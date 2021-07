Walldürn. (jam) Weil sich CDU und DCB nicht einigen konnten, hat sich die SPD damit durchgesetzt, die Elternbeiträge für die Walldürner Kindergärten im zweiten Jahr in Folge nicht zu erhöhen. Dazu reichte es der SPD, zum einen mithilfe einer Mehrheit der Christdemokraten den Vorschlag der Verwaltung abzulehnen, und zum anderen mithilfe der DCB den Kompromissvorschlag der CDU zu vereiteln.

Die Verwaltung hatte auf Empfehlung des Verwaltungsausschusses vorgeschlagen, die Gebühren um 2,9 Prozent anzuheben. Auf diese Steigerung hatten sich Vertreter des Städtetags, des Gemeindetags und der Kirchen für das kommende Kindergartenjahr verständigt. Die 2,9 Prozent Aufschlag sollen gewährleisten, in Baden-Württemberg mithilfe der Elternbeiträge einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent zu erreichen. Eltern im Ländle zahlen also rund ein Fünftel der Kosten, die die Betreuung ihres Nachwuchses im Kindergarten verursacht.

In der Stadt Walldürn kommen Eltern allerdings etwas günstiger davon, weil der Gemeinderat pandemiebedingt sowohl im Vorjahr als auch nun erneut am Dienstag auf eine Erhöhung der Beiträge verzichtete. Da alle Kindergärten Walldürns in kirchlicher Trägerschaft sind und diese auf die Bezahlung der empfohlenen Elternbeiträge beharren, muss die Stadt nun tiefer in ihre Taschen greifen. Sie kommt gegenüber der katholischen und evangelischen Kirche für die Abweichung vom Landesrichtsatz auf.

Die Sozialdemokraten halten das für eine gut angelegte Investition: "Das Geld kommt da an, wo wir es haben wollen", hatte Stadtrat Manuel Sturm in der Sitzung betont – nämlich bei Familien mit jungen Kindern. Er sagte, dass es sich bei der Kindergartenbetreuung um "keine freiwillige Zusatzleistung" handle. Zudem plädierte er dafür, die Erhöhung noch einmal auszusetzen, weil Kinder weiterhin nicht geimpft werden können und deshalb mit erneuten Schließungen und Betreuungsausfällen zu rechnen sei.

Fabian Berger, der Stadtverbandsvorsitzende der CDU, argumentierte dagegen, dass "gute Betreuung Geld kostet" – für Personal, angemessene Räumlichkeiten und die passende Ausstattung. Weil aber "viele Familien noch die Corona-Situation und deren Auswirkungen spüren", hatte die CDU einen Kompromissvorschlag ausgearbeitet. Für 2021/22 könnte die Gemeinde noch einmal auf eine Erhöhung der Beiträge verzichten; im Gegenzug soll sich der Gemeinderat aber dazu verpflichten, die beiden ausgesetzten Erhöhungen innerhalb der darauffolgenden vier Jahren inklusive der regulären Erhöhungen auszugleichen. Denn, so Berger: "Wir können diese Aussetzungen nicht auf Dauer durch unsere Haushalte mitschleppen."

Diese Auffassung teilte Jürgen Schmeiser von der DCB. Der Fraktionsvorsitzende hatte deshalb dafür argumentiert, nicht auf die Erhöhung zu verzichten und stattdessen der Empfehlung der Verwaltung zu folgen. Letztlich stimmte die SPD sowohl gegen den Vorschlag der Verwaltung als auch den der CDU. Im ersteren Fall sorgte der Großteil der Christdemokraten für die benötigte ablehnende Mehrheit. Gegen Bergers Kompromissvorschlag stimmten neben den Sozialdemokraten die DCB, die AfD, der Bürgermeister und zwei Christdemokraten.