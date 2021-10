So soll das Wohnprojekt „Sonneneck“ einmal aussehen. Der Gebäudekomplex mit 15 Eigentumswohnungen wird in den nächsten Monaten auf der Freifläche an der Ecke Amorbacher Straße/Hornbacher Straße in Walldürn entstehen. Foto: privat

Walldürn. (rüb) Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen ist auch in der Region ungebrochen hoch. Umso erfreulicher, dass in Walldürn in den nächsten Monaten eine moderne Wohnanlage in attraktiver Lage errichtet wird. 15 moderne Eigentumswohnungen entstehen auf einem brachliegenden Grundstück an der Ecke Amorbacher Straße/Hornbacher Straße.

Hinter dem "Sonneneck" getauften Projekt steht die Kreativ Bauträger GmbH aus Walldürn, die rund drei Millionen Euro in das Vorhaben investieren wird. Nach zweijähriger Planungs- und Vorbereitungsphase geht es dieser Tage mit den Bauarbeiten los. Rund 16 Monate Bauzeit sind veranschlagt.

Der Neubaukomplex besteht aus zwei Gebäuden mit jeweils sieben Wohnungen und einer Wohnung im Zwischengebäude. "Das Projekt lässt mit seiner modernen Architektur und der hochwertigen Ausstattung keine Wünsche offen", heißt es im Exposé.

Im Erd- und im Obergeschoss entstehen Zwei- bis Vier-Zimmerwohnungen mit 61 bis 103 Quadratmeter Wohnfläche. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind barrierefrei und besonders für Familien oder Senioren geeignet. Im Dachgeschoss werden vier exklusive Penthouse-Wohnungen mit 77 bis 96 Quadratmeter Wohnfläche geschaffen, die über zwei bzw. drei Zimmer verfügen.

Nach Süden ausgerichtete Terrassen und Balkone, Fußbodenheizung, ein Kellerraum bzw. Abstellraum für jede Wohnung und ein Spielplatz auf dem Areal sind weitere Vorzüge der Wohnungen.

Für die Bauausführung setzt der Investor auf Firmen aus der Region. Die Vermarktung liegt in den Händen der Sparkassen-Immobiliengesellschaft Neckartal-Odenwald mbH. Für etwa die Hälfte der 15 Wohnungen gibt es bereits Vorreservierungen.