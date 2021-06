Walldürn. (Sti./pm) "Solange hier die Feier der heiligen Eucharistie begangen und die Frohbotschaft des Evangeliums verkündet werden, solange sich Walldürn zu diesem eucharistischen Verständnis bekennt, muss es uns um die Wallfahrt und die Bedeutung von Walldürn nicht bange werden." Das betonte Erzbischof Stephan Burger am Donnerstag beim "Großen Blutfeiertag" in Walldürn.

Unabhängig davon, wie eine künftige Pfarreistruktur aussehen werde, so der Erzbischof, sei es ihm ein besonderes Anliegen, dass der Dienst der Franziskanerpatres und ihr "Dienst am Evangelium und für die eucharistische Verehrung des Herrn" in Walldürn weiterginge.

Erzbischof Burger verwies im Rahmen eines Pontifikalamts in der Basilika auf die "innerkirchlichen Verhältnisse", die zeigten, dass die Kirche derzeit in Spannungen hineingenommen werde: Sie reichten von der "Übernahme von Verantwortung für die Vergangenheit, Aufarbeitung von Versagen und Schuld bis zu den Herausforderungen, die Fragen der Gegenwart anzugehen, um die Zukunft gestalten zu können".

Gerade der angebotene Rücktritt von Kardinal Marx habe einmal mehr gezeigt, in welche Spannung alle Bischöfe hineingenommen seien. Umso wichtiger sei es für Christen, sich "gerade jetzt in das Geheimnis des Glaubens" zu vertiefen. Das diesjährige Wallfahrtsleitwort "Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir" bringe zum Ausdruck, "was das Leben eines Christenmenschen ausmachen sollte, nämlich ein tiefes und festes Vertrauen in Gott".

Die äußere Gestalt der Kirche habe sich im Laufe der Geschichte schon oft verändert, Strukturen gewandelt, stellte der Erzbischof fest. So strebt die Erzdiözese mit dem Projekt "Kirchenentwicklung 2030" eine bistumsweite Neuausrichtung an. Nicht zuletzt hätten da und dort ja auch in diesem Landstrich Berichte für Unruhe gesorgt, weil man sich vorstellen könnte, wie es mit der Wallfahrt weitergehen solle, wenn diese nicht mehr an die Pfarrei gekoppelt sei. Erzbischof Stephan Burger erinnerte daran, dass das Leben der Gemeinden "nicht von den Verwaltungsstrukturen her bestimmt" sei, "sondern durch den gelebten und praktizierten Glauben".

So zeige sich gerade am Wallfahrtsort Walldürn beispielhaft, dass Kirche ein Fundament brauche, auf dem sie aufbauen könne. "Hier geht es um das große Zentrum, um das Geheimnis unseres Glaubens", so der Erzbischof.

Der Fernsehsender K-TV übertrug diesen Gottesdienst. Organist Sven Geier und das Ensemble "Capella Sanguinea" gaben dem Pontifikalamt ein kirchenmusikalisches Gepräge.

Die Hauptwallfahrtszeit in Walldürn beginnt jedes Jahr am Sonntag nach dem Pfingstfest und erstreckt sich normalerweise über einen Zeitraum von vier Wochen. Grundlage und Ursprung für die Wallfahrt ist das Wunder zum Heiligen Blut im Jahr 1330. Nachdem die Wallfahrtszeit im vergangenen Jahr coronabedingt gänzlich ausgefallen war, erstellten Wallfahrtsleiter Josef Bregula und sein Team für dieses Jahr ein reduziertes Programm, das in eine Wallfahrtssaison eingebunden ist. Diese dauert bis zum 17. Oktober an.

Den Blutfeiertag nahm Erzbischof Stephan Burger zum Anlass, am Nachmittag das Erzbischöfliche Kinder- und Jugendheim St. Kilian in Walldürn zu besuchen. "Die Kinder und Jugendlichen hatten unseren Erzbischof Stephan Burger mit einer musikalischen Einladungskarte zu der Begegnung eingeladen. Sie haben dafür eigens ein Lied in unserem Tonstudio aufgenommen", berichtet Heimleiterin Iris Hellmuth-Gurka.

Das Tonstudio wurde 2021 nach einer Crowdfunding- und Spendenaktion neu eingerichtet und unterstützt nun das musikpädagogische Programm des Kinder- und Jugendheims. Über das Schreiben von Texten, Komponieren von Liedern und das gemeinsame Musizieren sollen Talente gefördert und Potenziale freigelegt werden.

Für Stephan Burger, der 2014 zum Erzbischof geweiht wurde, war es der erste Besuch des Kinder- und Jugendheims in Walldürn. Nach der Begrüßung kamen die Mitarbeiter und junge Menschen mit dem Freiburger Erzbischof – unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln – ins Gespräch.

Stephan Burger machte sich außerdem einen Eindruck davon, wie die Kinder und Jugendlichen in den stationären Gruppen leben. So besuchte der Erzbischof exemplarisch eine der Wohngruppen im Haus Franziskus. Die jungen Menschen erfahren dort eine intensive pädagogische Betreuung und umfassende Versorgung sowie eine fachgerechte Förderung. Der hauseigene therapeutische Fachdienst begleitet die Kinder und Jugendlichen, berät kontinuierlich die pädagogischen Fachkräfte und steht auch für Gespräche in Krisensituationen zur Verfügung.