Walldürn. (Sti.) Eine Feierstunde zum Gelöbnis von 46 an der Nibelungenkaserne Walldürn stationierten Rekruten des Logistikbataillons 461 fand am Donnerstagnachmittag im Haus der offenen Tür in Walldürn statt. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde vom "Brass-Sextett" des Heeresmusikkorps aus Kassel unter der Leitung von Oberstabsfeldwebel Reinhard Meissner.

Nachdem Oberstleutnant Christoph Werle als Kommandeur des Logistikbataillons 461 die zahlreich erschienenen Gäste, Familienangehörige sowie Vertreter aus Politik, Bundeswehr, Kirche, Wirtschaft und Polizei begrüßt hatte, wurde – einem langjährigen Brauch folgend – der Mutter mit der weitesten Anreise ein Blumenstrauß als Dankeschön überreicht. Dies war dieses Mal Myriam Fiskas, die Mutter des Rekruten Philipp Fiskas, die aus Schleswig-Holstein angereist war.

Der Erste Landesbeamte des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih, übermittelte die Grüße des Landrats Dr. Achim Brötel, des Neckar-Odenwald-Kreises, der Mitglieder des Kreistags sowie der gesamten Landkreisverwaltung.

Kleih betonte, dass Einigkeit Voraussetzung dafür sei, dass Recht und Freiheit gedeihen könnten. Das zeige sich schon daran, dass diejenigen, denen die Freiheit ein Dorn im Auge sei, darauf abzielen würden, die Gesellschaft zu spalten und Bevölkerungsgruppen und Religionen gegeneinander auszuspielen.

Einigkeit sei auch die Voraussetzung dafür, dass Recht und Freiheit verteidigt werden könnten. Deutschland müsse außerdem bei der Unterstützung von Soldaten im Einsatz Einigkeit zeigen. Nur so könne die Bundeswehr die Rolle erfüllen, die ihr unser demokratisches Gemeinwesen zugedacht habe.

Die Bereitschaft der Soldaten, sich mit ihrer ganzen Person für die Verfassungsordnung einzusetzen, schaffe zudem ein Vorbild. Und dieses Vorbild trage dazu bei, Einigkeit im ganzen Land zu stiften und zu erhalten.

Nach dem vom "Brass-Sextett" dargebotenen Musikstück "Der Jäger aus Kurpfalz" übermittelte der erste Bürgermeister-Stellvertreter Fabian Berger die Grüße der Stadt Walldürn, des verhinderten Bürgermeisters Markus Günther, des Gemeinderates und der gesamten Bürgerschaft Walldürns.

Wie er betonte, seien die Soldaten als "Bürger in Uniform" ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Das Konzept des "Bürgers in Uniform" verdeutliche die Verbindung von Bundeswehr und Gesellschaft. Auch in Walldürn werde diese Selbstverständlichkeit des Miteinanders seit Bestehen des Bundeswehrstandortes gelebt. Von Anbeginn an habe es viele Verbindungen zwischen den in Walldürn stationierten Einheiten und der Kommune gegeben.

Dauerhafter Frieden nur durch Versöhnung und Verständigung

Junge Soldaten könnten ihren Eid im Bewusstsein ablegen, eine Aufgabe zu übernehmen, die von der Gesellschaft gewollt und akzeptiert werde. Diese Rückkoppelung sei umso wichtiger, da sich der Auftrag der Bundeswehr stark ausgeweitet habe. Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und Friedenssicherung sowie die Bekämpfung des internationalen Terrorismus seien heute als Ziele definiert.

Der vom "Brass-Sextett" gespielte erste Satz aus der "Battle Suite" von Samuel Scheidt, die Rede des Rekruten Obergefreiter OA Christoph Rieth sowie das Musikstück "Marsch des Soldaten Robert Bruce" leiteten zur Gelöbnisansprache von Oberstleutnant Christoph Werle über. Dieser dankte den Grußrednern für deren Worte und vor allem Christoph Rieth für dessen Schilderung der Eindrücke aus seinem Soldatenleben. Die Ausführungen hätten gezeigt, dass die gelebte Kameradschaft in der Bundeswehr einen hohen Stellenwert besitze – auch weil sie im Einsatz eine überlebenswichtige Bedeutung habe.

Er freue sich sehr, dass sich die 46 Rekruten für den Dienst in den Streitkräften entschieden hätten. Wichtig sei es für jeden Soldaten, zu erkennen, dass es nicht nur darauf ankomme, wie er seinen Dienst als Soldat verrichte, sondern vor allem, wofür er ihn verrichte. Die Bundeswehr stehe dafür ein, was die Bundesrepublik ausmache: Der Schutz der Menschenwürde, die Wahrung von Frieden und Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und Demokratie.

Nur Versöhnung, Kooperation und Verständigung würden einen dauerhaften Frieden schaffen. Glücklicherweise habe Deutschland diese Erfahrung in den letzten 75 Jahren, der längsten Friedensperiode in der europäischen Geschichte, machen dürfen. Diese Errungenschaft müsse bewusst gemacht und bewahrt werden – gerade in Zeiten, in denen nationalistische und rassistische Parolen und Taten zunehmen würden.

Danach spielte das "Brass-Sextett" den Gelöbnischoral "Altniederländisches Dankgebet", bevor die 46 angetretenen Rekruten lautstark gelobten: "Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe!"

Nachdem man die Nationalhymne gesungen hatte, besiegelte der vom Oberstleutnant Christoph Wehrle, Dr. Björn-Christian Kleih sowie Fabian Berger abgenommenen Handschlag das Gelöbnis.

Mit dem vom "Brass-Sextett" dargebotenen Musikstück "Fandango" klang der offizielle Teil des Gelöbnisses schließlich aus, dem sich ein Stehempfang anschloss.