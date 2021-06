Von Lea Kirchgeßner

Glashofen. Das Glück der Erde findet man beim Fahren der Pferde, so würden es vermutlich die meisten Gespannfahrer sagen. Ein Fahrer aus dem Odenwald ist Thomas Seitz aus Glashofen, der zwei Ponys vor seine Kutsche spannt. Er gehört dem Landeskader von Baden-Württemberg an und nimmt an nationalen und internationalen Turnieren teil. Seit seiner Jugend ist der Zweispännerfahrer Mitglied des Reit- und Fahrvereins Glashofen, für den er mit seinen eigenen Ponys startet. Im Interview hat Thomas Seitz der RNZ vom Fahren, seinen Ponys und den Herausforderungen für die Sportart berichtet.

Fahrer und Pferde werden in den Disziplinen Dressur, Marathon und Hindernisfahren geprüft. Doch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien viele Lehrgänge und Turniere ausgefallen. "Corona macht alles schwerer. Viele meiner Kollegen haben bereits quittiert", stellt der Gespannfahrer fest. Nun müsse man vor internationalen Turnieren einen PCR-Test machen, früher anreisen, und die Bewirtung vor Ort falle weg. Er geht davon aus, dass vor allem die gestiegenen Kosten beispielsweise für Startgebühren und Boxen bei den Turnieren der Hauptgrund sind, warum viele diesen Wettkämpfen den Rücken kehren. Die Preisgelder reichen nicht aus, um die Kosten für die Turnierteilnahme zu decken.

Das Gespannfahren ist für Seitz so zeitaufwendig wie ein Halbtagsjob. Er hofft auf eine Nominierung für den Bundeskader, um sich dann für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Foto: Reit- und Fahrverein

Neben dem Coronavirus versetze auch eine mögliche Pferdeherpesvirus-Infektion viele Pferdebesitzer in Sorge, berichtet Thomas Seitz. Immer wieder sterben Pferde nach Ausbrüchen des Herpesvirus. Deshalb hat Thomas Seitz seine Ponys mit einer Impfung geschützt. Zudem seien artgerechte Haltung, mit viel Zeit auf der Koppel, und eigene Zucht sein Erfolgsrezept. "Wenn man eine Stute auf seiner Seite hat, gibt sie ihr letztes Hemd", weiß der Züchter, der deshalb mit Stuten bei den Turnieren fährt.

Das Pflegen der Pferde und der Ausrüstung sowie das Trainieren nehmen viel Zeit in Anspruch. "Am Tag sind es im Schnitt sechs Stunden – am Wochenende mehr", so Thomas Seitz. "Es ist ein Halbtagsjob und ohne die Unterstützung meiner Frau und Töchter würde das nicht gehen", ist sich der Fahrer sicher. Bei diesem Zeitaufwand sei es natürlich von Vorteil, den Arbeitsalltag flexibler gestalten zu können, gesteht der selbstständige Vermögensberater ein.

Thomas Seitz hofft auf eine Nominierung für den Bundeskader, um sich dann für die Weltmeisterschaften qualifizieren zu können. "Die Qualität der Pferde ist da", ist er sich sicher. Der Fahrer bereitet sich mit einem Trainer auf die Turniere vor und bietet mit seiner C-Trainerlizenz immer wieder selbst Fahrkurse an. "Fahren ist eine Randsportart und wird es auch bleiben", vermutet Thomas Seitz. Es sei – auch durch die Kosten – schwer, Nachwuchs für die Sportart zu gewinnen.

Für seinen Sport legt Thomas Seitz jährlich zwischen 6000 und 8000 Kilometer zurück. Die weiten Strecken kommen vor allem dadurch zustande, dass es in der näheren Umgebung keine großen Turniere gibt. Dabei – davon ist Seitz überzeugt – ist die Gemeinschaft unter den Fahrern das, was den Sport so erstrebenswert macht. "Das Wir-Gefühl unter den Fahrern bemerkt man in der gegenseitigen Hilfsbereitschaft", sagt er. Tagsüber dominiere zwar der Sport, aber abends sitze man oft zusammen und tausche sich aus. "Fahren bei Turnieren ist wie Campen", stellt Thomas Seitz fest. Der Transporter sei dann wie ein Wohnwagen.

Trotz aller Turniere ist Glashofen ihm und seiner Familie ein Zuhause geblieben. "Hier habe ich mir meinen Pferdetraum realisiert und kann mich in den Vereinen einbringen", schlussfolgert der Fahrer, der sich in der vergangenen Woche bei einem Fahrturnier in Bühl einem internationalen Starterfeld stellte. Dort gelang ihm in der Disziplin "Dressur" der Sprung auf den sechsten Platz. Im "Marathon" war Thomas Seitz lange Zeit auf Siegeskurs, bevor ein Fahrfehler am sechsten Hindernis dazu führte, dass er aus der Wertung gestrichen wurde. Dieses Missgeschick verhinderte dann ebenso eine bessere Platzierung in der Gesamtwertung des "CAI Bühl".