war schon einmal bei einem Skyrun in Frankfurt mitgelaufen", erzählt Dennis Meidel, den die Aussicht auf eine eigene Teilnahme sofort reizte.

Also trainierte er mit einer Gruppe aus Tauberbischofsheim für die nächste Auflage des Skyruns, zu der es dann allerdings gar nicht kam: Die Veranstalter mussten den Treppenlauf wegen Umbaumaßnahmen im Messeturm absagen. Reinhard und Meidel ließen sich davon jedoch nicht entmutigen, sondern recherchierten im Internet, bis sie schließlich beim Kölnturm-Treppenlauf fündig wurden.

In das eigentliche Training sind die beiden dann etwa zwei Monate vor dem Wettkampf eingestiegen - zunächst noch getrennt, dann aber immer regelmäßig als Team. "Wir haben uns einmal pro Woche in Hardheim verabredet, um dort die rund 340 Stufen am Schmalberg hochzulaufen", erzählt Meidel im Gespräch mit der RNZ. Zu Beginn waren er und Reinhard dabei in normaler Sportkleidung unterwegs, später dann in der rund 25 Kilogramm schweren Ausrüstung. Auch an den Miltenberger Engelberg mit seinen rund 600 Stufen verschlug es die beiden für das Training. "Wir haben uns in voller Montur bei bis zu 28 Grad die Treppe hochgekämpft", berichtet Dennis Meidel, der dafür mehr als nur einen schrägen Blick geerntet hat. "Viele Leute haben uns angesprochen, die Reaktionen waren aber durchweg positiv", erinnert er sich.

Bestens gerüstet, reisten Reinhard und Meidel schließlich nach Köln, um sich am Tag des Wettkampfs zu registrieren und - im Falle von Dennis - mit etwas flauem Magen auf den eigenen Start zu warten. Zunächst waren aber die Sportler in ziviler Kleidung an der Reihe, die ebenso wie später die Feuerwehrteams zeitversetzt starteten. Der schnellste Läufer erstürmte die 39 Etagen in weniger als dreieinhalb Minuten.

Die Floriansjünger haben sich dagegen nicht auf Zeiten versteift. Das Ziel: "Wir wollen oben ankommen." Denn das ist in voller Montur keine Selbstverständlichkeit. "Man braucht Übung, um sich mit Atemschutz zu bewegen, ohne das Hecheln und Hyperventilieren anzufangen", merkt Meidel an.

Dann ging es los: "Wir sind zunächst jede zweite Stufe gelaufen, aber ab dem 15. Stock ging das nicht mehr", erinnert sich der Walldürner an die Strapazen. Die Frage "Warum mache ich das eigentlich?" kam ihm prompt in den Sinn. Nach dieser anstrengenden Phase kam dann aber die Wende. "Plötzlich sind wir nur noch gelaufen, ohne groß nachzudenken. Wir haben unseren Tritt gefunden." Das harte Training hatte sich ausgezahlt, die Kondition der beiden hat "super gepasst. Wir waren immer gleich auf und haben sogar einige andere Teams überholt", erinnert sich der 22-Jährige an seinen eisernen Willen, den Treppenlauf bis zum Ende durchzuziehen: "Es war unglaublich wichtig, nie stehen zu bleiben." Einen letzten Motivationsschub gab es kurz vor dem Ziel, als René und Dennis unter den Anfeuerungsrufen der Helfer noch einmal alles gaben und sogar wieder zwei Stufen auf einmal nahmen.

Acht Minuten und eine Sekunde hat das dynamische Duo gebraucht, um die 39 Etagen zu bezwingen. Im Ziel angekommen - einem mit Matten ausgelegten Gang in 132 Metern Höhe - haben die beiden sofort ihre schwere Ausrüstung abgelegt, sich hingesetzt, verschnauft und dankbar das Wasser aus den Händen der Sanitäter entgegengenommen. Dann ging es wieder nach unten - diesmal allerdings mit dem Aufzug.

Und schon war wieder Warten angesagt - bis die letzten Duos die 714 Stufen erklommen und die Organisatoren die Zeiten ausgewertet hatten. Unter den knapp 300 Teams belegten Dennis und René bei ihrer gemeinsamen Premiere einen beeindruckenden 14. Platz, in der eigenen Altersklasse mit 63 startenden Teams sicherten sich die "Firefighters of Tauber & Dürn" - wie sie sich selbst nannten - sogar die Bronzemedaille.

Dieses Topresultat blieb natürlich zuhause nicht unbemerkt. "Das Ergebnis spiegelt Leistung, Ausdauer und Teamarbeit wieder, da beide gemeinsam im Ziel ankommen müssen", loben die Kollegen der Walldürner Feuerwehr ihr Mitglied: "Die Zusammensetzung des Teams zeigt erneut, wie Zusammenarbeit der Feuerwehren über Landesgrenzen hinweg funktionieren kann."

Nach diesem gelungenen Einstand kommt denn auch Dennis Meidels eigenes Fazit wenig verwunderlich: "Das war ein sehr cooles Erlebnis, und es wird sicherlich nicht der letzte Lauf gewesen sein."