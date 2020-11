Walldürn. (Sti.) Ein Feierstunde zum Gelöbnis von 19 Rekruten des Logistikbataillons 461 fand am Donnerstagnachmittag auf dem Appellplatz in der Walldürner Nibelungenkaserne statt. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Rahmenbedingungen anders als üblich: Ganz ohne geladene Gäste, Familienangehörige oder Freunde der Rekruten, ohne die sonst übliche musikalische Umrahmung durch ein Instrumentalensemble eines Heeresmusikkorps und ohne die sonst üblichen Grußansprachen von Bundestags- und Landtagsabgeordneten, Landrat und Bürgermeister.

Kommandeur Oberstleutnant Dirck Radunz betonte, dass die Rekruten beispielhaft für die gesamte Bundeswehr und die tiefe Einbettung der Soldaten in die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland stünden. Aktuell sei das oberste Ziel, die Gesundheit zu erhalten und einen Beitrag zu leisten, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Die Streitkräfte seien hierzu unterstützend bereits seit Monaten im Einsatz. Zurzeit leisteten Soldaten des Logistikbataillons 461 Dienst in vielen Gesundheitsämtern in Baden-Württemberg. Weiteres Personal stehe im Falle einer Lageverschärfung zur Unterstützung ziviler Behörden bereit. Auf absehbare Zeit werde das wohl auch so bleiben – bis ein wirksamer Impfstoff gefunden sei, würden wohl noch weitere Monate vergehen.

Die Bundeswehrsoldaten stünden für die Sicherheit unserer Gesellschaft mit ihren freiheitlichen Errungenschaften. Sie müssten auf die Landesverteidigung, Bündnisverteidigung und weltweite Einsätze und Missionen vorbereitet sein. In der Vorbereitung – und diese beginne naturgemäß mit der Grundausbildung – orientiere man sich an Einsatz und Gefecht.

Doch gewichtiger als die Angst vor Krieg oder Terror seien den Deutschen die Sorgen, die Umweltfragen oder die eigene Gesundheit beträfen. Das gehe aus dem jährlich veröffentlichten Sicherheitsreport hervor. Dennoch mache sich jeder Vierte hierzulande mittlerweile Sorgen, Deutschland könne in eine militärische Auseinandersetzung verwickelt werden.

Aktuell sehe man, dass militärisches Handwerkszeug zudem nutze, um in einer andauernden Pandemie oder bei einem Klimawandelproblem wie der Borkenkäferplage effektiv helfen zu können.

Weitere wesentliche Bestandteile des soldatischen Selbstverständnisses seien Gehorsam, Tapferkeit, Disziplin, Treue, Pflichterfüllung und Kameradschaft. An diesem Tag nun würden die Rekruten Teil dieses "Wir", Teil der soldatischen Familie – wohlwissend, dass der Soldatenberuf kein Beruf wie jeder andere sei.

Mit dem Gelöbnis, das die Rekruten ablegen, würden sie schwören, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Im Kern besiegele man mit der Eidesformel die gegenseitige Treueverpflichtung: Eine Treue zwischen dem Dienstherren und allen Soldaten, eine gegenseitige Treue, die von jedem Einzelnen Haltung und Pflichterfüllung fordere. Eine Treue von jedem Soldaten, die bedeute, im Ernstfall auch das eigene Leben einzusetzen.

"Oder in anderen Worten", so Oberstleutnant Dirck Radunz: "Ich erwarte, dass Sie sich jeden Tag mit dem Soldatsein und dem Dienen ernsthaft identifizieren, Kameradschaft aktiv leben, unabhängig von Herkunft, Aussehen, Geschlecht, Können oder Glauben. Und ich erwarte von allen, dass wir mit Herz und Verstand unsere soldatische Gemeinschaft gemeinsam gestalten, mit Einsicht, Überzeugung und Vorbild, mit kritischer Auseinandersetzung und mit gegenseitigem Vertrauen."

Er freue sich sehr, die 14 Rekruten nun in diese soldatische Gemeinschaft mit einem feierlichen traditionellen Akt aufnehmen zu können.

Zum Abschluss seiner Gelöbnisansprache dankte der Kommandeur noch einmal allen 19 Rekruten für deren Bereitschaft, freiwillig für die Bundesrepublik Deutschland und ihre Bürger einzustehen. Wer die Werte und rechtsstaatlichen Grundsätze im täglichen Dienst erlebe, werde diese auch aus innerer Überzeugung verteidigen – das sei das Ziel.

Es schloss sich die Rede des Sprechers der 19 Rekruten, des Schützen Sascha Wolf, an, in deren Mittelpunkt Eindrücke und Empfindungen standen, die ihn mit dem Soldatenberuf und den Erlebnissen aus der Grundausbildung verbinden.

Im Anschluss folgte das eigentliche feierliche Gelöbnis, bei dem die 19 Rekruten lautstark gelobten: "Ich schwöre bzw. gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe!"

Diesen Gelöbnisworten schloss sich das Abspielen der deutschen Nationalhymne an. Mit dem Ausmarsch der Rekruten und der angetretenen Kompanieabordnungen, klang der offizielle Teil des feierlichen Gelöbnisses schließlich aus.