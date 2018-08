Walldürn. (pol/mare) Eine Party in Walldürn ist Dienstagnacht ausgeufert. Laut Polizei wurde dabei ein Beamter verletzt.

Zu laut ging es zu auf jener Geburtstagsfeier in der Saatschule in der Hornbacher Straße. Daher wurde die Polizei verständigt. Ebenso, da in der Nähe eine Autospiegel beschädigt worden war. Und die Polizei traf bei der Party nicht nur auf friedliche Gäste.

Die feiernden Heranwachsenden waren teilweise äußerst aggressiv und es kam auch zu Provokationen und zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Partygästen, als die Beamten schon eingetroffen waren.

Beim Trennen der Streithähne wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Zwei 19-jährige Männer wurden festgenommen, da sie so sehr betrunken waren und die Beamten damit rechnen mussten, dass die Provokationen weiter gehen und die Auseinandersetzung eskalieren könnte.

Ein 18-Jähriger drohte zudem damit, Bierflaschen auf die Beamten zu werfen. Weitere Gäste provozierten mit Äußerungen und ihr aggressives Verhalten trug nicht dazu bei, dass sich die Lage entspannte.

Es gelang der Polizei dann, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Die Beteiligten müssen nun mit Anzeigen rechnen und werden für die entstandenen Kosten der Festnahme zur Kasse gebeten.