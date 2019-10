Walldürn. (jam) "Wir graben mitten in der Stadt an der Sparkassenkreuzung ein großes Loch. Es wird Probleme geben. Wir müssen versuchen, sie so gering wie möglich zu halten", fasst Stadtbauamtsleiter Christian Berlin die weiteren Bauarbeiten in der Unteren Vorstadtstraße zusammen. Denn die Neugestaltung des "Eingangstors der Stadt Walldürn" hat im Gemeinderat eine weitere Hürde genommen.

Das Gremium vergab die Arbeiten für den dritten Abschnitt von der Eisenbahnstraße bis zur Einfahrt bei Uhren-Schell in der Adolf-Kolping-Straße an die Firma Konrad-Bau aus Lauda-Königshofen, die mit 752.745 Euro das günstigste Angebot eingereicht hatte. Bürgermeister Günther zufolge bewegen sich die Baukosten damit im "normalen Bereich", entsprechende Finanzmittel sind im Haushalt eingestellt.

Im November 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so Berlin. Aufgabe sei es, ein Verkehrschaos während Wallfahrt sowie Blumen- und Lichterfest zu vermeiden. Genauere Informationen könne das Stadtbauamt jedoch erst in vier bis fünf Wochen geben. "Wir gehen soweit technisch möglich auf die Geschäfte und Anwohner ein", versprach Günther.