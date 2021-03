Die Umbauarbeiten an der Bäckerei Müssig mit dem Haus Breunig sind in die letzte Phase eingetreten. Im Mai soll das neue Café eröffnet werden. Foto: Martin Bernhard

Walldürn. (mb) Mit dem Mauerdurchbruch vom bisherigen Café in das Breunig-Haus treten die Umbauarbeiten in der Bäckerei Müssig in Walldürn in die letzte Phase. Voraussichtlich im Mai können sich die Gäste im neuen Café bewirten lassen.

Die Arbeiten am Erweiterungsbau des Cafés Müssig schreiten planmäßig voran. Am Dienstag durchbrachen Mitarbeiter der Firma Sobota-Bau die Wand vom Haus Müssig zum Haus Breunig. Voller Stolz zeigte Peter Müssig den künftigen "Café-Garten" in Richtung Innenhof des Hauses Breunig. Dort muss noch der Boden aufgeschüttet werden, damit ein barrierefreier Zugang zum Haus entsteht. Im Innenraum des Hauses Breunig beeindrucken die Raumhöhe von vier Metern und die Westseite der Wand. Diese musste zwar aus statischen Gründen komplett erneuert werden, wurde jedoch mit Backsteinen verkleidet und somit optisch an die ursprüngliche Wand angeglichen.

Alles nach Plan verläuft beim Umbau des Hauses Breunig in ein modernes Café. Darüber freuen sich (von links) Architekt Dieter Paar, Felix Müssig, Karin Müssig, Peter Müssig und Carsten Gieser von Sobota-Bau. Foto: Martin Bernhard

Wie Peter Müssig und Architekt Dieter Paar erläuterten, stellte die Renovierung des aus dem Jahr 1840 stammenden Hauses Breunig Bauherrn und Handwerker vor einige Herausforderungen. So musste man im Haus Breunig einen Zwischenboden mit aufwendigen Stützungsmaßnahmen entfernen, um die unterschiedlichen Geschosshöhen der beiden Gebäude auszugleichen. Das alte Gebäude wurde komplett entkernt und wird derzeit auf den Stand des 21. Jahrhunderts gebracht. In dem neuen Café wird man auch die Voraussetzungen dafür schaffen, eine coronagerechte Lüftungsanlage installieren zu können. Im Obergeschoss werden Wohnungen eingerichtet.

Mitte April wird der Innenausbau der beiden Gebäude so weit vorangeschritten sein, dass der bisherige Verkaufsraum der Bäckerei voraussichtlich für zwei Wochen geschlossen werden muss. Unter anderem wird die Verkaufstheke umgestellt. Die Kunden werden in dieser Zeit durch einen Seiteneingang zu einer Verkaufsstelle auf Höhe der Backstube gebeten.

Peter und Karin Müssig erwarben das Haus Breunig im Jahr 2018 und begannen im Oktober 2019 mit dem Umbau. Ziel war es von Anfang an, die Atmosphäre des alten Hauses mit seinem nostalgischen Torbogen zu erhalten. Das neue Café wird über einen barrierefreien Anschluss an die Bäckerei verfügen. "Wir werden einen großzügigen Sitzbereich mit gemütlichen Bänken einrichten", sagte Karin Müssig. Das Tagescafé werde man in Selbstbedienung betreiben. In einer offenen Snack-Küche werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belegte Brötchen und andere kleine Speisen zum Mitnehmen zubereiten. Durch die Umgestaltung der Theke erhält man mehr Platz in der Backstube. "Den brauchen wir für eine Langzeit-Teigführung der Brote und Brötchen", erklärte Peter Müssig. "Längere Teigführung bedeutet besseren Geschmack und bessere Verträglichkeit."

Die Bäckerei Müssig besteht in Walldürn seit 1899 und in vierter Generation. Das bisherige Gebäude wurde zuletzt im Jahr 2002 modernisiert. Der Familienbetrieb beschäftigt zwei Bäckermeister, zwei Gesellen, einen Auszubildenden und eine Bachstubenhilfe. Im Verkauf werden zwölf Mitarbeiterinnen eingesetzt sowie ein Mitarbeiter in der Verwaltung.